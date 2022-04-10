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Австралийская животина: Лисий кузу

Австралийская животина: Лисий кузу (21 фото)

Автор:
10 апреля 2022 22:18
Метки: Австралия   животные   интересно   фотографии   
66
21
Австралия издавна известна как континент, населенный удивительными животными. Если увидите какого-нибудь странного и необычного зверька — можете не сомневаться, он оттуда.
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Источник:

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Mowgley 57 минут назад
Третья фотка просто огонь:
"Бойся меня! Ну хоть капельку бойся!"

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