Санкт-Петербург Ленинград): было-стало

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Небольшое количество фотосравнений.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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5.
Большая Морская, 58.
Здание немецкой реформаторской церкви, перестроенное в 1930-е гг для ДК работников связи.
Здание немецкой реформаторской церкви, перестроенное в 1930-е гг для ДК работников связи.
6.
Кирху строили в 1862-1865 гг архитекторы Боссе и Гримм для немецкой реформатской общины на выделенном безвозмездно участке земли.
В 1872 году произошёл пожар, после которого церковь два года восстанавливалась по проекту К.К. Рахау.
В 1872 году произошёл пожар, после которого церковь два года восстанавливалась по проекту К.К. Рахау.
7.
Выглядела, конечно, эффектно!
В 1929 году церковь закрыли и устроили общежитие, а к 1939 году перестроили во Дворец культуры работников связи (арх. Гринберг П. М., арх. Райц Г. С.)
В 1929 году церковь закрыли и устроили общежитие, а к 1939 году перестроили во Дворец культуры работников связи (арх. Гринберг П. М., арх. Райц Г. С.)
8.
А теперь уже и ДК часть истории... С ним тесно связано развитие русского рока. В его стенах начинали играть и записывались коллективы, ставшие уже легендарными.
Группа "Кино" на балконе ДК Связи
Группа "Кино" на балконе ДК Связи
11.
Большая Конюшенная, 8а.
Финская церковь святой Марии 180-1805 гп. Сейчас действующая. В советские годы было общежитие, а затем «Дом природы».
Финская церковь святой Марии 180-1805 гп. Сейчас действующая. В советские годы было общежитие, а затем «Дом природы».
15.
Улица Пестеля, 10.
Дом был разрушен бомбой. В начале 60-х его восстановили немного упростив. С этим домом связано стихотворение «Зеркало» В. Шефнера о чудом сохранившемся старинном зеркале на верхнем этаже полуразрушенного дома.
Свидетель довоенного уюта
На сыростью изъеденной стене
Тепло дыханье и улыбку чью-то
Оно хранит в стеклянной глубине
В. Шефер
Дом был разрушен бомбой. В начале 60-х его восстановили немного упростив. С этим домом связано стихотворение «Зеркало» В. Шефнера о чудом сохранившемся старинном зеркале на верхнем этаже полуразрушенного дома.
Свидетель довоенного уюта
На сыростью изъеденной стене
Тепло дыханье и улыбку чью-то
Оно хранит в стеклянной глубине
В. Шефер
16.
Набережная реки Фонтанки. Цирк Чинизелли 1876-1877 гп. Это первое в России каменное здание цирка, построенное с учетом цирковой специфики. Cейчас выполняет те же функции.
17.
Инженерная ул., 12а.
Здание замковой пожарной части 1905-1906 гп. Сейчас также пожарная часть №17.
Здание замковой пожарной части 1905-1906 гп. Сейчас также пожарная часть №17.
19.
Набережная Лейтенанта Шмидта, 27.
Успенская церковь 1895-1897 гп. В 1930-е была закрыта. Помещения использовались под спортивный зал, склад, а в военное время - как бомбоубежище и наблюдательный пункт. В начале 60-х здесь открылся каток.
Успенская церковь 1895-1897 гп. В 1930-е была закрыта. Помещения использовались под спортивный зал, склад, а в военное время - как бомбоубежище и наблюдательный пункт. В начале 60-х здесь открылся каток.
22.
И в завершение одна известная Петербургская кинолокация.
Московская квартира профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» снималась в Петербурге по адресу: ул. Моховая, 29.
Московская квартира профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» снималась в Петербурге по адресу: ул. Моховая, 29.
Источник:
АНТИФИШКИ
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