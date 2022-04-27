Неловко вышло: когда знакомство в интернете не привело ни к чему хорошему

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Подборка неловких ситуаций, в которые попали люди благодаря знакомству через интернет. Пост посвящён всем тем, кто возлагает слишком много на удалёнку и современные технологии... В технологиях нет ничего плохого, это ведь не они всё портят, а сами люди.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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