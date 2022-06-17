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Китай десятилетиями хранил в тайне обнаруженный фрегат XII века

Китай десятилетиями хранил в тайне обнаруженный фрегат XII века

Автор:
17 июня 2022 00:35
Метки: Китай   корабли   новости.   
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В 1987 году британская фирма Maritime Exploration искала затонувший корабль Голландской Ост-Индской компании в Южно-Китайском море, но вместо этого наткнулась на 30-метровое торговое судно, датируемое периодом Южной Сун (XII век), пишет National Geographic.

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Дайверы сообщили, что затонувший корабль, судя по количеству груза, находился в самом начале своего пути. Обломки прозвали «Наньхай № 1», поскольку это была первая находка у берегов одноименного города. Слой ила толщиной в 2 метра способствовал сохранению деревянного корпуса и груза, в том числе фарфора, монет эпохи Сун и серебряных слитков. Отсутствие инвестиций и подходящих технологий привело к тому, что «Наньхай № 1» оставался на морском дне нетронутым до 2002 года.

Все это время за ним наблюдали китайские военно-морские силы. Военные не давали местным рыбакам промышлять на участке, утверждая, что на нем все еще расположены действующие бомбы времен Второй мировой войны. Только в декабре 2007 года «Наньхай № 1» и его драгоценное содержимое общим весом 15 600 тонн были окончательно подняты со дна и переданы Морскому музею Шелкового пути в провинции Гуандун на острове Хайлин, который был построен специально для размещения затонувшего корабля. Он стал первым музеем подводной археологии в Китае.

«Наньхай № 1» поместили в изготовленный на заказ резервуар с морской водой, а для предотвращения гниения и порчи корабля его покрывают илом и поддерживают стабильную температуру. В этих тщательно контролируемых условиях археологи продолжают изучать затонувшее судно до сих пор. К примеру, в 2018 году ученые установили даты морского путешествия: один из кувшинов был датирован 1183 годом, соответственно, отплытие состоялось после 1180-х годов.

Ранее колумбийские военные показали фотографии с затонувшего фрегата XVIII века. Корабль еще не исследовали, но, возможно, его поднятие вдохновит испанцев на создание своего подводного музея.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   корабли   новости.   
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5  комментариев
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11k
Кыся 7 часов назад
Судя по фото, вот откуда китайцы научились копировать машины.
Там была Ауди, а остальные, видимо, засекречены.

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11k
Алексей 50 минут назад
Когда заголовок противоречит содержанию:"Китай десятилетиями хранил в тайне обнаруженный фрегат XII века", в тайне от кого?
Фрега т (фрега т от нидерл. fregat[1], фрега та от фр. frégate[2], нем. Fregatte[3] разновидность галер Средиземноморья) изначально; конкретный вид парусного вооружения (трёхмачтовый корабль) торговых и военно-морских кораблей; обладающих определенными характеристиками
Джонка традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского побережья. До сих пор широко используется в водах Юго-Восточной Азии. Слово происходит от малайского djong, что в свою очередь является искажением южноминьского слова 船, chûn, означающего «судно».Отличительные черты джонки паруса из бамбуковых рей и циновок в форме четырёхугольника, а также приподнятые нос и корма. Паруса можно сворачивать наподобие жалюзи. Массивный руль заменяет киль. Число мачт достигает пяти.
Может быть прежде чем выкладывать материал его стоит отредактировать, и более тщательней подбирать заголовок.
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57k
doker 3 часа назад
Эээ... "его драгоценное содержимое общим весом 15 600 тонн" - это не ошибочка?
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14k
vikklu 8 часов назад
Ох и тайна... По секрету всему свету, называется.
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