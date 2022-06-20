Завод Fiat Lingotto был построен в 1916 году архитектором Джакомо Матте–Trucco и был спроектирован особым образом, что позволило осуществить каждый шаг процесса производства автомобилей. Это было близко к железнодорожным путям, так что сырье могло быть доставлено прямо к двери, а производственные работы на Fiats начнутся на нижних этажах.

Завод имеет извилистую внутреннюю рампу, чтобы автомобили могли подниматься по последовательным этажам, когда они перемещались по различным стадиям производства.

Наконец, готовые автомобили будут доставлены на верхний этаж–крышу здания, где есть тестовый трек для автомобилей, которые будут проверены на дороге, прежде чем они будут доставлены в выставочные залы для продажи.