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Для обеспечения безопасности детей города

Для обеспечения безопасности детей города (2 фото)

Автор:
09 апреля 2022 19:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аль Капоне   Молочные луга   для обеспечения безопасности детей города   
468
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Аль Капоне придумал ставить срок годности на молочных продуктах. В 30–е годы прошлого века молочный бизнес был практически неконтролируемым. А у Капоне остался огромный парк грузовиков после отмены сухого закона. И он решил монополизировать весь рынок молока в Чикаго.

Сначала Капоне купил крупный молочный завод "Meadowmoor Dairies" (Молочные луга). И начал маркировать всю продукцию отметкой о сроке годности – по легенде вся его семья однажды отравилась несвежим молоком.

А потом Капоне пролоббировал в Чикагском городском совете закон, обязавший всех поставщиков молока маркировать бутылки фабричным клеймом со сроком годности – «для обеспечения безопасности детей города». Оборудование для маркировки было только у него. И все частники были вынуждены за бесценок сдавать молоко на завод гангстера.

А вы думали, мафия только стреляет и занимается вымогательством, наркотиками, проституцией и игорным бизнесом?

Теперь живите с этим.


Источник:

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Метки: Аль Капоне   Молочные луга   для обеспечения безопасности детей города   
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5  комментариев
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sedoisever 2 часа назад
Нет. Мафия ещё и прибирает к рукам бизнес, как это и сделал Капоне под видом заботы о детях
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Мурчелло Час назад
Теперь живите с этим.
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Да как то насрать на алькопоню.Няшка прям.Может ему в ноги поклониться.
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Думай о хорошем! 2 часа назад
а общественные прачечные? Вклад Аль Капоне в популяризацию общественных прачечных или почему американцы не стирают белье дома.



Оказывается американский гангстер Аль Капоне приложил руку к популяризации общественных прачечных в США. В поисках новых способов легализации своих криминальных доходов яркий представитель организованной преступности итальянского происхождения открывает сеть автоматических прачечных. Этот бизнес позволяет ему в полном смысле отстирывать “грязные” деньги, полученные с убийств, рэкета, контрабанды и проституции. Отсюда и пошло выражение – “отмывать деньги”.



Дело разворачивается с огромным размахом – сеть прачечных одновременно открывается во всех крупных городах Америки, а низкие цены на услугу обусловили высокий спрос на сервис. В первые месяцы работы отмечались очереди длинною в несколько кварталов. Оплата никак документально не фиксировалась и деньги, проходя через кассу, уже декларировались, как “чистая” прибыль.



laundry



Время Капоне давно уж, как прошло, а общественные прачечные – живы и по сей день. Шагая в ногу со технологиями, традиционные для 50-х годов прачечные с администратором, сегодня заменены на прачечные самообслуживания, так называемые ландроматы.

laundry



Здесь нет пункта приема белья, специальное технологическое оборудование для замачивания, стирки, сушки и глажки оборудовано монето- и купюро-приемниками. Мы попытались разобраться, в чем популярность этого сервиса и почему американцы редко стирают белье дома.

Причина первая – особенности быта.
Ландроматы распространены на всей территории США: от провинциальных мест до крупных мегаполисов. В Америке частенько можно столкнуться с запретом на установку стиральных машин в городских квартирах, поскольку не каждый дом оборудован дополнительными коммуникациями: еще одна вытяжная вентиляция, силовой кабель и др. Плюс домашняя стирка может привести к разного рода бытовым проблемам: замыкание, затопление. А владельцы квартир не очень то хотят брать на себя ответственность и оформлять дополнительные виды страховок.
laundry



Причина вторая – экономия ресурсов и личных средств.
В Штатах привыкли экономить на всем. Коммунальные платежи – не исключение. Американцы не привыкли переплачивать. Технология в общественных прачечных продуманна таким образом, что бы минимизировать расход газа, воды и электричества. В итоге пользоваться стиральной машинкой в домашних условиях не дешевле, чем ландроматом.

В-третьих – экологичность.
Как бы странно это не звучало, но технология стирки в прачечных самообслуживания наносит вред окружающей среде в меньшей степени, чем индивидуальные стиральные машины-автомат. Применение безфосфатных стиральных средств, плюс дополнительная очистка используемой воды – залог чистых водоемов.
laundry



В-четвертых – бизнес.
Адекватная плата и полностью автоматизированный процесс – поддерживают стабильный спрос на эту услугу. Клиент приходит, загружает белье, порошок и далее занимается своими делами. По этой причине ландроматы часто располагают рядом с супермаркетами. Ландромат-кофейня, ландромат-видеосалон, ландромат-бар – не редкость в США. А в последнее время особую популярность заслужили общественные прачечные с услугой WiFi, позволяющие управлять процессом стирки со своего смартфона.
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