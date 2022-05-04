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30 старых предметов, хранящих интересные истории

30 старых предметов, хранящих интересные истории

Автор:
04 мая 2022 15:58
Сообщество : Картинка дня
Метки: картинка дня   реликвии   семейная реликвия   семейные истории   старинные   старинные вещи   старые вещи   
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Какая вещь в вашем доме самая древняя и самая диковинная? В опросе поучаствовали десятки человек и вот несколько самых ярких ответов. В старых вещах — будь то артефакты с раскопок или семейные реликвии — всегда есть некий ореол таинственности и за ними, как правило, стоит увлекательная история!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: картинка дня   реликвии   семейная реликвия   семейные истории   старинные   старинные вещи   старые вещи   
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2  комментария
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dima423 9 часов назад
Люблю старинные вещи, какой то в них шарм и энергия)
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