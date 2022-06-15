25 гениев, которые победили систему, следуя правилам

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Представьте себе мир без правил. Вряд ли это возможно, ведь люди просто не могут существовать как вид без какой-либо иерархии и структуры. Однако некоторые правила кажутся обидными, несправедливыми и во всех отношениях угнетающими. Вот почему их хочется нарушить. Или грамотно обойти!
1. "Недавно соседнее ТСЖ пригрозило жильцам штрафом, если они не спрячут свои мусорные баки. Они нашли решение"
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2. "У нас радужная символика запрещена правилами ассоциации домовладельцев. Но кто ищет лазейку, тот всегда её найдёт"
4. "Мне не разрешали использовать блокнот на работе, когда я работал кассиром, поэтому я начал писать свою книгу о травле на распечатанных чеках. В этом году я наконец опубликовал свой роман"
7. "Метро Нью-Йорка запретило собак, если они не "помещаются в сумке". Жители Нью-Йорка проявили творческий подход"
10. "Иранская девушка болеет за свою любимую футбольную команду из-за забора, поскольку иранских женщин не пускают на стадионы"
11. "Наш кот Бутерброд сидит на руках только у моей жены, но я думаю, что нашёл способ победить систему"
12. "Парковка только для "зелёного транспорта". Не уверен, что они имели в виду это, но формально придраться не к чему"
14. "Если у вас есть пятно на футболке, обведите его ручкой и дайте ему название. Как будто вы побывали на каком-то случайном острове и привезли эту вещь как сувенир"
17. "Рокси знает, что ей можно сидеть на барном стуле, а на столешнице нельзя. А ещё она любит проверять свои границы"
20. "В 1990-х годах житель Калифорнии Стив Комисар начал размещать в национальных журналах рекламу «сушилок на солнечных батареях» за 49,95 долларов"
Затем заказчики получали по почте простую бельевую веревку.
21. "Мой профессор попросил, чтобы эссе было напечатано шрифтом Times New Roman и на формате A4. Но не сказал, что оно должно быть на бумаге"
22. "Учитель сказал, что нам разрешено приносить одностороннюю бумагу для заметок на финальный экзамен"
23. "Парижский марафон в марте 2020 года был отменен, поэтому этот чувак бегал туда-сюда по своему 7-метровому балкону, и набегал марафонскую дистанцию"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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