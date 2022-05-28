Любите ли Вы тренировать собак? Любите ли Вы тренировать их так, как люблю это делать я? Классик сказал немного по-другому, но суть от этого не меняется. Все было просто. Просто неделю, как я приехал на заставу. Просто я был новенький, а все старожилы уже знали, что такое тренировать Дозора – тридцатикилограммовую скотину, по нелепой случайности родившуюся овчаркой, а не мамонтом с беззаботным нравом. Ну и как-то совсем просто подошел ко мне вожатый этого чудовища – Валера Малыченко и как-то с сочувствием глядя мимо меня в украинское небо, просто спросил: «Пойдем?». «Куда?» - так же просто спросил я . «Дозора потренируем». «Ага» - просто согласился я. Ну все же просто – зовут, значит надо. Да и не тренировал я никого до этого. Было просто интересно. Все просто. Нахлобучив на меня ватный костюм весом, наверное, в центнер и особенно тщательно завязав ушанку, Валера проорал мне в ухо – «БЕЕЕГИИИИ!!!!». «Куда?» - задал я ужасно подходивший к моменту вопрос. Валера неопределенно махнул рукой в пространство. Жест, как я потом понял, означал «да уже неважно». Ох, как же я рванул. Как рванул. Ну так показалось мне. Прошло, по моим ощущениям минут двадцать, оглянувшись, я понял, что десять максимум. Метров. Отбежал я от Валеры и висящего на поводке Дозора, глядящего на меня круглыми от счастья и бешеными от вожделения глазами. Это прибавило мне скорости. Я успел. Успел пробежать еще сантиметров тридцать. Ну может тридцать пять. Ужас – он вообще окрыляет……. Есть собаки, которые «работают» на голень. Есть те, которые зубами хватают предплечье. Есть те, что идут на кисть руки. Дозор был редкой собакой. Он работал на голову. Говорят, в мире считанные единицы людей, которым повезло получить по голове рельсом и потом связно рассказывать про это. Я причисляю себя к этим счастливцам. Когда в затылок мне прилетел этот мохнатый снаряд, я ни минуты даже не засомневался в том, что это не может быть собакой. Несомненно, это был рельс, да еще пущенный куда как могучим организмом. Украинский чернозем прекрасен. Плодороден и щедр. Воспет классиками. Поколения хлеборобов возносили ему благодарность и славу. И все это справедливо. Один совет, касающийся его. Только один. Когда Вы скользите мордой по нему – закрывайте рот. Сейчас не спрашивайте ничего, просто запишите для себя. Наверное, не пригодится. Наверное. И да, когда зеленая травка, торчащая из пятикилограммового куска этой фигни щекочет Вам желудок изнутри – это непередаваемо. Особенно если при этом Ваш мохнатый друг, воя от счастья, прыгает у Вас на башке всеми четырьмя конечностями…… Холодным октябрем 1988 года от КПП Парубное при попытке проверки документов, сбив пограничника, в тыл ушла Волга с четырьмя неизвестными. Попытка блокировать дорогу в районе нашей ,13 ПЗ, была неудачной – Волга успела проскочить. Усилиями милиции, дружинников и нескольких автомобилей пограничников ее удалось блокировать на краю кукурузного поля. Неизвестные ушли в кукурузу. Милиция прочесывать поле отказалось с формулировкой «У нас дети»….. И тогда на прочесывание привезли нас – два десятка пацанов. Пограничников 13 пограничной заставы Черновицкого погранотряда Краснознаменного Западного Пограничного Округа. Начальник заставы, капитан Карлов, старательно глядя в сторону сказал «Такое дело, ребята, мы не знаем кто там, но очень надо. Надо очень….» . Перекурив эту новость, мы пошли в кукурузу, пошли молча и все. Растянувшись редкой цепью…….. Героями мы не были. Мы не кричали красивых слов и не обсуждали, зачем и за кого мы туда идем. Просто там – нельзя по-другому. Потому что это граница – и это – Твой ее кусок. И ты стоишь там и рядом – такие же, как ты……. В этом году этой истории исполнится тридцать лет. Тридцать. Столько лет я пытаюсь понять – почему я столько забыл, а это кукурузное поле помню, как будто все было вчера. Может потому, что оно как жизнь – Ты не видишь того, что рядом. Вперед Ты видишь на пару метров и Тебе черт его знает, как страшно. Но это не важно. Важно, что Тебе есть с кем туда пойти. И ты в них уверен. А уж сколько у них денег, какие связи, машины, дачи……. В конечном счете это не стоит НИЧЕГО. Важно, что они есть – те, кто пойдут туда с Тобой. Наверное, так……. Тварей мы выкурили. Уходя от нас, они выскочили на милицию, державшую периметр, и стокилограммовые молдавские сержанты с перепугу месили их сапогами битых полчаса, пока из нашей кучки,курившей неподалеку , не вышел Сережа Пагадаев и не толкнув одного прикладом не сказал : «Хорош….герои…..». И взглянув на наши лица с пустыми глазами, сержанты, как-то суетно закинули избитых в УАЗ и испарились. На третьей космической…… Наград и хвалебных речей не было. Да и мы особо не вспоминали все это. Было незачем….. С Праздником, братья! За тех, кто на фланге !!!