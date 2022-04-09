Сначала Капоне купил крупный молочный завод "Meadowmoor Dairies" (Молочные луга). И начал маркировать всю продукцию отметкой о сроке годности – по легенде вся его семья однажды отравилась несвежим молоком.



А потом Капоне пролоббировал в Чикагском городском совете закон, обязавший всех поставщиков молока маркировать бутылки фабричным клеймом со сроком годности – «для обеспечения безопасности детей города». Оборудование для маркировки было только у него. И все частники были вынуждены за бесценок сдавать молоко на завод гангстера.



А вы думали, мафия только стреляет и занимается вымогательством, наркотиками, проституцией и игорным бизнесом?



Теперь живите с этим.