Австралийская животина: Лисий кузу

11.

Основными хищниками, которые охотятся на лисьего кузу, являются хищные птицы и вараны. Раньше люди в значительных объёмах уничтожали этих животных из-за их ценного меха. Он экспортировался из Австралии под названием «австралийский опоссум» или «аделаидская шиншилла». Только в 1906 году на меховых рынках Нью-Йорка и Лондона было продано 4 млн шкурок лисьего кузу.



Промысловая охота ведется лишь на одном острове в Австралии, а вывоз за пределы материка разрешен так же на одном острове.

На данный момент популяции лисьего кузу ничего не угрожает и вид не находится в опасности.