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Фильмы которые подарили нам мемы

Фильмы которые подарили нам мемы

Автор:
04 мая 2022 19:52
Метки: Мемы   видео   сериалы   фильмы   
2667
16
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Для актёров, прекрасно сыгравших свои роли, есть самые разные награды:от «Оскара» до «Золотого глобуса». Но есть и ещё один способ запомнить гениальные выступления в кино — превратить их в мемы. Такое происходит только с самыми-самыми моментами, попавшими точно в сердечки зрителей. Здесь я собрал несколько фильмов и сериалов, которые порадовали нас не только сюжетами, но и сценами, которые позже были увековечены в интернет-культуре. Видео выше, пост внутри
2. «Звёздный путь»
3. «Мстители»
4. «Великий Гэтсби»
5. «Сообщество»
6. «Ходячие мертвецы»
7. «Криминальное чтиво»
8. «50 оттенков серого»
9. «Поцелуй вампира»
10. «В Филадельфии всегда солнечно»
11. «Настоящий детектив»
12. «Очень страшное кино 2»
13. «Невероятные приключения Билла и Теда»
14. «Мальчишник в Вегасе»
15. «Сияние»
16. «Игра престолов»

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9  комментариев
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6k
Алексей 6 часов назад
Фильмы разные нужны, фильмы всякие важны
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Николай 3 часа назад
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Дмитрий 3 часа назад
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9k
Taxi007 6 часов назад
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13k
Александр 6 часов назад
Никто не подскажет из какой серии Дайнерис?
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7k
Billi_Bons 6 часов назад
А где наши, родные фильмы?
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