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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
18 июня 2022 21:45
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1499
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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foggen2 44 минуты назад
Те времена нас закалили.
Мальчик Вовочка,сорок один годик....
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Андрей Крылов Полчаса назад
Не смотря на то, что эот времена моей молодости, и много чот лично ля меня дыло замечательно. Напимер в 1996-м у меня замечательная дочка родилась, от замечательной жены, с которой до сих пор вот живу, я был молод и куда здоровее, чем сейчас. Но не люблю вспоминать те веремена. Сто раз говорили, но я ещё раз повторю. "Были временя труднее, но не было подлее!" (с). Мерзкие были времена. времена распада и гниения как страны.,так и общества. Под пляски на костях, с беспросветной унылостью для большинства народа.
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courvoisier Полчаса назад
Спирт Рояль. Голландский. Выпито его было много в молодости, но не знал, что даже до ненцев доехал.
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