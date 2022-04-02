Наши школьники пишут сочинения

Лодка самым наглым oбразoм приставала к берегу.

Полковник танцевал с дочерью мензурку.

Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.

Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей птицы, кроме вороны.

В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый, как веник.





Описание картины "Три богатыря"

- Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.



- Алёша Попович сидел в шлеме с пикой в руке. Алёша Попович сидит на коне. Он тёмно-коричневый.



- Илья Муромец хорошо играл и плясал на гуслях.



- На голове Ильи Муромца был шлем, а на ногах ботинки с древними шнурками.



- Алёша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу. На богатыре была кольчуга и шлем из металлолома.