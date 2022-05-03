Русские особенности жареной картошки

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Нашел замечательный рецепт и попробовал сделать. Очень понравилось. Попробуйте, не пожалеете!!! А если Вы угостите этим блюдом гостей, то они, без сомнения, останутся восхищены Вашими кулинарными талантами.
Итак, нам потребуется:
1. Картошка - 1 кг.
2. Лук - 2 средних луковицы
3. Соль - 1 ч.л.
4. Черный перец - 1/2 ч.л.
5. Сало - 300 гр.
6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка
7. Водка - по вкусу
1. Картошка - 1 кг.
2. Лук - 2 средних луковицы
3. Соль - 1 ч.л.
4. Черный перец - 1/2 ч.л.
5. Сало - 300 гр.
6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка
7. Водка - по вкусу
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Приготовление:
1. Картошку нарезать на бруски 1 см (сторона стенок) на 5 см. (длинна). Если не получится придерживаться этих размеров, то ничего страшного. Ошибка по длине в 2-3 см вполне допустима;
2. Положить нарезанную картошку на полотенце и накрыть другим полотенцем. Все потеребить, чтобы картошка обсохла;
3. Разогреваете сковороду после чего выкладываете на ее дно полоски сала шириной в половину подушечки указательного пальца. Ждете пока сало пустит на сковородке сок, который покроет дно сковородки. Переворачиваете каждый кусочек сала и высыпаете в сковородку обсушенную картошку;
4. Первый раз перемешиваем картошку минут через 10-12, потом уже почаще, но первый раз так;
5. Солить и перчить картошку нужно в самом конце, дабы от соли она не развалилась, а перец приятно пах;
1. Картошку нарезать на бруски 1 см (сторона стенок) на 5 см. (длинна). Если не получится придерживаться этих размеров, то ничего страшного. Ошибка по длине в 2-3 см вполне допустима;
2. Положить нарезанную картошку на полотенце и накрыть другим полотенцем. Все потеребить, чтобы картошка обсохла;
3. Разогреваете сковороду после чего выкладываете на ее дно полоски сала шириной в половину подушечки указательного пальца. Ждете пока сало пустит на сковородке сок, который покроет дно сковородки. Переворачиваете каждый кусочек сала и высыпаете в сковородку обсушенную картошку;
4. Первый раз перемешиваем картошку минут через 10-12, потом уже почаще, но первый раз так;
5. Солить и перчить картошку нужно в самом конце, дабы от соли она не развалилась, а перец приятно пах;
6. Когда по помещению распространится аромат жаренной картошки на сале, а сама картошка приобретет приятный прожаренный цвет, добавить нарезанный лук (можно квадратиками, но можно и полукольцами) и перемешать. Довести картошку с луком до готовности (Вы должны сами увидеть, что картошка и лук приятного золотистого цвета);
7. Выключить сковороду;
8. Открыть банку с хрустящими солеными огурцами и порезать их вдоль или поперек на небольшие порции, выложить на небольшую тарелку;
9. Порезать на небольшие пластинки сало и выложить на другое блюдце;
10. Поставить сковородку с картошкой на разделочную доску на стол, рядом поставить тарелки с нарезанными огурцами и пластинками сала;
7. Выключить сковороду;
8. Открыть банку с хрустящими солеными огурцами и порезать их вдоль или поперек на небольшие порции, выложить на небольшую тарелку;
9. Порезать на небольшие пластинки сало и выложить на другое блюдце;
10. Поставить сковородку с картошкой на разделочную доску на стол, рядом поставить тарелки с нарезанными огурцами и пластинками сала;
11. Достать из холодильника запотевшую бутылку водки и часть из нее налить в небольшой 50-мл. граненый стаканчик 1968 года выпуска (можно заменить хрустальной рюмочкой, но желательно начала или середины прошлого века);
12. Тоненько на небольшие кусочки порезать черный хлеб положить на кусочек хлеба пластинку сала;
13. Наколоть старинной серебряной вилкой хрустящий огурчик и взять запотевший граненый стаканчик (или старую рюмочку) в руку;
14. Забыл, - все последующие действия после того как Вы достали бутылку водки нужно делать сидя;
12. Тоненько на небольшие кусочки порезать черный хлеб положить на кусочек хлеба пластинку сала;
13. Наколоть старинной серебряной вилкой хрустящий огурчик и взять запотевший граненый стаканчик (или старую рюмочку) в руку;
14. Забыл, - все последующие действия после того как Вы достали бутылку водки нужно делать сидя;
15. Залпом выпить водки, понюхать хлеб с салом и сразу же хрустнуть огурцом, после чего наколоть вилкой картошку и съесть ее. После чего можно съесть поджаренный кусочек прозрачного сала;
16. Повторить данные действия до приятного посинения и сытости.
Данный рецепт мне понравился и тем, что тут есть возможность поэкспериментировать. Например, я попробовал еще добавить к столу сопливые грибочки и квашенную капусточку, а так-же ломтики селедки. Мне понравилось, попробуйте может и Вам понравится.
16. Повторить данные действия до приятного посинения и сытости.
Данный рецепт мне понравился и тем, что тут есть возможность поэкспериментировать. Например, я попробовал еще добавить к столу сопливые грибочки и квашенную капусточку, а так-же ломтики селедки. Мне понравилось, попробуйте может и Вам понравится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Достать запотевший пузырь, всем налить, выпить - крякнуть
3. Картошку нарезать на бруски 1 см (или как получится) - выпить, крякнуть
4-9.
10. Вспомнить детство.
11. Снять с плиты подгоревшую картошку.
12. Утром почувствовать себя аристократом.
13. ОБЯЗАТЕЛЬНО всё повторить в следующий раз в той же последовательности
ДОБАЛТАЛСЯ ВАШ СТАРЫЙ ЗАССАННЫЙ ПЕНЬ .
СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Поэтому в идеале для жарки нужно подбирать картофель 5-8см в диаметре и нарезать дисками толщиной НЕ МЕНЕЕ 0.8 см. Либо крупными дольками такой же толщины. Тогда снаружи будет отличная корочка, а внутри нежнейшая масса.
Жарить можно на жире (прогретом! Без воды!), либо на обезвоженном растительном масле. Масла, или жира должно быть ДОСТАТОЧНО. Лучше слить потом лишнее, чем угробить блюдо. И прогревать хорошо.
Сливочное можно добавить в конце для вкуса, но жарить на нем глупость - будет вареный картофель. Для жарки нужна широкая сковорода - чем меньше вы будете переворачивать картошку в маленькой сковородке чтобы "всем досталось", тем лучше. Репчатый лук на любителя. Он обязательно размягчит картофель, придаст вид месива. Если уж очень надо - обжарьте отдельно до золотистой корочки и перебросьте в готовый картофель. Но я предпочитаю в уже выключенную сковороду добавить мелко нарезанные зеленый лук + укроп и буквально на минуту прикрыть крышкой. Аромат будет убойный. Что до водки-огурцов, то это скорее из разряда "мы от сохи". Белорусская сырокопченая и хороший коньяк, да свежие огурчики/помидорчики отлично идут.
Кушать с мясом, рыбой, консервой, сосиской.
Водку практически не пью, пару раз в год.
Жена это блюдо любит. Частенько её встречаю с работы с жаренной картошечкой.
6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка
7. Водка - по вкусу
Когда есть такие пункты, гостям автоматом всё понравится)