Калейдоскоп позитива. Выпуск 129

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В этой схватке победит шлагбаум.
17.
Я и мои попытки всё исправить...
18.
Нападение)))
19.
Погоня...
20.
Торжественный запуск португальского военного дрона)))
21.
Когда жена сказала, что ты толстый.
22.
Что-то на девчачьем...
23.
Вешалка с приколом.
24.
Дедсадовцы раздали подростку.
25.
Это не твой размерчик!
26.
Гусиный райдер.
27.
А чё поделать, санкции как бумеранг)))
28.
Парням всегда есть чем заняться.
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Сами себе нашли развлечение)))
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Всю аллею цветами
у меня не стоит
Твоя роза в стакане