483
38
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
Трек на крыше старого завода Fiat, Турин, Италия, 1960–е
Завод Fiat Lingotto был построен в 1916 году архитектором Джакомо Матте–Trucco и был спроектирован особым образом, что позволило осуществить каждый шаг процесса производства автомобилей. Это было близко к железнодорожным путям, так что сырье могло быть доставлено прямо к двери, а производственные работы на Fiats начнутся на нижних этажах.
Завод имеет извилистую внутреннюю рампу, чтобы автомобили могли подниматься по последовательным этажам, когда они перемещались по различным стадиям производства.
Наконец, готовые автомобили будут доставлены на верхний этаж–крышу здания, где есть тестовый трек для автомобилей, которые будут проверены на дороге, прежде чем они будут доставлены в выставочные залы для продажи.
Завод имеет извилистую внутреннюю рампу, чтобы автомобили могли подниматься по последовательным этажам, когда они перемещались по различным стадиям производства.
Наконец, готовые автомобили будут доставлены на верхний этаж–крышу здания, где есть тестовый трек для автомобилей, которые будут проверены на дороге, прежде чем они будут доставлены в выставочные залы для продажи.
×
×
"Мастер-класс", 2001 год. Фото: Энни Лейбовиц
Слева направо: Николь Кидман, Катрин Денев, Мерил Стрип, Гвенит Пэлтроу, Кейт Бланшетт, Кейт Уинслет, Ванесса Редгрейв, Хлоя Севиньи, Софи Лорен и Пенелопа Крус
Мужчина реставрирует рунический камень, Швеция 1936 год
Большинство из камней датируется 11 веком. Надпись: «Толе и Торни сделали эти памятники в память о Торе и Клакке, своих сыновьях»
Петра Немцова – топ-модель, чудом выжившая во время цунами
В 2004 году Петра с бойфрендом, английским фотографом Симоном Атли, находилась в Таиланде, когда там произошло цунами, унесшее жизни 280 тысяч человек. Симон погиб, а Петре удалось выжить, продержавшись на верхушке пальмы более восьми часов, пока её не нашли спасатели.
Женщина у подбитого немецкого тяжелого бронеавтомобиля Sd.Kfz. 234/4 с 75-мм противотанковой пушкой Pak 40/2 L/46 (таких машин было всего построено 89 ед.) в центре Берлина после боев за город. 1945 год
Трактора из переделанных танков M4 Sherman на заводе Vickers. 1947 год
Программу переделки быстро свернули после того как обнаружили что трактора в основном покупают в качестве доноров запасных частей для остающихся в строю танков M4.
Когда средневековые женщины слишком много сплетничают…
Уздечка брани состояла из нескольких полосок железа, которые окружали железный намордник, который обматывался вокруг женского лица, как маска. Небольшой кусок железа, известный как «уздечка», помещали женщине в рот и прижимали к языку, чтобы она не могла говорить. Наверняка вы знаете нескольких человек, которым пригодилась бы такая штучка.
Прыжок Феликса Баумгартнера с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (29 метров) - мировой рекорд по самому низкому прыжку в бейсджампинге, 1999 год
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Новости партнёров
Новое – хорошо забытое старое.
Даёшь последний «крик» высокой моды для современных «светских львиц»!!!