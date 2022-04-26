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Куриный рай: 20 приспособлений из подручных средств в помощь куроводам

Куриный рай: 20 приспособлений из подручных средств в помощь куроводам

Автор:
26 апреля 2022 09:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   куры   курятник   подручные средства   приспособления   своими руками   
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Своя дачка, курятничек, свежие яички, мясо - прелесть же. Всем куроводам посвящается - пусть эти картинки облегчат вам решение и помогут в решении вопросов содержания кур.

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   куры   курятник   подручные средства   приспособления   своими руками   
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