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Хитовый дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро, который в СССР превратился в «Сто балерин»

Хитовый дуэт Криса Нормана и Сьюзи Кватро, который в СССР превратился в «Сто балерин»

Автор:
26 июня 2022 17:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крис Норман   Сьюзи Кватро   Хитовый дуэт   
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Как получилось, что облачённая в чёрную кожу рок-звезда превратилась в любимицу широкой публики с попсовой песней? Ответ заключён в двух словах: Чинн и Чеп. Пара хитмейкеров Майк Чепмен и Ники Чинн написали невероятное количество хитов для кучи артистов, популярных в конце 1970-х и начале 1980-х. И именно эта команда, наконец, помогла Suzi Quatro прорваться на американское радио в 1979 году.

Рокер из Детройта переехала в Англию в 1971 году. Продюсер Микки Мост свёл её с командой авторов-песенников Майка Чепменом и Ники Чинном. Большой прорыв произошел с 1973 по 1974 год под ударами серии синглов, два из которых («Can the Can» и «Devil Gate Drive») заняли первое место в Великобритании и некоторых других европейских странах.


Сьюзи Кватро взорвала британские чарты своей глэм-попом, но не смогла совершить прорыв на родине — в США. У неё было крутое рок-имя (причём настоящее!), безупречная рок-биография, она носила чёрную кожу, пела и играла на басу — чего ей ещё не хватало?

Пожалуй, роли в кино. В 1977 году она появилась в ситкоме «Счастливые дни» в роли девушки, похожей на Сьюзи Кватро, играющей в такой же группе, как Сьюзи Кватро, и такую же классную, как Сьюзи Кватро. К началу 1979 года, когда был выпущен легендарный сингл, многие зрители за океаном знали её в лицо.


Как и Сьюзи, вокалист Smokie Крис Норман стремился выйти на рынок США. Так что объединение усилий напрашивалось само собой. Правда, песня «Stumblin' In» потребовала от Сьюзи радикального пересмотра имиджа. Пришлось отойти от хард-рока и сменить кожаный комбинезон на блестящие блузки, заправленные в обтягивающие брюки...


И это дало эффект! Сентиментальная песня в духе мелодичного кантри-рока, записанная на пару, достигла 4-го места в американском хит-параде в мае 1979 года. Правда, британская публика не разделила восторга. Здесь «Stumblin' In» дошла лишь до 41-го места.

Жаль, но продолжить сотрудничество не удалось. Крис Норман пребывал не в лучшем расположении духа, и даже успех дуэта не вдохновил его на совместные гастроли. Так что «Stumblin' In» так и осталась единственным результатом творческого союза Криса и Сьюзи. До 1992 года, когда вышла новая совместная баллада «I Need Your Love» авторства самого Нормана:


Зато в Союзе песню ожидал громовой успех! Она гремела на танцах, а по фонетическому созвучию «Stumblin' In» на наших широтах мгновенно превратилась в «Сто балерин». У нас и по отдельности любили хриплоголосого Криса, и оторву Сьюзи. А уж если они вместе — беспроигрышная комбинация! Кроме того, эта сладкая мелодия... Она и по сей день способна перенести слушателя в безмятежные 1970-е.


Источник:

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Метки: Крис Норман   Сьюзи Кватро   Хитовый дуэт   
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16  комментариев
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3k
Николаевич 2 часа назад
Спасибо от души. Треки унесли в волшебное ощущение моей молодости. Для меня настоящая по красоте музыка и искреннее исполнение .
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4k
Двестиграмм 11 минут назад
а я добавлю эту группу .

Ссылка www.youtube.com
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38k
jonnyD 24 минуты назад
Сьюзи сильно не дотягивала до Смоуки , это были монстры ... харизма , инструментал , голоса.. куда там нонешним .
Ссылка youtu.be
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8k
Потапыч Полчаса назад
Давай наливай, поговорим!
Будущий день покажется светлым как сто балерин,
И если не лень, то повторим,
Прямо сейчас пусть будут эти, сто балерин...
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38k
Вепс Полчаса назад
Stumblin` In мне нравится в концертной версии, они такие прикольные на видео.
Ссылка youtu.be
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6k
newegg 36 минут назад
Как молоды мы были, как здорово бесились.

Ссылка www.youtube.com
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6k
newegg 56 минут назад
Прекрасная музыка.
Словно вновь ощутил гибкое упругое тело подружки, с которой мы тискались под эту песню на дискотеке.
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210
Миха newegg 39 минут назад
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10k
Мистер Фикс 3 часа назад
Обожаю Сюзи.
48 crash - первая песня, которую я услышал
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66k
Варакин Алексей 3 часа назад
Мне больше нравился другой коллектив этих авторов-Sweet. Было время, когда у них в на разогреве играли Queen. А Мэй воровал ходы своих соло у Скотта,в чем он признавался в телевизоре.
Ссылка www.youtube.com
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91k
sapér Vodička 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Юрий 4 часа назад
Давай наливай, поговорим...
Ссылка www.youtube.com
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15k
Bill 4 часа назад
Прикольно сейчас вспоминать под какие песни мы тащились.
Перевод песни Suzi Quatro - Can The Can:
https://shorturl.at/nuxAKhttps://shorturl.at/nuxAK
Поместите своего мужчину в банку, дорогая
Пока ты ещё можешь
Куй железо, куй железо,
Если можешь, ну, тогда , куй железо
О, куй железо, дорогая
О, куй железо, дорогая
О, куй железо, дорогая
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Тут лучше
Ссылка youtu.be
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