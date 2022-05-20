Пьяный волк, отключившийся Чебурашка: представление для детей во Владимирской области

В Юрьев-Подольском, который находится во Владимирской области, дети познали всю глубину современного театра. Перед ними выступали всем известные герои советских мультиков, которые устроили на сцене пьяный перфоманс.
Это было выступление вовсе не местных актёров-любителей, а гастролирующего театра. Более того, за вход родителям необходимо было заплатить по 300 рублей.
В итоге дети смотрели на волка из "Ну погоди!", который почти падал во время своего эпического танца, а Чебурашка и вовсе... уснул прямо за компьютером.
Сами артисты приехали из Ленинградской области. Местные дяди Стёпы не оценили их выступление, и составили на них протоколы о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и нарушении общественного порядка. Работники ДК рассказали журналистам, что перед своим выступлением артисты пили какие-то "энергетики".
Организаторы уже вернули деньги всем посетителям этого акта современного искусства. Правда, остаётся открытым вопрос о том, кто оплатит после такого психолога детям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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по этому я с детства не люблю цирк