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Вот такие факты

Вот такие факты

Автор:
30 июня 2022 14:24
Сообщество : Факты
Метки: знаменитости   легенды   факты   
860
11
Даже не верится, что такое возможно.
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Источник:

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Метки: знаменитости   легенды   факты   
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Mamin Sibiriak Час назад
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Мистер Фикс 41 минуту назад
Сапожник
(Притча)

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

А. С. Пушкин
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