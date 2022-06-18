5.

Лидер группы Алиса Константин Кинчев с первым президентом России Борисом Ельциным и журналистом Артуром Гаспаряном (21 апреля 1993 года). Награждение медалью "Защитник свободной России" за оборону Белого дома в августе 1991 года.

Отрывок из позднего интервью Кинчева:



"Меня "контора" привезла. Меня вычислили. Я пил в этот день. Не в этот день, а в это время. Сильно пил, потому что у нас погиб гитарист Игорь Чумычкин. И Ельцин, конечно, меня убил тем, что он сказал: "Я знаю, что сейчас 9 дней. Дело святое". Я-то в муку был, а привезла "контора". Вычислили, я не знаю как, я на другом краю Москвы был от своего дома. Оттуда утром забрали. Вот и всё. "Главный захотел тебя видеть".