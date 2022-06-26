Хитовый дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро, который в СССР превратился в «Сто балерин»

Зато в Союзе песню ожидал громовой успех! Она гремела на танцах, а по фонетическому созвучию «Stumblin' In» на наших широтах мгновенно превратилась в «Сто балерин». У нас и по отдельности любили хриплоголосого Криса, и оторву Сьюзи. А уж если они вместе — беспроигрышная комбинация! Кроме того, эта сладкая мелодия... Она и по сей день способна перенести слушателя в безмятежные 1970-е.