Мнение хорошего человека

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Чеширко. Лекарь зачерствевших душ.
Среди мнений многих известных личностей мне пришлось по душе только одно.
Мнение Чеширко.
Если кто не знает - это российский писатель. Автор «Дневников Домового», «Закрайсветовских хроник» и многого другого. Его короткие рассказы – маленькие шедевры. Они затрагивают самые тонкие струнки души. Глубоко запрятанные в человеке в нынешнее время. Это как Шукшин замешанный со сказками Афанасьева. Он молод, но он растет с каждым рассказом.
Мнение Чеширко.
Если кто не знает - это российский писатель. Автор «Дневников Домового», «Закрайсветовских хроник» и многого другого. Его короткие рассказы – маленькие шедевры. Они затрагивают самые тонкие струнки души. Глубоко запрятанные в человеке в нынешнее время. Это как Шукшин замешанный со сказками Афанасьева. Он молод, но он растет с каждым рассказом.
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Книги Чеширко (которые удалось купить) занимают достойное место на моих книжных полках. «Дневники» зачитаны до дыр. У всех друзей и знакомых побывали. Спасибо Евгений. Хорошего издателя тебе! Последний рассказ «Хромой» заставил задуматься…
А вот собственно и мнение Чеширко:
Читателям
"Здравствуйте, друзья.
До последнего я пытался оградить своё творчество от происходящего, но делать вид, что ничего не происходит – как минимум, странно. Пришло время и мне высказаться по этому поводу. И в первую очередь хочу обратиться к читателям из Украины, которые в личных переписках массово требуют от меня каких-то действий.
В своё время я написал огромное количество рассказов о войне на Донбассе, которая, кстати, напрямую затронула мою семью. Скажите мне, спасли ли эти тексты хотя бы одну жизнь? Заставили хотя бы одного человека бросить оружие? Нет. Они их и не читали, а те кто читал – те люди, сидящие по подвалам, – те и так всё знали без меня и могли рассказать гораздо больше, чем я. Может быть, эти рассказы сподвигли кого-то на мирный протест в центре Киева против войны на Донбассе? Я такого не видел. Чего же вы сейчас от меня хотите? Когда оружие начинает говорить, слова уже не имеют веса.
Если же вас интересует моя позиция, то вот она. Всё происходящее – общая трагедия для двух наших народов, катастрофа. Я не рад этой войне. Как не рад был войне на Донбассе. Радоваться войне – ненормально и бесчеловечно. Но ещё аморальнее, на мой взгляд, в это непростое время становиться рупором пропаганды, направленной против своей страны. Я – русский, а Россия – моя Родина. Так же, как и для вас – Украина. Так случилось, что наши страны стали противниками. Ни вы, ни я не принимали этого решения. Вы, как можете, защищаете свою Родину хотя бы в соцсетях. Понимаю вас. Но почему же вы думаете, что я выступлю против своей страны? У меня нет другой и её судьбу мне придётся разделить с ней. Так же, как и вам – судьбу Украины. Поэтому не тратьте своё время и силы, пытаясь в переписках превратить меня в ручного пропагандиста. Обратитесь к тем, кто хочет и умеет им быть. Единственный пример пропаганды, который я могу себе позволить – это пожелать нашим странам скорейшего мира. Он обязательно наступит, по-другому не может быть.
Мне бы хотелось, чтобы хотя бы сюда, в этот маленький мирок моего творчества не проникла война, поэтому призываю всех читателей к благоразумию. Оскорбления, проклятия и прочие непотребства будут завершаться баном независимо от национальной принадлежности. Здесь войны не будет."
До последнего я пытался оградить своё творчество от происходящего, но делать вид, что ничего не происходит – как минимум, странно. Пришло время и мне высказаться по этому поводу. И в первую очередь хочу обратиться к читателям из Украины, которые в личных переписках массово требуют от меня каких-то действий.
В своё время я написал огромное количество рассказов о войне на Донбассе, которая, кстати, напрямую затронула мою семью. Скажите мне, спасли ли эти тексты хотя бы одну жизнь? Заставили хотя бы одного человека бросить оружие? Нет. Они их и не читали, а те кто читал – те люди, сидящие по подвалам, – те и так всё знали без меня и могли рассказать гораздо больше, чем я. Может быть, эти рассказы сподвигли кого-то на мирный протест в центре Киева против войны на Донбассе? Я такого не видел. Чего же вы сейчас от меня хотите? Когда оружие начинает говорить, слова уже не имеют веса.
Если же вас интересует моя позиция, то вот она. Всё происходящее – общая трагедия для двух наших народов, катастрофа. Я не рад этой войне. Как не рад был войне на Донбассе. Радоваться войне – ненормально и бесчеловечно. Но ещё аморальнее, на мой взгляд, в это непростое время становиться рупором пропаганды, направленной против своей страны. Я – русский, а Россия – моя Родина. Так же, как и для вас – Украина. Так случилось, что наши страны стали противниками. Ни вы, ни я не принимали этого решения. Вы, как можете, защищаете свою Родину хотя бы в соцсетях. Понимаю вас. Но почему же вы думаете, что я выступлю против своей страны? У меня нет другой и её судьбу мне придётся разделить с ней. Так же, как и вам – судьбу Украины. Поэтому не тратьте своё время и силы, пытаясь в переписках превратить меня в ручного пропагандиста. Обратитесь к тем, кто хочет и умеет им быть. Единственный пример пропаганды, который я могу себе позволить – это пожелать нашим странам скорейшего мира. Он обязательно наступит, по-другому не может быть.
Мне бы хотелось, чтобы хотя бы сюда, в этот маленький мирок моего творчества не проникла война, поэтому призываю всех читателей к благоразумию. Оскорбления, проклятия и прочие непотребства будут завершаться баном независимо от национальной принадлежности. Здесь войны не будет."
Евгений - спасибо. Оставайтесь островком доброты в нашем мире.
Ваш постоянный читатель.
Ваш постоянный читатель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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