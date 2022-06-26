Хитовый дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро, который в СССР превратился в «Сто балерин»

Как получилось, что облачённая в чёрную кожу рок-звезда превратилась в любимицу широкой публики с попсовой песней? Ответ заключён в двух словах: Чинн и Чеп. Пара хитмейкеров Майк Чепмен и Ники Чинн написали невероятное количество хитов для кучи артистов, популярных в конце 1970-х и начале 1980-х. И именно эта команда, наконец, помогла Suzi Quatro прорваться на американское радио в 1979 году.
Рокер из Детройта переехала в Англию в 1971 году. Продюсер Микки Мост свёл её с командой авторов-песенников Майка Чепменом и Ники Чинном. Большой прорыв произошел с 1973 по 1974 год под ударами серии синглов, два из которых («Can the Can» и «Devil Gate Drive») заняли первое место в Великобритании и некоторых других европейских странах.
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Сьюзи Кватро взорвала британские чарты своей глэм-попом, но не смогла совершить прорыв на родине — в США. У неё было крутое рок-имя (причём настоящее!), безупречная рок-биография, она носила чёрную кожу, пела и играла на басу — чего ей ещё не хватало?
Пожалуй, роли в кино. В 1977 году она появилась в ситкоме «Счастливые дни» в роли девушки, похожей на Сьюзи Кватро, играющей в такой же группе, как Сьюзи Кватро, и такую же классную, как Сьюзи Кватро. К началу 1979 года, когда был выпущен легендарный сингл, многие зрители за океаном знали её в лицо.
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Как и Сьюзи, вокалист Smokie Крис Норман стремился выйти на рынок США. Так что объединение усилий напрашивалось само собой. Правда, песня «Stumblin' In» потребовала от Сьюзи радикального пересмотра имиджа. Пришлось отойти от хард-рока и сменить кожаный комбинезон на блестящие блузки, заправленные в обтягивающие брюки...
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И это дало эффект! Сентиментальная песня в духе мелодичного кантри-рока, записанная на пару, достигла 4-го места в американском хит-параде в мае 1979 года. Правда, британская публика не разделила восторга. Здесь «Stumblin' In» дошла лишь до 41-го места.
Жаль, но продолжить сотрудничество не удалось. Крис Норман пребывал не в лучшем расположении духа, и даже успех дуэта не вдохновил его на совместные гастроли. Так что «Stumblin' In» так и осталась единственным результатом творческого союза Криса и Сьюзи. До 1992 года, когда вышла новая совместная баллада «I Need Your Love» авторства самого Нормана:
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Зато в Союзе песню ожидал громовой успех! Она гремела на танцах, а по фонетическому созвучию «Stumblin' In» на наших широтах мгновенно превратилась в «Сто балерин». У нас и по отдельности любили хриплоголосого Криса, и оторву Сьюзи. А уж если они вместе — беспроигрышная комбинация! Кроме того, эта сладкая мелодия... Она и по сей день способна перенести слушателя в безмятежные 1970-е.
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АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Будущий день покажется светлым как сто балерин,
И если не лень, то повторим,
Прямо сейчас пусть будут эти, сто балерин...
Словно вновь ощутил гибкое упругое тело подружки, с которой мы тискались под эту песню на дискотеке.
48 crash - первая песня, которую я услышал
Перевод песни Suzi Quatro - Can The Can:
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Поместите своего мужчину в банку, дорогая
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О, куй железо, дорогая
О, куй железо, дорогая
О, куй железо, дорогая