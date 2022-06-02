15 шокирующих фото после беременности: ужас, как плата за ребенка

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Как же красива беременная женщина - это сама нежность, сама прелесть. сама сущность мира. Но после многие сталкиваются с ужасами своего тела, которое дало жизнь, но забрало красоту.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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