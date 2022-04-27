Неловко вышло: когда знакомство в интернете не привело ни к чему хорошему

Подборка неловких ситуаций, в которые попали люди благодаря знакомству через интернет. Пост посвящён всем тем, кто возлагает слишком много на удалёнку и современные технологии... В технологиях нет ничего плохого, это ведь не они всё портят, а сами люди.

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2. Молодец, всё в тайне сохранил 0

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3. Суровая правда жизни 0

4. Ахаха 0

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7. Неожиданный поворот событий 0 Источник:

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9. Вряд ли на рыбалку 0 Источник:

10. Когда побывала на слишком большом числе свиданий, но... 0 Источник:

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