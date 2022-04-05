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Санкт-Петербург Ленинград): было-стало

Санкт-Петербург Ленинград): было-стало (23 фото)

Автор:
05 апреля 2022 22:06
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
377
23
Небольшое количество фотосравнений.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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