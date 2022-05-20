Пьяный волк, отключившийся Чебурашка: представление для детей во Владимирской области

Сами артисты приехали из Ленинградской области. Местные дяди Стёпы не оценили их выступление, и составили на них протоколы о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и нарушении общественного порядка. Работники ДК рассказали журналистам, что перед своим выступлением артисты пили какие-то "энергетики".