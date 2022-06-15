25 гениев, которые победили систему, следуя правилам

"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью

Противозаконные идеи, за которые скоро будут давать реальные сроки

19 житейских хитростей, которые хочется сразу попробовать

25 людей, которых сразил острый приступ лени

Странное объявление на «Авито» сделало парня жертвой троллей, но на самом деле он гений

25 угарных хитростей, которые уже давно пора было взять на вооружение