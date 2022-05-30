Серый дядя на стене и тётя в шкафу: как дети пугают своих родителей

Пользователи делятся рассказами своих детей о прошлых жизнях, монстрах, невидимых людях и надеются, что дети всё это выдумали. Пост составлен на основе комментариев на сайте Reddit.
- Моя младшая сестра в детстве часто рассказывала о “людях”, которые живут в туалете, разговаривают по ночам и наблюдают за ней. Она называла их “По и Кассетный монстр”. Все истории о них одновременно смешные и жуткие.
Как-то ночью её приснился кошмар, и она пошла спать к родителям. Но прежде она воспользовалась туалетом, потом выходит оттуда и говорит: “В туалете три человека. Зачем они там?” Мама говорит, что это было самое страшное, что она когда-либо слышала от ребёнка.
Возможно, моя сестра таким странным образом интерпретировала шум в водопроводных трубах.
- Мой ребёнок постоянно рассказывает о живущих в стенах детях.
- Когда нашей дочери было три, у неё были воображаемые друзья, живущие в стенах. Возможно, её фантазию тоже подстегнули водопроводные трубы.
- Мой сын рассказывает мне истории о “страшном дяде”, который приходит к нему в спальню по ночам. Сын говорит, что это серый человек, похожий на его дядю. Человек ходит по стенам и зовёт сына по имени, а однажды попытался его съесть.
- Очень похоже на сонный паралич.
- Мой четырёхлетний племянник, когда я его как-то раз подвозил, несколько минут мне рассказывал, как он прятал тело своей жертвы у меня в багажнике. Это было давно, и, насколько мне известно, он не стал маньяком.
- Моя трёхлетняя внучка недавно мне сказала: “Бабушка, я только что видела человека без глаз в соседней комнате”.
- Мой пятилетний сын сказал мне, что будет скучать по мне, когда я через пять дней умру. Два дня спустя я слегла с ковидом. Честно признаться, я думала, что он прав и мне конец. Через несколько дней он подошёл ко мне и спросил, какой памятник я бы себе хотела. У меня очень заботливый ребёнок.
- Мой отчим умер за два года до рождения моей дочери. То есть она его никогда не видела. У отчима была репутация весельчака, который за словом в карман не полезет. Как бы это странно не звучала, но в доме не было ни одной его фотографии. Первую фотографию моя мачеха поставила рядом с урной с прахом отчима, только когда моей дочери было уже 4 года. Как только дочка увидела фото, она сказала: “Это деда! Мне нравится, когда он стоит у окна и веселит меня. Но мне не нравятся его друзья”.
Больше она о нём не вспоминала. Я пыталась её расспросить о дедушке, но она мне ничего не рассказывала. Дочь выросла и ничего из этого уже не помнит. Но я очень хорошо помню.
- Когда моему сыну было 3 года, мне удалось заснять на видео очень странную сцену. Он пытался просунуть монетку в щель чуть выше дверной ручки в закрытую кладовку. Он тыкал монеткой, приговаривая: “Я плачу тёте, я плачу тёте”. Когда я спросил, что это он делает, он ответил: “Мне надо заплатить тёте из кладовки”. А почему там тётя? “Она там живёт. Я плачу ей”.
- До того как недавно умерла бабушка, мой четырёхлетний сын слышал слово “мёртвый”, “умер” только по отношению к разрядившимся телефонам. И вот недавно она выдала такую чудесную фразу: “Сколько бабушка будет лежать на зарядке?”
- Моей дочке было 4, когда однажды за завтраком она сказала: “Я однажды жила на горе, и мои папа и мама умерли, а потом я проснулась в этом доме с вами”. У меня кусок в горле застрял, а она помолчала секунд 10, а потом сказала, что хочет смотреть мультики.
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АНТИФИШКИ
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