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Никогда не убегайте от снайпера, умрёте уставшим!

Никогда не убегайте от снайпера, умрёте уставшим!

Автор:
29 мая 2022 08:53
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная вона   Летят Лебеди   Охлопков   книги бесплатно   снайперы   
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Фашисты даже шутили над новобранцами, которые впервые попадали в окопы, напротив которых находился со снайперской винтовкой Охлопков Фёдор Матвеевич, и говорили им:

«Никогда не убегайте от снайпера Охлопкова, – умрёте уставшими!».

Фашисты даже шутили над новобранцами, которые впервые попадали в окопы, напротив которых находился со снайперской винтовкой Охлопков Фёдор Матвеевич, и говорили им:

«Никогда не убегайте от снайпера Охлопкова, – умрёте уставшими!».

Фёдор Охлопков (1908–1968), Герой Советского Союза, родился 2 марта 1908 г. в Якутской области. Войну начал в декабре 1941 г. в битве под Москвой. Снайпер. В представлении к званию Героя Советского Союза командованием части отмечено, что к июню 1944 г. снайпером Первого Прибалтийского фронта сержантом Ф.М. Охлопковым было уничтожено 420 солдат и офицеров противника. Всего легендарный снайпер уничтожил 429 врагов. Сам Фёдор Матвеевич был 12 раз ранен и дважды контужен. Участник Парада Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 1945 года.

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Метки: Великая Отечественная вона   Летят Лебеди   Охлопков   книги бесплатно   снайперы   
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4  комментария
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Алексей 2 часа назад
у меня один вопрос. откуда фрицы знали фамилию русского снайпера?????
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Alex Час назад
Мужик!
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