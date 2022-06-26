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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Девушка спряталась от стрельбы «Техасского снайпера» Чарльза Уитмена, мужчине слева повезло гораздо меньше. США, 1966 год
4.
Улица в Латинском квартале после ночных столкновений между студентами и полицией. Париж. Франция. Май 1968 год
7.
Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек. Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness»
17.
Слон останавливает трамвай на Грейс-Инн-роуд в Лондоне, чтобы съесть яблоко у водителя, 1936 год.
23.
1968 год. Далиборка Стойшич . Военнослужащая армии Югославии. Кандидат на титул "Мисс Вселенная" от этого государства
27.
Нападение на премьер-министра Индии Раджива Ганди. Во время официального визита Ганди в Шри-Ланку один из солдат почетного караула ударил его прикладом, 30 июля 1987 год
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Полицейский департамент Лос-Анджелеса ловит на «живца» грабителя, который убил пожилую женщину ради ее кошелька, 1960 год
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Кобе-Сити. Япония. 4 июня 1945 года. Сброс зажигательных бомб на Кобе-Сити, Япония, с американских супер-фортрессов B-29, на портовые доки и городские здания
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Более 7000 мешков с золотом и серебром в подземном хранилище нацистов, которое было захвачено союзниками, в 1945 году
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Самолет авиакомпании «Air Florida» врезался в мост над рекой Потомак. Вашингтон, 1982 год. Катастрофа произошла всего в 3 километрах от Белого Дома, недалеко от Пентагона и мемориала Джефферсону
Источник:
АНТИФИШКИ
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