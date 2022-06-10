Металлические книги атлантов

Мориц также обнаружил огромное количество золотых фигурок, изображающих самых разных зверей – крокодилов, бизонов, ягуаров, слонов и не только. Стены тоннелей испещряли необычные рисунки, в которых угадывались космонавты.

Попалась самобытному энтузиасту и золотая фигурка летательного аппарата, которую отправили в музей Боготы. После изучения экспертами стало понятно, что материал фигурки, напоминающей по виду самолет, чистое золото. Которое в таком виде в природе не встречается, а содержит примеси в виде серебра, меди, железа и других металлов.

В 1972 году исследователь встретился с Эрихом фон Дэникеном – швейцарским писателем и одним из ярких идеологов теории палеоконтакта. Внутри самой подземной сети он не был, осмотрел только вход. И отметил этот факт в бестселлере «Золото богов», подчеркнув, что тоннели явно не природные, поскольку тщательно обработаны и сворачивают под прямым углом.