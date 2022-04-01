Мнение хорошего человека

FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей «Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей Пользователи рассказали о худших свиданиях, с которых хотелось убежать, сверкая пятками Пользователи рассказали о худших свиданиях, с которых хотелось... Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять... Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России "И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила... 40 уморительных фото очень странных кошек 40 уморительных фото очень странных кошек Маленький рыболов с добычей Маленький рыболов с добычей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию «Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника... Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Прыжок с 7000 метров без парашюта Прыжок с 7000 метров без парашюта 10 повседневных вещей, которые с годами стали практически неузнаваемыми 10 повседневных вещей, которые с годами стали практически... Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок «СССР - великая страна»: почему генерал вермахта уважал Союз и презирал Горбачёва и Ельцина «СССР - великая страна»: почему генерал вермахта уважал Союз и... "Готовить - это просто", - говорили они, или 20 провалов поваров 80 lvl "Готовить - это просто", - говорили они, или 20 провалов поваров... 30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка 30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка
Мнение хорошего человека

Мнение хорошего человека (2 фото)

Автор:
01 апреля 2022 17:59
Метки: доброта   мнение   писатель   человек   
429
2
Чеширко. Лекарь зачерствевших душ.
Среди мнений многих известных личностей мне пришлось по душе только одно.
Мнение Чеширко.
Если кто не знает - это российский писатель. Автор «Дневников Домового», «Закрайсветовских хроник» и многого другого. Его короткие рассказы – маленькие шедевры. Они затрагивают самые тонкие струнки души. Глубоко запрятанные в человеке в нынешнее время. Это как Шукшин замешанный со сказками Афанасьева. Он молод, но он растет с каждым рассказом.
×
×
Книги Чеширко (которые удалось купить) занимают достойное место на моих книжных полках. «Дневники» зачитаны до дыр. У всех друзей и знакомых побывали. Спасибо Евгений. Хорошего издателя тебе! Последний рассказ «Хромой» заставил задуматься…
А вот собственно и мнение Чеширко:

Читателям

"Здравствуйте, друзья.
До последнего я пытался оградить своё творчество от происходящего, но делать вид, что ничего не происходит – как минимум, странно. Пришло время и мне высказаться по этому поводу. И в первую очередь хочу обратиться к читателям из Украины, которые в личных переписках массово требуют от меня каких-то действий.

В своё время я написал огромное количество рассказов о войне на Донбассе, которая, кстати, напрямую затронула мою семью. Скажите мне, спасли ли эти тексты хотя бы одну жизнь? Заставили хотя бы одного человека бросить оружие? Нет. Они их и не читали, а те кто читал – те люди, сидящие по подвалам, – те и так всё знали без меня и могли рассказать гораздо больше, чем я. Может быть, эти рассказы сподвигли кого-то на мирный протест в центре Киева против войны на Донбассе? Я такого не видел. Чего же вы сейчас от меня хотите? Когда оружие начинает говорить, слова уже не имеют веса.

Если же вас интересует моя позиция, то вот она. Всё происходящее – общая трагедия для двух наших народов, катастрофа. Я не рад этой войне. Как не рад был войне на Донбассе. Радоваться войне – ненормально и бесчеловечно. Но ещё аморальнее, на мой взгляд, в это непростое время становиться рупором пропаганды, направленной против своей страны. Я – русский, а Россия – моя Родина. Так же, как и для вас – Украина. Так случилось, что наши страны стали противниками. Ни вы, ни я не принимали этого решения. Вы, как можете, защищаете свою Родину хотя бы в соцсетях. Понимаю вас. Но почему же вы думаете, что я выступлю против своей страны? У меня нет другой и её судьбу мне придётся разделить с ней. Так же, как и вам – судьбу Украины. Поэтому не тратьте своё время и силы, пытаясь в переписках превратить меня в ручного пропагандиста. Обратитесь к тем, кто хочет и умеет им быть. Единственный пример пропаганды, который я могу себе позволить – это пожелать нашим странам скорейшего мира. Он обязательно наступит, по-другому не может быть.

Мне бы хотелось, чтобы хотя бы сюда, в этот маленький мирок моего творчества не проникла война, поэтому призываю всех читателей к благоразумию. Оскорбления, проклятия и прочие непотребства будут завершаться баном независимо от национальной принадлежности. Здесь войны не будет."
Евгений - спасибо. Оставайтесь островком доброты в нашем мире.

Ваш постоянный читатель.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: доброта   мнение   писатель   человек   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Иван 2 часа назад
Много буков, сразу видно писатель. Короче надо быть "Хохлы виноваты". Всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Том Джоуд
Простой человек
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6169



Другие посты автора
Популярное
40 уморительных фото очень странных кошек
4
32
40 уморительных фото очень странных кошек
История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет
1
32
История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый...
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Мода джентльменов: как мужчинам нужно было выглядеть на балах?
2
4
Мода джентльменов: как мужчинам нужно было выглядеть на балах?
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая попытка
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#факты#Приколы#дтп#подборка#авто аварии#США#новости#Еда
#фото#прикол#интересное#аварии#СССР#люди#автомир#в мире#фотографии#забавно
#животные#история#интересно#автомобили#Ynews#шоу бизнес#Разное#комментарии#вещи#кино

На что жалуетесь?

Вернуться