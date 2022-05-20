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Пьяный волк, отключившийся Чебурашка: представление для детей во Владимирской области

Пьяный волк, отключившийся Чебурашка: представление для детей во Владимирской области

Автор:
20 мая 2022 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Пьянство   Юмор   актеры   видео   дети   новости   ну погоди   театр   фото   чебурашка   
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В Юрьев-Подольском, который находится во Владимирской области, дети познали всю глубину современного театра. Перед ними выступали всем известные герои советских мультиков, которые устроили на сцене пьяный перфоманс.

Это было выступление вовсе не местных актёров-любителей, а гастролирующего театра. Более того, за вход родителям необходимо было заплатить по 300 рублей.

В итоге дети смотрели на волка из "Ну погоди!", который почти падал во время своего эпического танца, а Чебурашка и вовсе... уснул прямо за компьютером.

Сами артисты приехали из Ленинградской области. Местные дяди Стёпы не оценили их выступление, и составили на них протоколы о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и нарушении общественного порядка. Работники ДК рассказали журналистам, что перед своим выступлением артисты пили какие-то "энергетики".

Организаторы уже вернули деньги всем посетителям этого акта современного искусства. Правда, остаётся открытым вопрос о том, кто оплатит после такого психолога детям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пьянство   Юмор   актеры   видео   дети   новости   ну погоди   театр   фото   чебурашка   
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206
Uganda Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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25k
SerGProS 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Copycat 18 минут назад
меня так в детстве в цирк сводили, думал там будут силачи, акробаты, укротители львов - а на деле вот такие вот все представление скакали по сцене

по этому я с детства не люблю цирк
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