Милонов высказался против БДСМ-фестиваля

С 17 по 19 июня в Перми пройдет фестиваль «Бесконечное лето», который посвящен различным секс-утехам и БДСМ.

Всем желающим предлагается купить билет за 3-5 тысяч рублей, в который входит трансфер, размещение в коттеджах и трехразовое питание.

Естественно, из-за этого события возбудился депутат Госдумы Виталий Милонов, который в очередной раз пообещал все запретить.

Как отметил Милонов, фестиваль, скорее всего, не состоится. Судя по всему, в Госдуме решили попробовать запретить это мероприятие.

«Сто процентов фестиваля не будет, мы этого не допустим. Участников фестиваля предлагаю отправить на расчистку завалов, которые образованы другими БДСМ-вредителями из Западной Украины», - отметил депутат.



Видимо, организаторам "Бесконечного лета" не очень понравились такие заявления и они заприватили группу "ВКонтакте". Чем закончится эта история - пока неизвестно.