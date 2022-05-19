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Гифки дня

Гифки дня

Автор:
19 мая 2022 15:31
Метки: gif   гифки   подборка   
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3  комментария
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254
Александр Зотов 6 часов назад
ждал, что он в стиле Джека Воробья вдарится бежать от них потом)
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Бритва 5 часов назад
с огнетушителями повезло, что сработали.
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5k
Горожанин 8 часов назад
Вторая гифка.

Вот так погибают лётчики. Конструкторы всё предусмотрели, а жизнь диктует свои правила. Потому что конструкторы - тоже люди и над ними есть начальство и отчёты.
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Петр
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