Мнение хорошего человека

"Здравствуйте, друзья.

До последнего я пытался оградить своё творчество от происходящего, но делать вид, что ничего не происходит – как минимум, странно. Пришло время и мне высказаться по этому поводу. И в первую очередь хочу обратиться к читателям из Украины, которые в личных переписках массово требуют от меня каких-то действий.



В своё время я написал огромное количество рассказов о войне на Донбассе, которая, кстати, напрямую затронула мою семью. Скажите мне, спасли ли эти тексты хотя бы одну жизнь? Заставили хотя бы одного человека бросить оружие? Нет. Они их и не читали, а те кто читал – те люди, сидящие по подвалам, – те и так всё знали без меня и могли рассказать гораздо больше, чем я. Может быть, эти рассказы сподвигли кого-то на мирный протест в центре Киева против войны на Донбассе? Я такого не видел. Чего же вы сейчас от меня хотите? Когда оружие начинает говорить, слова уже не имеют веса.



Если же вас интересует моя позиция, то вот она. Всё происходящее – общая трагедия для двух наших народов, катастрофа. Я не рад этой войне. Как не рад был войне на Донбассе. Радоваться войне – ненормально и бесчеловечно. Но ещё аморальнее, на мой взгляд, в это непростое время становиться рупором пропаганды, направленной против своей страны. Я – русский, а Россия – моя Родина. Так же, как и для вас – Украина. Так случилось, что наши страны стали противниками. Ни вы, ни я не принимали этого решения. Вы, как можете, защищаете свою Родину хотя бы в соцсетях. Понимаю вас. Но почему же вы думаете, что я выступлю против своей страны? У меня нет другой и её судьбу мне придётся разделить с ней. Так же, как и вам – судьбу Украины. Поэтому не тратьте своё время и силы, пытаясь в переписках превратить меня в ручного пропагандиста. Обратитесь к тем, кто хочет и умеет им быть. Единственный пример пропаганды, который я могу себе позволить – это пожелать нашим странам скорейшего мира. Он обязательно наступит, по-другому не может быть.



Мне бы хотелось, чтобы хотя бы сюда, в этот маленький мирок моего творчества не проникла война, поэтому призываю всех читателей к благоразумию. Оскорбления, проклятия и прочие непотребства будут завершаться баном независимо от национальной принадлежности. Здесь войны не будет."