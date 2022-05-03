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Русские особенности жареной картошки

Русские особенности жареной картошки

Автор:
03 мая 2022 14:50
Метки: Еда   жареная картошечка   своими руками   сделай сам   факты   
12581
6
Нашел замечательный рецепт и попробовал сделать. Очень понравилось. Попробуйте, не пожалеете!!! А если Вы угостите этим блюдом гостей, то они, без сомнения, останутся восхищены Вашими кулинарными талантами.
Итак, нам потребуется:
1. Картошка - 1 кг.
2. Лук - 2 средних луковицы
3. Соль - 1 ч.л.
4. Черный перец - 1/2 ч.л.
5. Сало - 300 гр.
6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка
7. Водка - по вкусу
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Приготовление:
1. Картошку нарезать на бруски 1 см (сторона стенок) на 5 см. (длинна). Если не получится придерживаться этих размеров, то ничего страшного. Ошибка по длине в 2-3 см вполне допустима;
2. Положить нарезанную картошку на полотенце и накрыть другим полотенцем. Все потеребить, чтобы картошка обсохла;
3. Разогреваете сковороду после чего выкладываете на ее дно полоски сала шириной в половину подушечки указательного пальца. Ждете пока сало пустит на сковородке сок, который покроет дно сковородки. Переворачиваете каждый кусочек сала и высыпаете в сковородку обсушенную картошку;
4. Первый раз перемешиваем картошку минут через 10-12, потом уже почаще, но первый раз так;
5. Солить и перчить картошку нужно в самом конце, дабы от соли она не развалилась, а перец приятно пах;
6. Когда по помещению распространится аромат жаренной картошки на сале, а сама картошка приобретет приятный прожаренный цвет, добавить нарезанный лук (можно квадратиками, но можно и полукольцами) и перемешать. Довести картошку с луком до готовности (Вы должны сами увидеть, что картошка и лук приятного золотистого цвета);
7. Выключить сковороду;
8. Открыть банку с хрустящими солеными огурцами и порезать их вдоль или поперек на небольшие порции, выложить на небольшую тарелку;
9. Порезать на небольшие пластинки сало и выложить на другое блюдце;
10. Поставить сковородку с картошкой на разделочную доску на стол, рядом поставить тарелки с нарезанными огурцами и пластинками сала;
11. Достать из холодильника запотевшую бутылку водки и часть из нее налить в небольшой 50-мл. граненый стаканчик 1968 года выпуска (можно заменить хрустальной рюмочкой, но желательно начала или середины прошлого века);

12. Тоненько на небольшие кусочки порезать черный хлеб положить на кусочек хлеба пластинку сала;
13. Наколоть старинной серебряной вилкой хрустящий огурчик и взять запотевший граненый стаканчик (или старую рюмочку) в руку;
14. Забыл, - все последующие действия после того как Вы достали бутылку водки нужно делать сидя;
15. Залпом выпить водки, понюхать хлеб с салом и сразу же хрустнуть огурцом, после чего наколоть вилкой картошку и съесть ее. После чего можно съесть поджаренный кусочек прозрачного сала;
16. Повторить данные действия до приятного посинения и сытости.
Данный рецепт мне понравился и тем, что тут есть возможность поэкспериментировать. Например, я попробовал еще добавить к столу сопливые грибочки и квашенную капусточку, а так-же ломтики селедки. Мне понравилось, попробуйте может и Вам понравится.

Источник:

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Метки: Еда   жареная картошечка   своими руками   сделай сам   факты   
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68  комментариев
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2k
Trilik 21 час назад
Будьте добры, срочно нужен рецепт - как сварить яйца "в крутую"?
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196
А Васильев 3 часа назад
Великолепно, просто великолепно!!!!!! Именно так и надо делать, не прибавить, не отнять!! ! И хохмачам тутошним, рукожопам рецепт на память!!!
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42k
consul1970 4 часа назад
1. Пригласить друзей.

2. Достать запотевший пузырь, всем налить, выпить - крякнуть

3. Картошку нарезать на бруски 1 см (или как получится) - выпить, крякнуть
4-9.
10. Вспомнить детство.
11. Снять с плиты подгоревшую картошку.
12. Утром почувствовать себя аристократом.

13. ОБЯЗАТЕЛЬНО всё повторить в следующий раз в той же последовательности
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−121
2DFB 8 часов назад
НУ ВСЁ ГНИЛЬ ПОДЗАЛУПНАЯ. ТЕПЕРЬ И ИЗРАЭЛЬ И КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ ВАШ ВРАГ .

ДОБАЛТАЛСЯ ВАШ СТАРЫЙ ЗАССАННЫЙ ПЕНЬ .
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105
Baby 8 часов назад
О боже, какой мужчина!!...
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5k
Дмитрий 9 часов назад
Нельзя было проще написать? Берём картошку. Жарим. Огурцы нарезаем кружками(вообще не принципиально, некоторые предпочитают огурцы не нарезать и прям "живьём" его, при этом "хруст" огурца чётче выражен и добавляет действу эдакую разухабистость). Выкладываем жаренную картошку на тарелку, туда же нарезанные(или не нарезанные) огурцы. Огурцы стараемся выложить красиво! Мы же не алкоголики, а эстеты! Водка! Не маловажный ингредиент в этом рецепте. Водка может быть тёплой только в одном случае- если рюмки охлаждены в холодильники. Минус небольшой. Рюмки придётся довольно часто менять. В остальных случаях водка должна быть охлаждённой, но ни в коем случае не холодной! О чём это я? Ах да! О рецепте! Рецепт: картошку непременно надо пожарить. А то, знаете, бывали случаи....
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−121
2DFB 9 часов назад
РУСО ПРОТУХШИЙ СВИНИНА ФАШИСТО ПИ-ДА-РАССО , ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА УГЛЕВОДОРОДАХ ! СКРЕПОСТНОЕ БЫДЛО ! ОБЛИКО АМОРАЛЕ !

СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !

ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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7k
Progressor 14 часов назад
Мелко нарезанная дольками картошка никогда не будет ЖАРЕНОЙ. Она либо будет тушеной, либо тупо похожа на сухие чипсы. Тут такое же правило как при изготовлении стейков - долька не должна быть меньше определенного размера.
Поэтому в идеале для жарки нужно подбирать картофель 5-8см в диаметре и нарезать дисками толщиной НЕ МЕНЕЕ 0.8 см. Либо крупными дольками такой же толщины. Тогда снаружи будет отличная корочка, а внутри нежнейшая масса.
Жарить можно на жире (прогретом! Без воды!), либо на обезвоженном растительном масле. Масла, или жира должно быть ДОСТАТОЧНО. Лучше слить потом лишнее, чем угробить блюдо. И прогревать хорошо.
Сливочное можно добавить в конце для вкуса, но жарить на нем глупость - будет вареный картофель. Для жарки нужна широкая сковорода - чем меньше вы будете переворачивать картошку в маленькой сковородке чтобы "всем досталось", тем лучше. Репчатый лук на любителя. Он обязательно размягчит картофель, придаст вид месива. Если уж очень надо - обжарьте отдельно до золотистой корочки и перебросьте в готовый картофель. Но я предпочитаю в уже выключенную сковороду добавить мелко нарезанные зеленый лук + укроп и буквально на минуту прикрыть крышкой. Аромат будет убойный. Что до водки-огурцов, то это скорее из разряда "мы от сохи". Белорусская сырокопченая и хороший коньяк, да свежие огурчики/помидорчики отлично идут.
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433
R L 15 часов назад
Попробуйте вместа сала сливочное масло. Тоже вкусно. Бабушка так делала. Да, и сковороду - чугунную.
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2k
Антибиотик 16 часов назад
Известнейший лайкодрочер опять перепилил чужое, и надеялся заработать лайков.
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21k
Евгений 16 часов назад
Нарезаю картошку брусочками со стенкой не более 5мм. Использую либо шпик, либо масло обычное подсолнечное. Если держать картошку до первого переворачивания 10 минут, то она несомненно подгорит, а верх останется сырым. Получится гуано. Ну может на электроплитах иначе, хз. У меня газ. Посыпаю вместо соли универсальной приправой из Светофора и молотыми сухими грибами. По готовности вбиваю 4 яйца и выключаю.
Кушать с мясом, рыбой, консервой, сосиской.
Водку практически не пью, пару раз в год.
Жена это блюдо любит. Частенько её встречаю с работы с жаренной картошечкой.

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39k
Бабай 16 часов назад
Можно не обсушивать картоху, просто слить всю воду, но совершенно необходимо промыть её от крахмальной мути дабы кусочки не склеивались.
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2k
vfrcbvec 16 часов назад
Зови в гости запотевшую с меня 2
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7k
0rfans 16 часов назад
5. Сало - 300 гр.
6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка
7. Водка - по вкусу

Когда есть такие пункты, гостям автоматом всё понравится)
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7k
Фомич 16 часов назад
11, 12, 13....вполне хватит )))
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1k
сергей ремизов 16 часов назад
Я люблю жарить кортоху на сале ,а под конец приготовления, добавляю резаный чеснок. Если деньги есть, бутылочку бурбона на закусон.
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3k
Тимоша 17 часов назад
Митхун, вот ты гад! Я уже поужинал (зелень разумеется)
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953
Dimon 17 часов назад
Да, все это действительно вкусно, но и архивредно! Сплошной холестерин, жир и канцерогены. Ну соооовсееем редко можно, но лучше заменить жаренную картошку на запечёную; сало и ветчину, на варёную или ту же запечёную рыбу или курицу/индейку, а водку на кружечку пивка. Кушать подобное регулярно - прямой путь к тяжёлым хроническим заболеваниям после 50 ! Всем здоровья!
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1k
vitstd 17 часов назад
"пока сало пустит на сковородке сок" : сало. пустит сок . Однако ( жир, е-мае! :)))
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2k
perekrestok 17 часов назад
Если вспомнить фильм "Девчата" то повариха Тося там произносит длинный перечень блюд из картофеля. Так и жареную картошку можно готовить кучей способов. Но есть разница - картошка как отдельное блюдо, как гарнир или как закуска. Лично я готовлю на рафинированном масле и без ничего. Поскольку здоровье алкоголь уже не позволяет, картошку ем всухомятку. Все равно вкусно.
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12k
Pochiniks 17 часов назад
Вместо огурцов, солёные грузди бочковые. Вот это улёт! Накалываешь груздь на вилку, а он такой упругий что наколоть сложно. И после водочки этим груздиком закусить.... Лучше этого только рыжики. Но прошлым летом у меня с рыжиками незаладилось, червивые все. А груздей набрал много.
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Митхун Чакрабортенков
Всё проходит и ты вот пиZдуй!
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