Йожика картинки. Выпуск 155

Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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И так бесконечно.
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Когда сломал магнитолу у бати в машине.
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-Твои сиськи должны быть выше.
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Когда у друга новая причёска.
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Гениальный способ сэкономить деньги.
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Мужик не ожидал такой подмоги.
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Надо докопаться! Надо докопаться!.
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Кунг-фу кидок.
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Щеняка-доставака.
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Герои меча и магии.
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С эффектами круче.
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...недруг дорогой поймёт на Фишках))))))
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