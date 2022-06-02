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15 шокирующих фото после беременности: ужас, как плата за ребенка

15 шокирующих фото после беременности: ужас, как плата за ребенка

Автор:
02 июня 2022 23:52
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: беременность   женщины   расплата   растяжки   тело   фото   
1056
15

Как же красива беременная женщина - это сама нежность, сама прелесть. сама сущность мира. Но после многие сталкиваются с ужасами своего тела, которое дало жизнь, но забрало красоту.

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Источник:

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Метки: беременность   женщины   расплата   растяжки   тело   фото   
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3  комментария
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26k
Андрей Иванов Час назад
Чего здесь шокирующего? Сдутый мячик никогда не видели? Всё вернётся в норму
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−96
plintus9990 Полчаса назад
И потому свою красоту надо сохранять максимально долго, до смерти, чтобы в гробу выглядеть максимально привлекательно и эффектно
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2k
Наблюдатель Час назад
Вообще-то есть специальные крема, которые предотвращают такие растяжки. Просто в супер дупер стране с самоходным президентом об этом не знают...
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