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Дмитрия Киселёва заметили в Дубае в дорогущих трусах и пользователи сети не удержались

Дмитрия Киселёва заметили в Дубае в дорогущих трусах и пользователи сети не удержались

Автор:
05 мая 2022 12:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киселёв   дубаи   мода   одежда   прикол   трусы   фото   шоу бизнес   
11252
4

В соцсетях завирусилась фотография телеведущего Дмитрия Киселёва на отдыхе в Дубае. Журналист стоит у бара со стаканом в руке и в розовых труселях шортиках. Пользователи стали играть в города, гадая где ещё мог отдохнуть телеведущий, кроме Дубая. Но некоторые задались вопросом: сколько стоит единственный атрибут одежды Киселёва? Вы удивитесь!

Знаменитый патриот и телеведущий Дмитрий Киселёв в последней своей программе рассказывал об уничтожении Великобритании. После этого журналист спокойненько отправился отдыхать в ОАЭ. В соцсетях под развирусившемся снимком зрители «играют в города», в шутку перечисляя российские курорты, куда мог бы отправиться Киселёв вместо заграничного Дубая.

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Единственный атрибут одежды Киселёва на снимке - розовые шортики. Это не какие-то там труселя с рынка. Это люксовые шорты от бренда Kiton за 268 долларов (17,5 тысяч рублей). Принт на розовых шортиках имитирует вязаную шерсть.

Благодарный зритель во всю интересуется, почему Киселёв не отдыхает на российских курортах

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киселёв   дубаи   мода   одежда   прикол   трусы   фото   шоу бизнес   
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75  комментариев
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21k
Mike Miller 6 часов назад
Да пох, сколько стоят его трусы.
Обидно только, что пропагандист бабки за них отдал забугорной компании и забугор же увез бабки на свой отдых.
А бабки он получил, что очень хорошо умеет рассказывать, как у них там плохо, и как у нас хорошо.
Диссонанс.

Вот если бы он условному Юдашкину двадцать тысяч вывалил за труселя. А потом с этим же Юдашкиным где-нибудь в праймовом гостиничном комплексе на просторах РФ оттягивался, покупая там российского производства коньяки, вина и прочие деликатесы, этого диссонанса бы не было.
Понятно что человек его масштаба в его профессии при хорошем бабле в нынешнем строе будет.
НО ТРАТИТЬ ОН ИХ ДОЛЖЕН ТОЛЬКО В РОССИИ.
Или не п.и.з.д.е.т.ь то, что он п.и.з.д.и.т с экранов ТВ.
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−39
Сигизмунд Лазаревич 22 минуты назад
И? Он нормально зарабатывает и может себе позволить эти труселя. В них же наверняка будет в Крыму на джазовом фестивале...
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7k
amrita Полчаса назад
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19k
Константин 2 часа назад
оценивать трусы пропагандиста, ну то позор товарищи
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27k
lem02 2 часа назад
А предатель - Хаматова...
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8k
Пётр 4 часа назад
Блин, я всё понимаю но обсуждать труселя, пусть даже и Киселёва...это уже днище.
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352
Fisher1979 4 часа назад
Только вчера по радио в Германии Был расказ о том что сейчас все Русские олигархи (я думаю и власти) ламонулись в дубай скупать квартиры и дома , цены поднялись в десятки раз.... а тут трусы,
Собирают деньги в Европе для восстановление Украины а тем временем жёны министров везут чемоданы денег и так же в России и не нужно ля-ля.
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4
Алекс 4 часа назад
мишустин разрешил авиасообщение со всеми странами(правда самолёты не летают), а сухопутную границу НЕ ОТКРЫЛ( можно только в Белоруссию или Казахстан)!!! это же гораздо опасней, идти одному пешком или ехать на машине, чем в набитом самолёте за мегатыщи!!! БУГАГА!!! ну, и режим ЧС не снят...а, то митинги ещё начнутся....
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439
Просто прохожий 5 часов назад
Это на сколько надо быть тупым, безмозглым придурком что бы обсуждать трусы цена которых всего 268 баксов. Ну это могут позволить только нищие подонки с "дивана" фишек. Такие трусы могут себе позволить и бомжи с помоек. Кстати их дневной заработок больше заработка злобных подонков с фишек.
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3k
Евгений 5 часов назад
А че такого? Пол москвы в таких труселях картоху на огородах копают
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−1
Евгений Балахонов 5 часов назад
Ну и что? Человек нормально зарабатывает, чего бы ему такие труселя не купить? Это в принципе многим по карману ;) Но не все уделяют внимания столько одежде ;)
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7k
mbr 5 часов назад
Очередной "испугавшийся патриот".
Кисель русофоб и антисоветчик.
Всё коронобесие играл в геноцид русского населения страны.
Тот еще предатель.
Типичный власовец работающий на государственный переворот.
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68
Товарищ Петров mbr 5 часов назад
вы как главного пропагондона выставляете? )
щас школоту сгоняют в ДК смотреть его и вождя.
чет я вообще вас не понимаю, Путин - святой а все вокруг - вороги)) пусть и им поставленные и благодаря нему живущие на широкую ногу.
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931
Hellscream 5 часов назад
думали достигли дна , но снизу постучали ...
Цены на трусы других людей сидят , в интернете изучают
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Комментарий удален. Причина: флуд
−18
96
pelzhaus 5 часов назад
По этой логике тебя [мат] все века и будут [мат] дальше) судьба такая у хохляцкой утки..
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−1
09932322 pelzhaus 5 часов назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идЕр единопутинососный.
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5k
samis 5 часов назад
Может он в Дубае хочет памятник своему кумиру фашисту Краснову поставить?
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18k
nobody® 5 часов назад
Британцев он бомбить собрался, трусы тут не при чём. Италия взвыла без российского туриста, вот он и поддерживает Италию, через её бренд.
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Комментарий удален
−18
1k
Angelpro 5 часов назад
Да и труханы за буржуские деньги скорее всего покупал.
Чего не отечественных фабрик? да возможно их нет.
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4k
Weltoff 5 часов назад
Какой-то Двач (Срачь) (который в данный момент не в Дубаях) в твиторе выложил фигню из Дубай и все - щели свои пораскрывали в сраче!
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14k
Ser 6 часов назад
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 6 часов назад
А что он, не имеет право в отпуск поехать...либеройды любят грязные трусы перестирать чужие)
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4
Алекс ☭Cheкаво☭ZV☭ 5 часов назад
в Магадан! в солнечный Магадан!
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