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С Днем пограничника!

С Днем пограничника!

Автор:
28 мая 2022 07:50
Сообщество : Юмор
Метки: День пограничника   приключения   смешные истории   
683
1

С праздником всех! За тех, кто всегда впереди !!!

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Метки: День пограничника   приключения   смешные истории   
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12k
котегRUS 2 часа назад
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388
Уля 7 минут назад
С праздником всех!
За тех, у кого сутки начинаются в 20:00!
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13k
info-kozirev 38 минут назад
С праздником пацаны.
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6k
Maxim Vinokurov 39 минут назад
Пограничник - это не двухметровый десантник-берсерк (хотя и такие попадаются).
Пограничник - это служебный пес режима. Умный, подготовленный, с большим сердцем. Без пафосных речей. Но заточенный на выполнение поставленной задачи в любых условиях. Если можно выполнить хитростью - выполнит хитростью. Если можно разговором - то разговором. А если надо стоять как вкопанные, но не пропустить - будут стоять до последнего. Как стоял Мерзликин на 12 заставе. Как держались в Брестской крепости. Как Евгений Родионов, хлипкий дрищ с виду, не отступил от Веры и погиб за нее. Как Курбанов и Сулейманов ценой жизни убили Р.Гелаева (это уже в моем отряде было).
Мира нам, зеленоголовые!
За тех, кто с 20.00!
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121
al-lav 58 минут назад
Погранцов с Праздником!!!
Ураааа!!! :-)

Школа Бограт + 5ПогО КСЗПО

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5k
Том Сойер Час назад
С праздником, братцы!!!
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