Тернистый путь Джеки Чана: гонконгский парнишка, влюбивший в себя миллионы зрителей

Тем не менее гонконгскому парнишке удалось пробиться в кино и завоевать любовь зрителя своей необычностью. По крайней мере, глядя на его биографию не перестаёшь удивляться его силе воли.





К слову о необычности, Джеки продемонстрировал её ещё при рождении, ведь его мать вынашивала его практически 11 месяцев. Благодаря кесареву сечению ребёнок родился здоровым. Правда, родители планировали продать маленького Чана за $26 британскому акушеру, принимавшему роду.