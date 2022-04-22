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Кукла одалиска из дворца султана

Кукла одалиска из дворца султана

Автор:
22 апреля 2022 23:20
Сообщество : Искусство
Метки: Великолепный век   женский живот   интерьерная кукла   коллекционная кукла   кукла барби   кукла султана   танец живота   
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Реалистичная кукла в костюме одалиски Древнего Востока. Кукла от производителя Phicen. Костюм мой. Материалы: позолоченный металл, текстиль, стразы. Куклы Phicen это коллекционные, реалистичные, бесшовные, подвижные куклы со стальным, шарнирным скелетом . Принимают любые позы, соответствующие анатомии человека. Масштаб: 1/6. Рост 28 см. Материал куклы: силикон, сталь.

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Метки: Великолепный век   женский живот   интерьерная кукла   коллекционная кукла   кукла барби   кукла султана   танец живота   
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13  комментариев
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10k
Александр 3 часа назад
"Бесшовные"? Ступни-кисти точно бесшовные - там зазоры, как на ВАЗе...
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3k
Ау 58 минут назад
https://old.fishki.net/4128235-kukla-kak-zhivaja.htmlhttps://old.fishki.net/4128235-kukla-kak-zhivaja.html
Смысл дублировать свой же пост?
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5k
tamin 3 часа назад
Если это копия реальной барышни, то я поддержу вкус.....эх
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5k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
рот открывается?
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4k
Горожанин 3 часа назад
Много маскулинности. Девушка не для мужчин, а для п.и.д.о.р.о в.
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
Это уже произведение искусства. Очень круто.
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