В британском зоопарке впервые родились детёныши галапагосских черепах

Отцом детёнышей стал Дирк — 70-летняя галапагосская черепаха, которая впервые прибыла в Великобританию в 1960-х годах и, несмотря на свой возраст, находится в «пиковом физическом состоянии».



Дирк, который весит 165 кг, спарился с 21-летней самкой по кличке Чарли в ноябре 2021 года.

Всего в зоопарке живут четыре взрослых галапагосских черепахи: Дирк, Чарли, и еще две самки — Зузу и Изабелла. Черепахи были доставлены в зоопарк в 2018 году из Честерского и Лондонского зоопарков. К сожалению, в первые три года не было оплодотворенных яиц, что свидетельствует о том, насколько сложно разводить этот вид.