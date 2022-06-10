Металлические книги атлантов

Этнолог, предприниматель и коллекционер появился на свет в Венгрии. Но основную часть жизни провёл в Южной Америке, где и совершил сенсационное открытие.
В 1955 году Януш Хуан Мориц обнаружил поразительную древнюю систему подземных коммуникаций. Общественность узнала о ней только через несколько лет, поскольку исследователь был связан требованием о неразглашении.
Ученый-самоучка нашел подземные дороги и тоннели, тянувшиеся под Эквадором, Аргентиной и Перу. Их стены и потолки были не просто обработаны, а тщательно отполированы. Пути завершались огромными подземными залами.
В одном из таких Мориц якобы нашел древние книги, изготовленные из металла с листами формата 96x48 см. В научной среде они носят название плакетки. Каждый был испещрен неизвестными знаками и символами.
Сам Мориц и его последователи считали, что так обнаружилась библиотека древнейшей цивилизации, возможно атлантов. В соответствии с альтернативной версией, в книгах были записаны пророчества инков или знания представителей других планет, прибывших на Землю. В центре зала располагалась мебель из неизвестного материала.
Мориц также обнаружил огромное количество золотых фигурок, изображающих самых разных зверей – крокодилов, бизонов, ягуаров, слонов и не только. Стены тоннелей испещряли необычные рисунки, в которых угадывались космонавты.
Попалась самобытному энтузиасту и золотая фигурка летательного аппарата, которую отправили в музей Боготы. После изучения экспертами стало понятно, что материал фигурки, напоминающей по виду самолет, чистое золото. Которое в таком виде в природе не встречается, а содержит примеси в виде серебра, меди, железа и других металлов.
В 1972 году исследователь встретился с Эрихом фон Дэникеном – швейцарским писателем и одним из ярких идеологов теории палеоконтакта. Внутри самой подземной сети он не был, осмотрел только вход. И отметил этот факт в бестселлере «Золото богов», подчеркнув, что тоннели явно не природные, поскольку тщательно обработаны и сворачивают под прямым углом.
В 1976 году история получила новый виток: американцы – сторонники Морица организовали новую экспедицию, выбрав на роль официального руководителя медийное лицо – астронавта Нейла Армстронга. Экспедиция успешно добралась, но никакой библиотеки с огромными металлическими книгами не обнаружила. Зато в тоннелях нашли погребальную комнату 1500 г. до н. э. с захоронениями, а параллельно ученые каталогизировали порядка 400 видов растений.
Мориц скончался в 1991 году и так никому и не сказал точные координаты подземной библиотеки, которая предположительно могла принадлежать атлантам. Но дело Индианы Джонса живет, и один из наиболее ярких его последователей в современности Стэн Грист считает, что вход в пещеру расположен под водой и планирует организовать оборудованную по последнему слову техники экспедицию, чтобы подтвердить правдивость слов Морица.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати вторая по значимости библиотека под правой лапой сфинкса в Египте. Там не только пророчества на будущее, но и секрет абсолютно всего и даже ответ на главный вопрос (42).
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Обычно так и начинаются охренительные истории.
Господи, да не переведутся идиоты!