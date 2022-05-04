Фильмы которые подарили нам мемы

Для актёров, прекрасно сыгравших свои роли, есть самые разные награды:от «Оскара» до «Золотого глобуса». Но есть и ещё один способ запомнить гениальные выступления в кино — превратить их в мемы. Такое происходит только с самыми-самыми моментами, попавшими точно в сердечки зрителей. Здесь я собрал несколько фильмов и сериалов, которые порадовали нас не только сюжетами, но и сценами, которые позже были увековечены в интернет-культуре. Видео выше, пост внутри

1. «Властелин колец: Братство Кольца» 2022-05-04T19:52:14+03:00 1. «Властелин колец: Братство Кольца»

0 В фильме персонаж Шона Бина говорит: «Нельзя просто так взять и войти в Мордор. Его чёрные врата охраняют не только орки. Там обитает зло, не знающее сна. Постоянно бдит Великое Око». Мемоделы сократили этот текст до короткого «Нельзя просто взять и…». А дальше фразу уже заканчивают нужными словами.

2. «Звёздный путь»

0 Персонаж Патрика Стюарта просто приложил руку к лицу, а в итоге стал главным героем мемов о глупости. Фейспалм или рукалицо используют тогда, когда нужно как-то отреагировать на нелепость или глупость.

3. «Мстители»

0 В фильме про супергероев Роберт Дауни-младший так роскошно закатил глаза, что его тут же сделали героем мемов всех мастей. Отправляют их для того, чтобы красноречиво выразить своё недовольство или несогласие.

4. «Великий Гэтсби»

0 Леонардо Ди Каприо, поднимающий бокал в одной из сцен фильма, оказался идеальной поздравительной картинкой для людей всех возрастов.

5. «Сообщество»

0 Сериал «Сообщество» рассказывает о жизни студентов колледжа. Герой мема, преподаватель испанского сеньор Чанг, обнаружил на полу крохотную шпаргалку и пытается найти её владельца. Выражение лица преподавателя оказалось настолько смешным, что его тут же стали использовать в ситуациях, когда нужно описать что-то невероятно маленькое.

6. «Ходячие мертвецы»

0 Основой для мема стал момент из сериала «Ходячие мертвецы», где отец разговаривает со своим сыном Карлом. К нему добавилась фраза из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!»

В итоге получился шаблон, где в конце фразы для большей эмоциональности добавляется «Карл».

7. «Криминальное чтиво»

0 По сюжету фильма герой Джона Траволты приходит в дом персонажа Умы Турман, чтобы отвезти её на ужин. Турман же решила пошутить и спрятавшись, разговаривает с Траволтой с помощью микрофона и колонок. Траволта не может понять, где находится девушка, поэтому недоумённо смотрит по сторонам. Кадр из этой сцены идеально подходит для описания растерянности и непонимания.

8. «50 оттенков серого»

0 В фильме скромная студентка знакомится с богатым предпринимателем и узнаёт о его тайных увлечениях. Сцена, в которой герой признаётся девушке в своих неожиданных увлечениях, стала поводом для мемов. На рассказ богача о том, что ему нравится, девушка реагирует фразой «Больной ублюдок». Этого словосочетания не было в фильме, но люди решили, что оно идеально сюда подходит.

Поэтому если кто-то признаётся вам, что любит есть селёдку и запивать её кефиром, можете смело слать ему эту картинку.

9. «Поцелуй вампира»

0 В фильме «Поцелуй вампира» Николас Кейдж скорчил такое лицо, что тут же угодил в мемы. Кадр этого момента используют, когда собеседник сказал что-то настолько очевидное, что просто диву даёшься.

10. «В Филадельфии всегда солнечно»

0 Если вам нужен мем, описывающий человека, строящего безумные теории, то вот он! Кадр из серии, где один из героев рассказывает всем свою сумасшедшую идею, отлично для этого подходит.

11. «Настоящий детектив»

0 Мэттью Макконехи, с безумным взглядом затягивающийся сигаретой — идеальная реакция на шокирующие и ужасные новости.

12. «Очень страшное кино 2»

0 По сюжету священники приехали, чтобы изгнать демона из девушки, но испугались, увидев одержимую. Когда используется этот мем? Тогда, когда нужно отреагировать на что-то действительно мерзкое или пугающее.

13. «Невероятные приключения Билла и Теда»

0 В одной из сцен фильма Киану Ривз оказывается с такой смесью подозрения и сомнения на лице, что его превращение в мем было вопросом времени. Обычно подписи к этому кадру начинаются с «А что, если…», а дальше уже идёт безумная теория.

14. «Мальчишник в Вегасе»

0 Персонаж, которого сыграл Зак Галифианакис, отправляется в казино и начинает прикидывать комбинации в голове, чтобы выиграть. В этот момент вокруг него начинают появляться цифры и формулы. Вместе с напряжённым лицом Зака, этот кадр идеально описывает моменты, когда у человека возникают проблемы с математикой или любыми другими расчётами.

15. «Сияние»

0 Замёрзший Джек Торранс в исполнении Джека Николсона идеально описывает тот момент, когда вам очень холодно. Начиная от отключения воды летом и до осенних дней, когда отопление ещё не включили.

16. «Игра престолов»