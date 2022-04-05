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Жизненные и забавные четверостишья Игоря Губермана

Жизненные и забавные четверостишья Игоря Губермана (18 фото)

Автор:
05 апреля 2022 11:22
Сообщество : Поэзия. Стихи, которые понравились
Метки: Жизнь   Игорь Губерман   Юмор   поэт   стихи   четверостишья   
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Игорь Миронович Губерман - израильский поэт, прославился благодаря своим афористичными и сатирическим четверостишиям, прозванных «гариками».

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Игорь Губерман   Юмор   поэт   стихи   четверостишья   
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6  комментариев
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5k
Mowgley Час назад
***
В каждой хорошенькой девушке,
В каждой застенчивой лапушке
Могут быть где-то упрятаны
Б.л.я.дские гены прабабушки ©
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10k
Николай 3 минуты назад
Ты вождей наших боже прости,
их легко суетливых понять,
Им охота Россию спасти,
Но при том ничего не менять.

Я с господом общаюсь без нытья,
И не доставляя беспокойство,
Глупо на устройство бытия
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24k
SerGProS 20 минут назад
Пародист немало озадачен,
что-то вдруг случилось,
не иначе:
вдруг да пожалел его поэт!..
Он сравнил беднягу с тетей Дашей,
видно, осознал,
что в жизни нашей
горше доли пародиста нет.

Пародист усталости не знает,
пишут все!
А он один читает
горы графоманской чепухи.
Легче быть, наверно, землекопом,
сутками сидеть над микроскопом,
нежели всю жизнь
читать стихи.

Пародист, конечно, пишет мало.
Что и говорить,
душа устала
и бумагу портить ни к чему...
Да, не вышло из него поэта!
И, конечно, за одно за это
можно ставить
памятник ему © Александр Иванов
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235
gvidon 46 минут назад
Ничуть не думая о смерти, летишь, чирикая с утра, а где-то случай крутит вертел, и рубит ветки для костра.
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1k
Konstantin 48 минут назад
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4k
ron Час назад
Бывает, проснёшься как птица,
Кручёной пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться...
Но к завтраку это проходит.
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