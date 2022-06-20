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Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
20 июня 2022 21:57
Метки: история   ретро   фото   
483
38
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Метки: история   ретро   фото   
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3k
Николаевич 2 часа назад
«Когда средневековые женщины слишком много сплетничают»…

Новое – хорошо забытое старое.
Даёшь последний «крик» высокой моды для современных «светских львиц»!!!

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294
Lexx Полчаса назад
Самый большой вулкан на дне Тихого океана.
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