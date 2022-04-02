Наши школьники пишут сочинения

Школьные сочинения это огромный, "пласт" творческой мысли. То, что Чацкий вышел через задний проход, а Пьер Безухов мочился духами, – это еще цветочки школьного творчества…
- Папа Карло вырубил Буратино.
- На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
- В Индии, начиная с детства, женский род ходит с точками на лбу.
- Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая красота!
- Первый акт Софьи и Молчалина произошел под лестницей.
- В комнате громко тикали солнечные часы.
- Лоси забежали во двор и обделались от страха.
- Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
- Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.
- Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.
- Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один метр.
- Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по которому их отличают от других домашних животных.
- В горницу вошел негр, румяный с мороза.
- Старуха Изергиль была гордая и неприступная как танкист.
- Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - он сразу женился.
- Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
- Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
- И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка.
- Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь.
- Длинными зимними холодными вечерами она вязала длинные зимние холодные свитера.
- Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
- Тельняшка у моряка была распахнута настежь.
- Тело млекопитающего состоит из головы, туловища и четырёх пар ног.
- Советский народ не только вершит дела на земле, но забрался и в космос.
- Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
- Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была Маруся.
- Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова дура.
- Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как очутился на Анне Карениной.
- К автобусу бежала одевающаяся по моде женщина, а за ней аккуратно бреющийся мужчина.
- Как перевозили революционеры свои листовки? В чемоданах с двойной подошвой.
- Дятел уселся и стал грызть дерево.
- Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
- В фамусовском обществе слышались не только французские слова, но и нижегородские.
- В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок.
- Отелло рассвирепело и задушило Дездемону.
- А на груди у него была белая мошонка.
- Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона.
- Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать.
- Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду…
- По площади чеканя шаг, прошли танки.
- Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть засунул в неё лапу и упал в зимнюю спячку.
- Обломов разложил Ольгу на диване.
- Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
- Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.
- ….Рембрандт стоял под дождём в семейных трусах и блаженно улыбался…
- Я бросился спать и на меня напала мысль.
- Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
- Корова - это большое животное с четырьмя ногами по углам.
- Из сочинения: Живописца поразила поза её лица.
- Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.
- Богдан Хмельницкий послал русскому царю телеграмму.
- Сидит Аленушка на камешке, а в заду у нее темный лес чернеется…
- Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор.
- "И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом. Hе многие люди могли бы так сделать!"
- Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она вешала на уши лапшу.
- Лодка самым наглым oбразoм приставала к берегу.
- Полковник танцевал с дочерью мензурку.
- Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.
- Кактус упал на кота и взвыл от боли.
- У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей птицы, кроме вороны.
- В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый, как веник.
Описание картины "Три богатыря"
- Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.
- Алёша Попович сидел в шлеме с пикой в руке. Алёша Попович сидит на коне. Он тёмно-коричневый.
- Илья Муромец хорошо играл и плясал на гуслях.
- На голове Ильи Муромца был шлем, а на ногах ботинки с древними шнурками.
- Алёша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу. На богатыре была кольчуга и шлем из металлолома.
- Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву.
- Илья Муромец сидит на коне с большой гривой и пышным хвостом.
- Одной рукой Илья Муромец держит копьё, а другой смотрит вперёд.
- На богатырях были шлемы, кольчуги и рукавички.
- Вдруг земля задрожала: это Змей Горыныч шёл на посадку...
Американские студенты перещеголяли наших школьников
- Справедливости ради нужно сказать, что отличились не только наши школьники. Вот что пишут американские студенты:
- Троянская война разгорелась между греками и тори. Греки выиграли, потому что у них были деревянные кони, а троянцы сражались пешими.
- Спартак возглавил восстание рабов, а позже снялся в фильме об этом.
- Игнатий Лойола основал орден иезуитов и множество других колледжей в США.
- Гражданская война в США началась в 1830. Многие солдаты неоднократно отдавали жизнь за свою страну.
- Фридрих Ницше был немецкий кинопродюсер, написавший "Триумф Воли" и "Супермена".
- Япония разбомбила Перл-Харбор, главную базу ВМФ на юге Калифорнии. Германия напала на Польшу, Франция напала на Бельгию, а Россия напала на всех.
- Коперник доказал, что солнечная система вращается вокруг Земли. Галилей следовал теории Коперника, за что церковь заставила его изучать механику всю оставшуюся жизнь.
А это их мысли о России
- Царская Россия была отсталой, несмотря на усилия государства развить военно-промышленный комплекс и космические технологии. Среди крестьян свирепствовал коммунизм.
- Некоторое время немецкие захватчики были популярны в России, но их привычка убивать невинных жителей создала им проблемы с имиджем.
- Русские яростно защищали Сталинград, так как он был назван в честь Ленина.
- После смерти Сталина был допрос, длившийся три года, когда Хрущев критиковал Сталина за прегрешения вроде убийства кулаков. Это привело к внедрению многих западных идей в России, как, например, использование стриптизерш в клубах.
- Графа жизни Никиты Хрущева кажется оттиском выворачивающего внутренности катания на карусели, которое называется метаморфозой. Наименее удачной идей было освоение девственных земель, где ожидалось произрастание молока и сливочного масла в неожиданных местах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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