Дмитрия Киселёва заметили в Дубае в дорогущих трусах и пользователи сети не удержались

В соцсетях завирусилась фотография телеведущего Дмитрия Киселёва на отдыхе в Дубае. Журналист стоит у бара со стаканом в руке и в розовых
труселях шортиках. Пользователи стали играть в города, гадая где ещё мог отдохнуть телеведущий, кроме Дубая. Но некоторые задались вопросом: сколько стоит единственный атрибут одежды Киселёва? Вы удивитесь!
Знаменитый патриот и телеведущий Дмитрий Киселёв в последней своей программе рассказывал об уничтожении Великобритании. После этого журналист спокойненько отправился отдыхать в ОАЭ. В соцсетях под развирусившемся снимком зрители «играют в города», в шутку перечисляя российские курорты, куда мог бы отправиться Киселёв вместо заграничного Дубая.
Единственный атрибут одежды Киселёва на снимке - розовые шортики. Это не какие-то там труселя с рынка. Это люксовые шорты от бренда Kiton за 268 долларов (17,5 тысяч рублей). Принт на розовых шортиках имитирует вязаную шерсть.
Благодарный зритель во всю интересуется, почему Киселёв не отдыхает на российских курортах
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обидно только, что пропагандист бабки за них отдал забугорной компании и забугор же увез бабки на свой отдых.
А бабки он получил, что очень хорошо умеет рассказывать, как у них там плохо, и как у нас хорошо.
Диссонанс.
Вот если бы он условному Юдашкину двадцать тысяч вывалил за труселя. А потом с этим же Юдашкиным где-нибудь в праймовом гостиничном комплексе на просторах РФ оттягивался, покупая там российского производства коньяки, вина и прочие деликатесы, этого диссонанса бы не было.
Понятно что человек его масштаба в его профессии при хорошем бабле в нынешнем строе будет.
НО ТРАТИТЬ ОН ИХ ДОЛЖЕН ТОЛЬКО В РОССИИ.
Или не п.и.з.д.е.т.ь то, что он п.и.з.д.и.т с экранов ТВ.
Собирают деньги в Европе для восстановление Украины а тем временем жёны министров везут чемоданы денег и так же в России и не нужно ля-ля.
Кисель русофоб и антисоветчик.
Всё коронобесие играл в геноцид русского населения страны.
Тот еще предатель.
Типичный власовец работающий на государственный переворот.
щас школоту сгоняют в ДК смотреть его и вождя.
чет я вообще вас не понимаю, Путин - святой а все вокруг - вороги)) пусть и им поставленные и благодаря нему живущие на широкую ногу.
Цены на трусы других людей сидят , в интернете изучают
Чего не отечественных фабрик? да возможно их нет.