В британском зоопарке впервые родились детёныши галапагосских черепах

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В зоопарке Crocodiles of the World в Оксфордшире родились два очаровательных детёныша галапагосских черепах. Их родители — 70-летний самец Дирк и 21-летняя самка Чарли. Детёныши весят всего 67 и 69 г каждый, что примерно равно весу киви. Работники зоопарка внимательно следят за ними, кормят сушёной травой, опунцией, другими растениями и листовой зеленью.
«Мы невероятно гордимся тем, что успешно вывели этих черепах, которые ранее были очень близки к исчезновению, — говорит Шон Фоггет, основатель Crocodiles of the World. — Мы все надеялись на этот день с тех пор, как гигантские черепахи появились в нашем зоопарке в 2018 году. Это важное достижение в деле сохранения вида».
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Несмотря на нынешний крошечный размер, вылупившиеся детёныши, вероятно, вырастут огромными: галапагосские черепахи являются самыми крупными из ныне живущих видов черепах в мире и могут весить до 400 кг.
Отцом детёнышей стал Дирк — 70-летняя галапагосская черепаха, которая впервые прибыла в Великобританию в 1960-х годах и, несмотря на свой возраст, находится в «пиковом физическом состоянии».
Дирк, который весит 165 кг, спарился с 21-летней самкой по кличке Чарли в ноябре 2021 года.
Всего в зоопарке живут четыре взрослых галапагосских черепахи: Дирк, Чарли, и еще две самки — Зузу и Изабелла. Черепахи были доставлены в зоопарк в 2018 году из Честерского и Лондонского зоопарков. К сожалению, в первые три года не было оплодотворенных яиц, что свидетельствует о том, насколько сложно разводить этот вид.
Дирк, который весит 165 кг, спарился с 21-летней самкой по кличке Чарли в ноябре 2021 года.
Всего в зоопарке живут четыре взрослых галапагосских черепахи: Дирк, Чарли, и еще две самки — Зузу и Изабелла. Черепахи были доставлены в зоопарк в 2018 году из Честерского и Лондонского зоопарков. К сожалению, в первые три года не было оплодотворенных яиц, что свидетельствует о том, насколько сложно разводить этот вид.
«Успешное размножение этого культового вида действительно много значит не только для меня лично, но и для всех в зоопарке, особенно после всей тяжелой работы нашей команды, — говорит Джейми Гилкс, глава отдела рептилий Crocodiles of the World. — Открыть наш инкубатор, чтобы увидеть треснувшую скорлупу и почувствовать, как внутри двигается детёныш, было неописуемо, и этот момент останется в памяти всех членов нашей команды ещё очень долго».
Гигантская галапагосская черепаха — одно из самых известных животных Галапагосских островов, в честь которых назван сам архипелаг.
Впервые они прибыли на Галапагосские острова с материковой части Южной Америки 2-3 миллиона лет назад, где претерпели диверсификацию на 14 видов, различающихся по своей морфологии и распространению.
Галапагосский фонд охраны природы поясняет: «Гигантские черепахи сильно различаются по размеру и форме, но все виды можно разделить на два основных типа панциря: куполообразный и седловидный.
У черепах с куполообразным панцирем отсутствует восходящий угол к передней части их панциря, что ограничивает степень, в которой они могут поднимать голову. Они, как правило, живут на больших тропических островах, где много растительности.
Седловидные черепахи имеют восходящий изгиб в передней части панциря, что позволяет им вытягиваться, чтобы добраться до более высоких растущих растений. Они, как правило, живут на засушливых Галапагосских островах, где еды меньше».
У черепах с куполообразным панцирем отсутствует восходящий угол к передней части их панциря, что ограничивает степень, в которой они могут поднимать голову. Они, как правило, живут на больших тропических островах, где много растительности.
Седловидные черепахи имеют восходящий изгиб в передней части панциря, что позволяет им вытягиваться, чтобы добраться до более высоких растущих растений. Они, как правило, живут на засушливых Галапагосских островах, где еды меньше».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Галапагосская черепаха Гигантские черепахи детеныш черепахи детеныши животных зоопарки сохранение вида хорошая новость черепахи галапагосские
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