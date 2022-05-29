Никогда не убегайте от снайпера, умрёте уставшим!

Фашисты даже шутили над новобранцами, которые впервые попадали в окопы, напротив которых находился со снайперской винтовкой Охлопков Фёдор Матвеевич, и говорили им:
«Никогда не убегайте от снайпера Охлопкова, – умрёте уставшими!».
Фашисты даже шутили над новобранцами, которые впервые попадали в окопы, напротив которых находился со снайперской винтовкой Охлопков Фёдор Матвеевич, и говорили им:
«Никогда не убегайте от снайпера Охлопкова, – умрёте уставшими!».
Фёдор Охлопков (1908–1968), Герой Советского Союза, родился 2 марта 1908 г. в Якутской области. Войну начал в декабре 1941 г. в битве под Москвой. Снайпер. В представлении к званию Героя Советского Союза командованием части отмечено, что к июню 1944 г. снайпером Первого Прибалтийского фронта сержантом Ф.М. Охлопковым было уничтожено 420 солдат и офицеров противника. Всего легендарный снайпер уничтожил 429 врагов. Сам Фёдор Матвеевич был 12 раз ранен и дважды контужен. Участник Парада Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 1945 года.
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