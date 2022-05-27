Тернистый путь Джеки Чана: гонконгский парнишка, влюбивший в себя миллионы зрителей

Сегодня Джеки Чан один из самых любимых всеми героев боевиков 80-х и 90-х, талантливый продюсер и непревзойдённый каскадёр. Фильмы с участием актёра известны каждому и всеми любимы, однако его путь к вершине был весьма сложен и тернист.
Тем не менее гонконгскому парнишке удалось пробиться в кино и завоевать любовь зрителя своей необычностью. По крайней мере, глядя на его биографию не перестаёшь удивляться его силе воли.
К слову о необычности, Джеки продемонстрировал её ещё при рождении, ведь его мать вынашивала его практически 11 месяцев. Благодаря кесареву сечению ребёнок родился здоровым. Правда, родители планировали продать маленького Чана за $26 британскому акушеру, принимавшему роду.
По мнению самого Джеки, если бы это случилось, то он, вероятно, сейчас бы жил в Великобритании и работал доктором.
Родителей будущего актёра также можно назвать необычными. Чарльз Чан был настоящим шпионом, из-за чего сыну было поменяно имя. Своё же нынешнее имя Джеки получил, когда работал на стройке.
А вот его мать Лили Чан была авторитетной женщиной в криминальных кругах, поскольку занималась нелегальной торговлей опиума.
Во время гражданской войны родители Джеки перебрались в Австралию. Оставив его в школе-интернате Гонконга. Там он плохо научился писать и читать по-китайски, зато прекрасно освоил музыку, восточные единоборства и акробатику. Правда, уже в зрелом возрасте актёр закрыл свои пробелы в китайском языке, освоив его вместе с английским.
И это неудивительно, учитывая, что занятия начинались в 5 утра и заканчивались к полуночи. Да ещё и сопровождались телесными наказаниями за мелкие проступки. Что уж говорить, если учитель сломал ему тростью нос, из-за чего к будущей звезде прикрепилось прозвище «Большой нос».
В совершеннолетнем возрасте, столкнувшись с тотальным безденежьем, Джеки снялся в фильме для взрослых, который назывался «All in The Family». И в отличие от голливудских коллег Чан смотрит на этот опыт философски, без капли стеснения.
В то кино, к которому все мы привыкли он попал как спарринг-партнёр Брюса Ли, засветившись в таких картинах как «Выход дракона» и «Кулак ярости». После смерти первого, Джеки стали пихать в низкосортные фильмы, но амбициозный парень хотел создать свой комедийный непревзойдённый образ. И у него это вышло, что можно увидеть в картине «Пьяный мастер».
Джеки без преувеличения образцовый актёр, всей душой болевший за своё дело. В пользу этого говорит тот факт, что он единственный человек в гонконгском кино, сумевший отвоевать свою независимость у местных триад.
Залог его успеха – его команда каскадёров, которую он собрал после «Полицейской истории». Из-за большого количества травм, многие отказались продолжать работать с актёром. Те же, кто остался предан Чану, продолжали с ним работать, позже выступая постановщиками боевых искусств.
Неудивительно, что рядом остались только самые стойкие, учитывая, сколько и сам Джеки работал над собой. Так, однажды он переснимал 10-минутную сцену 2 900 раз, объясняя это тем, что если понравится ему самому, значит, и зритель будет доволен.
Упорный труд Чана был вознагражден, ведь он попал в книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество трюков, исполненных живым человеком. Их оказалось больше тысячи. По признанию самого Джеки, иногда ему было страшно выполнять трюки, однако куда сильнее он боится больниц и уколов.
А сталкиваться с ними приходилось часто, ведь актёр за свою карьеру успел повредить практически все части тела, некоторые из которых не по одному разу. Несмотря на отказ страховых компаний брать на себя риски, звезда боевиков продолжала сниматься, отводя на сон по 4-5 часов в сутки.
Видимо, поэтому ему удалось сняться почти в 80 фильмах, в 11 появиться в качестве каскадёра. Также в 15 картинах он побывал в кресле режиссёра и ещё 11 спродюсировал. И судя по всему, 68-летний актёр не намерен останавливаться, продолжая работать над новыми картинами.
Сам же последний раз он появлялся на экране в 2020 году в фильме «Авангард».
Кроме того, обучение музыке в интернате дало плоды. С 1984 года Джеки выпустил свыше 20 альбомов со своими песнями.
Сегодня актёр продолжает работать, попутно занимаясь благотворительностью, ведь состояние в $370 млн позволяет это делать. Примечательно, что его сын Джейси не получает денег от отца. Джеки считает, что если он на что-то способен, то сможет заработать сам, а иначе – будет впустую тратить его деньги.
Остаётся лишь пожелать долгих лет жизни Чану, подарившему кучу эмоций не одному поколению любителей боевиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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