Австралийская животина: Лисий кузу

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Австралия издавна известна как континент, населенный удивительными животными. Если увидите какого-нибудь странного и необычного зверька — можете не сомневаться, он оттуда.
1.
Например, возьмем вот эту симпатичную зверюшку с милой мордочкой. Это лисий кузу, он же — лисовидный поссум, он же — щеткохвост, он же — кузу-лиса.
2.
Внешне — само очарование: растопыренные ушки, внимательные глаза, носик, усы, пальчики на лапах — ну всё, как мы любим. Очарование довольно велико — длина тела до 60 см, хвост — еще сантиметров 40. Вес этой прелести достигает 4,5 кг.
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3.
Кузу настолько дружелюбны, что их можно часто встретить в парках. Они прекрасно себя чувствуют, соседствуя с людьми. А вот друг с другом отношения похуже. Идеально, если у каждого самца своя территория, на которой он разрешает жить лишь дамам.
5.
Листья эвкалипта или железного дерева — отличная еда. Но не откажутся пообедать мелкими грызунами или яйцами. Их любовь к последнему блюду даже стала причиной сокращения популяции редкой птицы киви.
6.
Особенно интересно размножение кузу. Чем ближе брачный период, тем более агрессивной и раздраженной становится самка. Видимо, она заранее понимает, что кавалер поматросит и бросит, а ребятенка на лапы ставить самой придется.
7.
Парням с такими дамами приходится несладко, ведь она даже близко старается не подходить. В результате кузу-мужчины придумали ловкий трюк — играют на материнском инстинкте.
8.
Они издают тонкий писк, имитирующий голос детеныша и ждут, когда слабое женское сердце дрогнет и она пойдет посмотреть, чей малыш страдает. На это и ловят.
9.
После спаривания парни удаляются в закат, а дама горестно вздыхает — «Ну вот, я так и знала…» — и готовится к появлению наследника. Зато с беременностью им повезло — она длится всего 2,5 недели.
10.
Рождается почти всегда только один малыш. На материнской шее он в буквальном смысле висит до 9 месяцев, причем первые полгода живет в ее сумке, а остальные три месяца большую часть времени проводит, сидя на спине родительницы.
11.
Основными хищниками, которые охотятся на лисьего кузу, являются хищные птицы и вараны. Раньше люди в значительных объёмах уничтожали этих животных из-за их ценного меха. Он экспортировался из Австралии под названием «австралийский опоссум» или «аделаидская шиншилла». Только в 1906 году на меховых рынках Нью-Йорка и Лондона было продано 4 млн шкурок лисьего кузу.
Промысловая охота ведется лишь на одном острове в Австралии, а вывоз за пределы материка разрешен так же на одном острове.
На данный момент популяции лисьего кузу ничего не угрожает и вид не находится в опасности.
Промысловая охота ведется лишь на одном острове в Австралии, а вывоз за пределы материка разрешен так же на одном острове.
На данный момент популяции лисьего кузу ничего не угрожает и вид не находится в опасности.
12.
Эта животинка отлично приручается, но не каждый решится завести дома такое счастье. Дело в том, что от него исходит специфический и не очень приятный запах, которым будет пропитан весь дом кузувладельца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия животные интересно фотографии
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