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Металлические книги атлантов

Металлические книги атлантов

Автор:
10 июня 2022 10:47
Сообщество : Наука
Метки: Пришельцы   Януш Хуан Мориц   атланты   библиотека   книги   тоннели   цивилизация   
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Этнолог, предприниматель и коллекционер появился на свет в Венгрии. Но основную часть жизни провёл в Южной Америке, где и совершил сенсационное открытие.

В 1955 году Януш Хуан Мориц обнаружил поразительную древнюю систему подземных коммуникаций. Общественность узнала о ней только через несколько лет, поскольку исследователь был связан требованием о неразглашении.


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Ученый-самоучка нашел подземные дороги и тоннели, тянувшиеся под Эквадором, Аргентиной и Перу. Их стены и потолки были не просто обработаны, а тщательно отполированы. Пути завершались огромными подземными залами.


В одном из таких Мориц якобы нашел древние книги, изготовленные из металла с листами формата 96x48 см. В научной среде они носят название плакетки. Каждый был испещрен неизвестными знаками и символами.


Сам Мориц и его последователи считали, что так обнаружилась библиотека древнейшей цивилизации, возможно атлантов. В соответствии с альтернативной версией, в книгах были записаны пророчества инков или знания представителей других планет, прибывших на Землю. В центре зала располагалась мебель из неизвестного материала.


Мориц также обнаружил огромное количество золотых фигурок, изображающих самых разных зверей – крокодилов, бизонов, ягуаров, слонов и не только. Стены тоннелей испещряли необычные рисунки, в которых угадывались космонавты.

Попалась самобытному энтузиасту и золотая фигурка летательного аппарата, которую отправили в музей Боготы. После изучения экспертами стало понятно, что материал фигурки, напоминающей по виду самолет, чистое золото. Которое в таком виде в природе не встречается, а содержит примеси в виде серебра, меди, железа и других металлов.

В 1972 году исследователь  встретился с Эрихом фон Дэникеном – швейцарским писателем и одним из ярких идеологов теории палеоконтакта. Внутри самой подземной сети он не был, осмотрел только вход. И отметил этот факт в бестселлере «Золото богов», подчеркнув, что тоннели явно не природные, поскольку тщательно обработаны и сворачивают под прямым углом.


В 1976 году история получила новый виток: американцы – сторонники Морица организовали новую экспедицию, выбрав на роль официального руководителя медийное лицо – астронавта Нейла Армстронга. Экспедиция успешно добралась, но никакой библиотеки с огромными металлическими книгами не обнаружила. Зато в тоннелях нашли погребальную комнату 1500 г. до н. э. с захоронениями, а параллельно ученые каталогизировали порядка 400 видов растений.

Мориц скончался в 1991 году и так никому и не сказал точные координаты подземной библиотеки, которая предположительно могла принадлежать атлантам. Но дело Индианы Джонса живет, и один из наиболее ярких его последователей в современности Стэн Грист считает, что вход в пещеру расположен под водой и планирует организовать оборудованную по последнему слову техники экспедицию, чтобы подтвердить правдивость слов Морица.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пришельцы   Януш Хуан Мориц   атланты   библиотека   книги   тоннели   цивилизация   
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7  комментариев
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6k
Mowgley 39 минут назад
Хорошая сказка. Жалко, что п.и.з.д.ё.ж
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7k
Влад Минуту назад
спасибо за статью. задолбала политика и трэшь всякий
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7k
Б.Касторский 2 минуты назад
Глупцы никогда не верят честным людям. Исследователь итак сказал больше чем мог, ясно же указано, что он подписал с кем-то договор о неразглашении. Может быть с самими атлантами, которым нужно было время, что бы вывезти библиотеку, в которой точно есть то, к чему человечество пока не готово.
Кстати вторая по значимости библиотека под правой лапой сфинкса в Египте. Там не только пророчества на будущее, но и секрет абсолютно всего и даже ответ на главный вопрос (42).
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1k
Sergius SPb 8 минут назад
В 1955 году Януш Хуан Мориц обнаружил поразительную древнюю систему подземных коммуникаций. Общественность узнала о ней только через несколько лет, поскольку исследователь был связан требованием о неразглашении.
=============================================================
Обычно так и начинаются охренительные истории.
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345
Rom 14 минут назад
На одной пластинке явно баба, в юбке и с сиськами. И с бородой! Так что ну ее, эту цивилизацию ))) себе оставьте.
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10k
Sasa 15 минут назад
Куда дел листы? Переплавил и слитки сдал в приемный пункт металлолома. )))
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21k
Слепой Пью 36 минут назад
На сих листах с таинственными кракозябрами есть штамп "АтлантидаСамИздат", я видел!!!
Господи, да не переведутся идиоты!
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