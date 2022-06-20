Когда дизайн квартиры - просто кровь из глаз

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Делая ремонт и обставляя квартиру, каждый из нас руководствуется собственными представлениями о прекрасном. Но иногда они оказываются, хм, не совсем прекрасными.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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