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17 редких чудес, которые маловероятно встретить в обычной жизни

17 редких чудес, которые маловероятно встретить в обычной жизни

Автор:
23 июня 2022 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Маловероятны   Научно-фантастический   Редкие   Удивить   находки   фильм   чудеса   
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Большую часть времени нас окружают обычные вещи, которые мы слишком хорошо знаем. Но иногда можно наткнуться на драгоценный камень, который действительно может удивить. Находки в этом посте выглядят так, как будто они пришли из научно-фантастического фильма!
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Источник:

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Метки: Маловероятны   Научно-фантастический   Редкие   Удивить   находки   фильм   чудеса   
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3  комментария
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Я знаю как данные "исторические" рисунки сделать. Берём трафарет руки, прикладываем его к скале и брызгаем на трафарет аэрозольным баллончиком с краской и вот вы уже нашли 17 000 летние отпечатки рук. На что не пойдёшь ради привлечения туристов.

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17k
Corvus Corax 23 минуты назад
Комментарий к фото
"его скорость создает достаточную тепловую энергию для кипячения воды. Их силы достаточно, чтобы разбить стекло"
Можно то же, но на русском?
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10k
Владимир 3 часа назад
>> Рак - богомол или павлиновая креветка. Он настолько быстр
Не сам по себе, а удар клешней.

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