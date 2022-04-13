«Он неохотно шёл на компромиссы…»

«Последнюю точку в повести «Сказание о Четвёртой Луне» её автор Владимир Николаевич Фирсов поставил в апреле 1969 года – без малого четверть века назад. Года через 2-3 после этого мне довелось прочесть её. Динамичная, увлекательная, вполне профессионально написанная, она показалась мне тогда излишне «кровавой»… И, очевидно, не только мне: ведь всем нам тогда ещё только предстояло узнать, к примеру, о массовых репрессиях, последовавших за переворотом в Чили, о тех ужасах, что творили в своей Кампучии, огородившись от всего мира, «красные кхмеры», о многом другом, не менее страшном, в том числе – и из собственной нашей истории, давней и не очень. «Повесть хвалили все, но никто не печатал. Я понял, что трусость редакторов не перешибёшь, и убрал «Луну» подальше…» — писал Владимир Николаевич о своём многострадальном произведении. Прошли годы, добавив пессимистам и скептикам изрядное количество негативной информации о житье-бытье рода людского, и писатель вновь предложил нам «Сказание…», прислав доработанный вариант с припиской: «Именно в таком виде я хотел я опубликовать эту повесть». Мы, однако ж, выбрали роман «Срубить Крест», что же до «Сказания…» – оно, по словам автора, было включено в состав «Мира приключений» в 1982 году, и разговор о возможностях его публикации в «УС» как-то сам собой прервался.

Однако «Сказание…» не вышло ни в «МП-82», ни в более поздних выпусках. Очень может быть – потому, что, будучи человеком мягким и сдержанным, и вовсе не отличаясь пробойностью, В. Фирсов, сам много лет проработав редактором, неохотно шёл на компромиссы и абсолютно не принимал вкусовую правку ещё совсем недавно царившую в нашей литературе.

Последние исправления рукописи В. Фирсов прислал нам в январе 1985-го, но любители фантастики помнят: в предыдущем, 1984-м начались по указанию свыше повсеместные гонения на КЛФ, а значит – и к фантастике как таковой, вновь недоверчиво-настороженно обратилось недремлющее око власть придержащих… Публикация «Сказания…» вновь откладывалась. А в апреле 1987-го не стало и его автора…

Но рукопись осталась – и к счастью, сохранилась…

Отдавая дань памяти и уважению одному из представителей отечественной фантастики времён её расцвета, предлагаем эту повесть вниманию читателей.

Полагаем, она ничуть не устарела и сегодня» (В. Бугров, послесловие к повести «Сказание о Четвёртой Луне», «УС», №8 за 1993).