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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
26 июня 2022 22:22
Метки: история   ретро   фото   
599
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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8k
Billi_Bons 3 часа назад
Купил, попил, потом сдал - ведь так и было. Бутылка минералки с газом стОила 11 копеек. Купил, выпил, сдал бутылку и получил 10 копеек.
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14k
ss 2 часа назад
Только это не дежурство. Это, скорее всего, субботник.

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14k
Алексей 2 часа назад
Бывал на Шри-Ланке - ее жители до сих пор считают Индию узурпатором и жутко не любят индусов.
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10k
Владимир 2 часа назад
Никакое это не фото и даже не относится к тому событию.
Комп графика одного автора - https://www.behance.net/SteveMcGheehttps://www.behance.net/SteveMcGhee
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