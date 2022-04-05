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В британском зоопарке впервые родились детёныши галапагосских черепах

В британском зоопарке впервые родились детёныши галапагосских черепах (8 фото)

Автор:
05 апреля 2022 14:28
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Галапагосская черепаха   Гигантские черепахи   детеныш черепахи   детеныши животных   зоопарки   сохранение вида   хорошая новость   черепахи галапагосские   
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В зоопарке Crocodiles of the World в Оксфордшире родились два очаровательных детёныша галапагосских черепах. Их родители — 70-летний самец Дирк и 21-летняя самка Чарли. Детёныши весят всего 67 и 69 г каждый, что примерно равно весу киви. Работники зоопарка внимательно следят за ними, кормят сушёной травой, опунцией, другими растениями и листовой зеленью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Галапагосская черепаха   Гигантские черепахи   детеныш черепахи   детеныши животных   зоопарки   сохранение вида   хорошая новость   черепахи галапагосские   
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