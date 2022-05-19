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Пестрая подборка gif'ок на разные вкусы
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АНТИФИШКИ
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Вот так погибают лётчики. Конструкторы всё предусмотрели, а жизнь диктует свои правила. Потому что конструкторы - тоже люди и над ними есть начальство и отчёты.