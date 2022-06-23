17 редких чудес, которые маловероятно встретить в обычной жизни

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Большую часть времени нас окружают обычные вещи, которые мы слишком хорошо знаем. Но иногда можно наткнуться на драгоценный камень, который действительно может удивить. Находки в этом посте выглядят так, как будто они пришли из научно-фантастического фильма!
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Рак - богомол или павлиновая креветка. Он настолько быстр, что его скорость создает достаточную тепловую энергию для кипячения воды. Их силы достаточно, чтобы разбить стекло
Источник:
АНТИФИШКИ
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