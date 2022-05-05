Дмитрия Киселёва заметили в Дубае в дорогущих трусах и пользователи сети не удержались

В соцсетях завирусилась фотография телеведущего Дмитрия Киселёва на отдыхе в Дубае. Журналист стоит у бара со стаканом в руке и в розовых труселях шортиках. Пользователи стали играть в города, гадая где ещё мог отдохнуть телеведущий, кроме Дубая. Но некоторые задались вопросом: сколько стоит единственный атрибут одежды Киселёва? Вы удивитесь!