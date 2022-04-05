Жизненные и забавные четверостишья Игоря Губермана

Игорь Миронович Губерман - израильский поэт, прославился благодаря своим афористичными и сатирическим четверостишиям, прозванных «гариками».
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Источник:
АНТИФИШКИ
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