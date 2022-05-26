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Милонов высказался против БДСМ-фестиваля

Милонов высказался против БДСМ-фестиваля

Автор:
26 мая 2022 22:19
Сообщество : Юмор
Метки: Милонов   аниме   бдсм   бесконечное лето   запреты   новости   
2086
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Депутат решил сделать больно любителям БДСМ.

С 17 по 19 июня в Перми пройдет фестиваль «Бесконечное лето», который посвящен различным секс-утехам и БДСМ.

Всем желающим предлагается купить билет за 3-5 тысяч рублей, в который входит трансфер, размещение в коттеджах и трехразовое питание.

Естественно, из-за этого события возбудился депутат Госдумы Виталий Милонов, который в очередной раз пообещал все запретить.

Как отметил Милонов, фестиваль, скорее всего, не состоится. Судя по всему, в Госдуме решили попробовать запретить это мероприятие.

«Сто процентов фестиваля не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», - отметил депутат.


Видимо, организаторам "Бесконечного лета" не очень понравились такие заявления и они заприватили группу "ВКонтакте". Чем закончится эта история - пока неизвестно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Милонов   аниме   бдсм   бесконечное лето   запреты   новости   
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27  комментариев
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59k
SAndre 2 часа назад
поддерживаю предложение депутата! на расчистку Мариуполя!
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23k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Что, Виталя, не пустили, да?
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 51 минуту назад
Этого забавного татупеда кто то прикрывает удаляя его правакационные видео с популярных ресурсов. 1984 ска.
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23k
Matrosskin Час назад
Я не одобряю всё вот это, но к самой ситуации есть вопросы: Мероприятие нарушает УК, ГК, КОАП РФ ? Нет. Мероприятие проходит на закрытой территории, ограниченной от посторонниъ ( и даже не на фоне храмов, церквей и прочего ) ? Да. Участие добровольное ? Да, более того - надо ещё и заплатить. Есть возможность соблюдение возрастного ценза ? Тоже да. Так какого яух сей товарищ лезет в кровать к другим ? Как бабка дворовая, подглядывающая в чужую квартиру через замочную скважину, ей богу...
Не нравится - ты ж депутат ГД, инициируй законопроект о запрете пздть друг друга плётками ( или чем они там), и вешать прищепки на соски и прочие части тела. Приняли, подписали - и в добрый путь, есть специально обученные люди разгонять вот это.
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1k
Трям Час назад
Милонов высказался против БДСМ-фестиваля со словами - "Я там уже был недавно."
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1k
КАКАнгел Час назад
мазохист?? против своих выступает ?? он же сам любит член пососать ))))
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1k
qwer Час назад
Не люблю такого рода фестивали
Но Милонова наверное в эти фестивали надо насильно включать. Ибо достал уже.
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12k
Pochiniks Час назад
Сколько же "в теме" людей в обсуждениях! Филонов не возбудился,Автор!!!!!, Филонов не пиемлет этого говна на публику, я тоже! Ну долбитесь вы себе закрыто, ну нахера это выставлять на показ?
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2k
DVPET 2 часа назад
Почему этого филонова волнуют чьи-то секс утехи? Интересно, он к соседям в спальню тоже подглядывает?
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17k
Vital Idol 2 часа назад
рыжая пида*расина пиарит свои мероприятия. уже его и забывать стали, но вот нам напомнили...
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44k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Я в игру не играл, но насколько я знаю, она о романтике, а не о БДСМ...
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27k
Ashabad 2 часа назад
Никак не могу понять, нафига фишки пиарят откровенных фириков и другую всякую мерзость.
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2
Евгения Бойкиня 2 часа назад
На рекламу похоже
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517
vmsoroka 2 часа назад
я всегда думал что он их организовывает и принимает активное (или пасивное) участие по максимальной программе...
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Встретились садист и мазохист.
Мазохист:
- Ударь меня!
Садист:
- Не буду!
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Любой несанкционированный митинг - фестиваль бдсм. Их пи$дят, а они кайфуют
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