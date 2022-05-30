Серый дядя на стене и тётя в шкафу: как дети пугают своих родителей





- Мой четырёхлетний племянник, когда я его как-то раз подвозил, несколько минут мне рассказывал, как он прятал тело своей жертвы у меня в багажнике. Это было давно, и, насколько мне известно, он не стал маньяком.





- Моя трёхлетняя внучка недавно мне сказала: “Бабушка, я только что видела человека без глаз в соседней комнате”.





- Мой пятилетний сын сказал мне, что будет скучать по мне, когда я через пять дней умру. Два дня спустя я слегла с ковидом. Честно признаться, я думала, что он прав и мне конец. Через несколько дней он подошёл ко мне и спросил, какой памятник я бы себе хотела. У меня очень заботливый ребёнок.



