17 редких чудес, которые маловероятно встретить в обычной жизни

Большую часть времени нас окружают обычные вещи, которые мы слишком хорошо знаем. Но иногда можно наткнуться на драгоценный камень, который действительно может удивить. Находки в этом посте выглядят так, как будто они пришли из научно-фантастического фильма!

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Голубоглазый кот породы мейн-кун 0 Источник:

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Этот арбуз выглядит как спущенный футбольный мяч 0 Источник:

Туманный купол 0 Источник:

Как растёт эта пальма 0 Источник:

Это самый большой гамбургер в мире. Он весит 350 кг и имеет более миллиона калорий 0 Источник:

Меланистические животные противоположность альбиносов 0 Источник:

Наскальные рисунки в пещерах Ласко в Дордони, Франция. Они датируются 17 000 лет назад 0 Источник:

Ресторан в небе, Бельгия 0 Источник:

Рак - богомол или павлиновая креветка. Он настолько быстр, что его скорость создает достаточную тепловую энергию для кипячения воды. Их силы достаточно, чтобы разбить стекло 0 Источник:

Айсберг в форме гриба 0 Источник:

Семейство Ксолоитцкуинтли, это одна из самых древних пород в мире 0 Источник:

Черный дрозд уселся на палку, которую несёт скопа 0 Источник:

Скелет грифона в музее сгенерирован искусственным интеллектом 0 Источник:

Церковь Асам в Мюнхене, Германия 0 Источник: