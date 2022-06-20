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Когда дизайн квартиры - просто кровь из глаз

Когда дизайн квартиры - просто кровь из глаз

Автор:
20 июня 2022 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайн   забавно   интерьеры   красота кто понимает   отказало чувство прекрасного   смешно   умора   
1326
31
Делая ремонт и обставляя квартиру, каждый из нас руководствуется собственными представлениями о прекрасном. Но иногда они оказываются, хм, не совсем прекрасными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   дизайн   забавно   интерьеры   красота кто понимает   отказало чувство прекрасного   смешно   умора   
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10  комментариев
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад

Марио? только в серых тонах...
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577
Arti 19 минут назад
Скорее не аквамена а снегурочки:


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2k
АлексЮстасу Полчаса назад

Ближе к природе, говоришь? А где лопух?
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад

Зарплату выдавали тканью-шотландкой.
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11k
Antique computer 48 минут назад
В копилку квартирных кошмаров

https://www.avito.ru/barnaul/kvartiry/3-k._kvartira_76m_59et._2400172787https://www.avito.ru/barnaul/kvartiry/3-k._kvartira_76m_59et._2400172787
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9k
a_komolow Час назад
Вот это фантазия у людей!

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108
сергей костюнин Час назад
Трэш (((
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3k
Николаевич Час назад
Просмотрел...
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Белая Муха

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