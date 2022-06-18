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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь раздает автографы на аэродроме в Тушино во время празднования 65-летия ВДВ России, 1995 год
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5.
Лидер группы Алиса Константин Кинчев с первым президентом России Борисом Ельциным и журналистом Артуром Гаспаряном (21 апреля 1993 года). Награждение медалью "Защитник свободной России" за оборону Белого дома в августе 1991 года.
Отрывок из позднего интервью Кинчева:
"Меня "контора" привезла. Меня вычислили. Я пил в этот день. Не в этот день, а в это время. Сильно пил, потому что у нас погиб гитарист Игорь Чумычкин. И Ельцин, конечно, меня убил тем, что он сказал: "Я знаю, что сейчас 9 дней. Дело святое". Я-то в муку был, а привезла "контора". Вычислили, я не знаю как, я на другом краю Москвы был от своего дома. Оттуда утром забрали. Вот и всё. "Главный захотел тебя видеть".
Отрывок из позднего интервью Кинчева:
"Меня "контора" привезла. Меня вычислили. Я пил в этот день. Не в этот день, а в это время. Сильно пил, потому что у нас погиб гитарист Игорь Чумычкин. И Ельцин, конечно, меня убил тем, что он сказал: "Я знаю, что сейчас 9 дней. Дело святое". Я-то в муку был, а привезла "контора". Вычислили, я не знаю как, я на другом краю Москвы был от своего дома. Оттуда утром забрали. Вот и всё. "Главный захотел тебя видеть".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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