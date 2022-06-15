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25 гениев, которые победили систему, следуя правилам

25 гениев, которые победили систему, следуя правилам

Автор:
15 июня 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Победа   Приколы   Юмор   гениально просто   гении   грамотные решения   молодцы   придумали   чёртовы гении   это гениально   
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Представьте себе мир без правил. Вряд ли это возможно, ведь люди просто не могут существовать как вид без какой-либо иерархии и структуры. Однако некоторые правила кажутся обидными, несправедливыми и во всех отношениях угнетающими. Вот почему их хочется нарушить. Или грамотно обойти!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победа   Приколы   Юмор   гениально просто   гении   грамотные решения   молодцы   придумали   чёртовы гении   это гениально   
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8  комментариев
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30k
Snork Snorkoff 49 минут назад
В основном бред
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234k
Rusbond 5 минут назад
А в чем гребённая гениальность? В желании продать родину? У нас уже есть такие, любительницы кружевных трусов, страна превратилась в дерьмо. Эти "гении" так же хотели для своей Белоруссии? И вообще, меошичество гомосятины в посте вызывает смутные сомнения.
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2k
perekrestok 14 минут назад
Чтобы пробежать марафон на балконе длиной 7 метров это 3014 раз туда-сюда. Честно говоря голова должна закружиться. Пробовал ходить по кабинету, но у меня на один круг приходилось 73 шага по максимально извилистому маршруту. Марафона конечно не получалось, но через пол часа окружающая картинка здорово давила на мозг. А тут по балкону, по прямой с поворотами на 180 градусов. Железные нервы и адское терпение у мужика. Молодец!
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110
ghor 16 минут назад
Последняя, это не обход запрета, а обычный протест.
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738
Виктор Глущенко 24 минуты назад
На втором фото дом п.и.д.о.р.о.в .
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16k
alexis 42 минуты назад
А4 подразумевает что-то кроме бумаги?
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