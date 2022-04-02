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Наши школьники пишут сочинения

Наши школьники пишут сочинения (9 фото)

Автор:
02 апреля 2022 18:33
Метки: Приколы   Юмор   сочинения   школа   
1304
9

Школьные сочинения это огромный, "пласт" творческой мысли. То, что Чацкий вышел через задний проход, а Пьер Безухов мочился духами, – это еще цветочки школьного творчества…

  • Папа Карло вырубил Буратино.
  • На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
  • В Индии, начиная с детства, женский род ходит с точками на лбу.
  • Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая красота!
  • Первый акт Софьи и Молчалина произошел под лестницей.
  • В комнате громко тикали солнечные часы.
  • Лоси забежали во двор и обделались от страха.
  • Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
  • Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.
×
×
  • Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.
  • Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один метр.
  • Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по которому их отличают от других домашних животных.
  • В горницу вошел негр, румяный с мороза.
  • Старуха Изергиль была гордая и неприступная как танкист.
  • Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - он сразу женился.
  • Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
  • Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
  • И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка.
  • Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь.
  • Длинными зимними холодными вечерами она вязала длинные зимние холодные свитера.
  • Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
  • Тельняшка у моряка была распахнута настежь.
  • Тело млекопитающего состоит из головы, туловища и четырёх пар ног.
  • Советский народ не только вершит дела на земле, но забрался и в космос.
  • Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
  • Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была Маруся.
  • Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова дура.
  • Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как очутился на Анне Карениной.
  • К автобусу бежала одевающаяся по моде женщина, а за ней аккуратно бреющийся мужчина.
  • Как перевозили революционеры свои листовки? В чемоданах с двойной подошвой.
  • Дятел уселся и стал грызть дерево.
  • Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
  • В фамусовском обществе слышались не только французские слова, но и нижегородские.
  • В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок.
  • Отелло рассвирепело и задушило Дездемону.
  • А на груди у него была белая мошонка.
  • Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона.
  • Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать.
  • Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду…
  • По площади чеканя шаг, прошли танки.
  • Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть засунул в неё лапу и упал в зимнюю спячку.
  • Обломов разложил Ольгу на диване.
  • Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
  • Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.
  • ….Рембрандт стоял под дождём в семейных трусах и блаженно улыбался…
  • Я бросился спать и на меня напала мысль.
  • Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
  • Корова - это большое животное с четырьмя ногами по углам.
  • Из сочинения: Живописца поразила поза её лица.
  • Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.
  • Богдан Хмельницкий послал русскому царю телеграмму.
  • Сидит Аленушка на камешке, а в заду у нее темный лес чернеется…
  • Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор.
  • "И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом. Hе многие люди могли бы так сделать!"
  • Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, она вешала на уши лапшу.
  • Лодка самым наглым oбразoм приставала к берегу.
  • Полковник танцевал с дочерью мензурку.
  • Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.
  • Кактус упал на кота и взвыл от боли.
  • У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей птицы, кроме вороны.
  • В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый, как веник.


Описание картины "Три богатыря"

- Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

- Алёша Попович сидел в шлеме с пикой в руке. Алёша Попович сидит на коне. Он тёмно-коричневый.

- Илья Муромец хорошо играл и плясал на гуслях.

- На голове Ильи Муромца был шлем, а на ногах ботинки с древними шнурками.

- Алёша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу. На богатыре была кольчуга и шлем из металлолома.

- Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву.

- Илья Муромец сидит на коне с большой гривой и пышным хвостом.


- Одной рукой Илья Муромец держит копьё, а другой смотрит вперёд.

- На богатырях были шлемы, кольчуги и рукавички.

- Вдруг земля задрожала: это Змей Горыныч шёл на посадку...

Американские студенты перещеголяли наших школьников

  • Справедливости ради нужно сказать, что отличились не только наши школьники. Вот что пишут американские студенты:
  • Троянская война разгорелась между греками и тори. Греки выиграли, потому что у них были деревянные кони, а троянцы сражались пешими.
  • Спартак возглавил восстание рабов, а позже снялся в фильме об этом.
  • Игнатий Лойола основал орден иезуитов и множество других колледжей в США.
  • Гражданская война в США началась в 1830. Многие солдаты неоднократно отдавали жизнь за свою страну.
  • Фридрих Ницше был немецкий кинопродюсер, написавший "Триумф Воли" и "Супермена".
  • Япония разбомбила Перл-Харбор, главную базу ВМФ на юге Калифорнии. Германия напала на Польшу, Франция напала на Бельгию, а Россия напала на всех.
  • Коперник доказал, что солнечная система вращается вокруг Земли. Галилей следовал теории Коперника, за что церковь заставила его изучать механику всю оставшуюся жизнь.

А это их мысли о России

  • Царская Россия была отсталой, несмотря на усилия государства развить военно-промышленный комплекс и космические технологии. Среди крестьян свирепствовал коммунизм.
  • Некоторое время немецкие захватчики были популярны в России, но их привычка убивать невинных жителей создала им проблемы с имиджем.
  • Русские яростно защищали Сталинград, так как он был назван в честь Ленина.
  • После смерти Сталина был допрос, длившийся три года, когда Хрущев критиковал Сталина за прегрешения вроде убийства кулаков. Это привело к внедрению многих западных идей в России, как, например, использование стриптизерш в клубах.
  • Графа жизни Никиты Хрущева кажется оттиском выворачивающего внутренности катания на карусели, которое называется метаморфозой. Наименее удачной идей было освоение девственных земель, где ожидалось произрастание молока и сливочного масла в неожиданных местах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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7  комментариев
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48k
Albert GER 2 часа назад
кто-то раскопал клад с номером спидинфо из 90ых?
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20k
BiZ 19 минут назад
мож что-то и есть от детей, но большая часть выдумки..
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14k
Вася 21 минуту назад
в "пионере" и в "костре" были эти приколы
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Aleksandr Полчаса назад
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82
Blane Mono 2 часа назад
Во фразе - "три богатыря", "три" это глагол)) А так, не существует картины с названием "Три богатыря".
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24k
Ваня 2 часа назад
баянище, но веселый...
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