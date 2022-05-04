30 старых предметов, хранящих интересные истории

Какая вещь в вашем доме самая древняя и самая диковинная? В опросе поучаствовали десятки человек и вот несколько самых ярких ответов. В старых вещах — будь то артефакты с раскопок или семейные реликвии — всегда есть некий ореол таинственности и за ними, как правило, стоит увлекательная история!

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1. "Это сундук, который проехал через остров Эллис вместе с моими пра-прадедами" 0 Источник:

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2. "Балки в нашем потолке, которые стоят на своём месте примерно с 1650 года" 0 Источник:

3. "Этот граммофон мне подарила бабушка. Я не знаю, сколько ему лет. Он всё ещё работает" 0 Источник:

4. "Полностью функционирующий кассовый аппарат 1914 года производства National Cash Register. 1914 год — последний год, когда при изготовлении использовалась латунь, из-за Первой мировой войны" 0 Источник:

5. "Этот маленький трилобит — ему приблизительно 500 миллионов лет" 0 Источник:

6. "Издание "Трех мушкетеров" 1894 года" 0 Источник:

7. "Напольные часы 1680-х гг." 0 Источник:

8. "Чугунную плиту Crawford 1907 года я закончил восстанавливать на этой неделе" 0 Источник:

9. "Старые семейные Библии 1820-х годов и дагерротипы моих родственников середины 19 века" 0 Источник:

10. "Римская амфора, изготовленная за 400 лет до рождения Иисуса" 0 Источник:

11. "Не хочу хвастаться, но думаю, что я победил. Это кусок метеорита Муонионалуста, одного из древнейших известных железных метеоритов" 0 Источник:

12. "Этот классный маленький глобус, открывающийся в виде часов, с местом для вставки изображения. Он принадлежал моему любимому дедушке. Я мало что о нём знаю, кроме того, что он был сделан в 1940-х годах" 0 Источник:

13. "Римский динарий Республики, возраст более 2000 лет" 0 Источник:

14. "Мой письменный стол. Он примерно того же возраста, что и Декларация независимости (ручки, к сожалению, не оригинальные)" 0 Источник:

15. "Карманные часы моего дедушки. Подарены ему отцом на выпускной в 1918 году. Изготовлены американской часовой компанией Waltham в 1887 году" 0 Источник:

16. "Обручальное кольцо моей прабабушки. Где-то 1912 г., я полагаю" 0 Источник:

17. "Это одеяло было свадебным подарком моему прапрапрадедушке в 1847 году" 0 Источник:

18. "Круглый обеденный стол из дуба. Примерно 1890 год" 0 Источник:

19. "Карманный бинокль, с помощью которого моя прабабушка смотрела скачки на Винсеннском ипподроме" 0 Источник:

20. "Некоторые старинные предметы, которые есть у нас дома" 0 Источник: "Большая окаменелость, которую я нашел во Франции в детстве + чаша долины Инда, прибл. 2800-2600 гг. до н.э. / Мехргар Период VII Пакистан / Голландская гранатовая плитка, прибл. 1625 год."

21. "Это часы моего прадеда. Он получил их от родителей, когда был подростком" 0 Источник:

22. "Мое греческое бронзовое копье, ок. 1000-700 гг. до н.э." 0 Источник:

23. "Игровая консоль Binatone Pong 1977 года. Одна из первых домашних консолей" 0 Источник:

24. "Комод, работа конца XIX века" 0 Источник:

25. "Моя любимая африканская скульптура (подголовник), конец 19 века, купленная моим дедушкой в 1904 году, из Анголы" 0 Источник:

26. "Моя самая ценная вещь! И старая монета в один пенс 1917 года! (И да, я добавил фото с другой стороны, чтобы вы знали, что это не обман)" 0 Источник:

27. "Это сундук, который подарила мне моя бабушка. Она утверждала, что он принадлежал ещё моей прапрабабушке" 0 Источник:

28. "Коробка с мелками. Найдена в доме бабушки моего мужа" 0 Источник:

29. "Моё пианино. Сделано в 1915 году" 0 Источник: