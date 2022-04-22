Кукла одалиска из дворца султана

188
14
Реалистичная кукла в костюме одалиски Древнего Востока. Кукла от производителя Phicen. Костюм мой. Материалы: позолоченный металл, текстиль, стразы. Куклы Phicen это коллекционные, реалистичные, бесшовные, подвижные куклы со стальным, шарнирным скелетом . Принимают любые позы, соответствующие анатомии человека. Масштаб: 1/6. Рост 28 см. Материал куклы: силикон, сталь.
×
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Отвязная взрослая кукла: какой была бы Барби в реальной жизни
- 36-летняя фанатка Барби превратила свою квартиру в кукольный домик
- Евнух из «Великолепного века» в реальной жизни удивил поклонников
- Вечно молодая: легендарной кукле Барби исполнилось 60 лет
- Девушку арестовали за неподобающий танец живота в клубе Египта
Метки: Великолепный век женский живот интерьерная кукла коллекционная кукла кукла барби кукла султана танец живота
12
Понравилось12
Новости партнёров
Смысл дублировать свой же пост?