Милонов высказался против БДСМ-фестиваля

Депутат решил сделать больно любителям БДСМ.
С 17 по 19 июня в Перми пройдет фестиваль «Бесконечное лето», который посвящен различным секс-утехам и БДСМ.
Всем желающим предлагается купить билет за 3-5 тысяч рублей, в который входит трансфер, размещение в коттеджах и трехразовое питание.
Естественно, из-за этого события возбудился депутат Госдумы Виталий Милонов, который в очередной раз пообещал все запретить.
Как отметил Милонов, фестиваль, скорее всего, не состоится. Судя по всему, в Госдуме решили попробовать запретить это мероприятие.
«Сто процентов фестиваля не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», - отметил депутат.
Видимо, организаторам "Бесконечного лета" не очень понравились такие заявления и они заприватили группу "ВКонтакте". Чем закончится эта история - пока неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правильно: "поддерживаю предложение: депутата! на расчистку Мариуполя!"
Не нравится - ты ж депутат ГД, инициируй законопроект о запрете пздть друг друга плётками ( или чем они там), и вешать прищепки на соски и прочие части тела. Приняли, подписали - и в добрый путь, есть специально обученные люди разгонять вот это.
Более того, ранее уже проводился и не раз
https://sovenok-fest.timepad.ru/event/990302/https://sovenok-fest.timepad.ru/event/990302/
А также:
"Если коротко: за несколько дней до фестиваля какой-то придурок начал названивать в силовые структуры и сообщать информацию, что в СОЛ "Волга" (именно этот лагерь выступает в роли пионерлагеря "Совенок" из "Бесконечного Лета") готовится состояться черт знает что: выпускной экзамен школы террористов, митинг против правительства, слёт педофилов... (нужное придумаете сами).
В результате чего организаторов взяли за тёплый волосатый сосок - и мало того, что пришлось доказывать, что ничего подобного не планируется, НО И МЕНЯТЬ ЛОКАЦИЮ, так как в "Волге" проведение мероприятия запретили."
https://unter.livejournal.com/284169.htmlhttps://unter.livejournal.com/284169.html
Судя по сообщению - это закрытое мероприятие на арендованной территории. В чем проблема?
Они ж не на улицах города
Пора вводить моду на пуританство.
Мазохист:
- Ударь меня!
Садист:
- Не буду!
- не могу,
- ты меня не любишь..
Милонов призвал разогнать экономический форум???
Куда записаться?