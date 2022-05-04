30 старых предметов, хранящих интересные истории

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Какая вещь в вашем доме самая древняя и самая диковинная? В опросе поучаствовали десятки человек и вот несколько самых ярких ответов. В старых вещах — будь то артефакты с раскопок или семейные реликвии — всегда есть некий ореол таинственности и за ними, как правило, стоит увлекательная история!
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4. "Полностью функционирующий кассовый аппарат 1914 года производства National Cash Register. 1914 год — последний год, когда при изготовлении использовалась латунь, из-за Первой мировой войны"
9. "Старые семейные Библии 1820-х годов и дагерротипы моих родственников середины 19 века"
11. "Не хочу хвастаться, но думаю, что я победил. Это кусок метеорита Муонионалуста, одного из древнейших известных железных метеоритов"
12. "Этот классный маленький глобус, открывающийся в виде часов, с местом для вставки изображения. Он принадлежал моему любимому дедушке. Я мало что о нём знаю, кроме того, что он был сделан в 1940-х годах"
14. "Мой письменный стол. Он примерно того же возраста, что и Декларация независимости (ручки, к сожалению, не оригинальные)"
15. "Карманные часы моего дедушки. Подарены ему отцом на выпускной в 1918 году. Изготовлены американской часовой компанией Waltham в 1887 году"
19. "Карманный бинокль, с помощью которого моя прабабушка смотрела скачки на Винсеннском ипподроме"
20. "Некоторые старинные предметы, которые есть у нас дома"
"Большая окаменелость, которую я нашел во Франции в детстве + чаша долины Инда, прибл. 2800-2600 гг. до н.э. / Мехргар Период VII Пакистан / Голландская гранатовая плитка, прибл. 1625 год."
25. "Моя любимая африканская скульптура (подголовник), конец 19 века, купленная моим дедушкой в 1904 году, из Анголы"
26. "Моя самая ценная вещь! И старая монета в один пенс 1917 года! (И да, я добавил фото с другой стороны, чтобы вы знали, что это не обман)"
27. "Это сундук, который подарила мне моя бабушка. Она утверждала, что он принадлежал ещё моей прапрабабушке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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