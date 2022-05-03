Русские особенности жареной картошки

Приготовление:

1. Картошку нарезать на бруски 1 см (сторона стенок) на 5 см. (длинна). Если не получится придерживаться этих размеров, то ничего страшного. Ошибка по длине в 2-3 см вполне допустима;

2. Положить нарезанную картошку на полотенце и накрыть другим полотенцем. Все потеребить, чтобы картошка обсохла;

3. Разогреваете сковороду после чего выкладываете на ее дно полоски сала шириной в половину подушечки указательного пальца. Ждете пока сало пустит на сковородке сок, который покроет дно сковородки. Переворачиваете каждый кусочек сала и высыпаете в сковородку обсушенную картошку;

4. Первый раз перемешиваем картошку минут через 10-12, потом уже почаще, но первый раз так;

5. Солить и перчить картошку нужно в самом конце, дабы от соли она не развалилась, а перец приятно пах;