По счетчику

Первые в России автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907 в Москве и Гельсингфорсе, в 1908 в Архангельске, Казани, Одессе, Риге, Самаре и Туле, а затем и в других городах.

После революции такси в России почти исчезло, но в 1924 году Моссовет закупил 200 машин марки «Renault» и «Fiat». Затем появились «ГАЗы», «ЗИСы» и «Победы». Для водителей блестящее знание города и высокие навыки вождения были обязательными!

1. 0 Старейший московский таксист. 1970-е. Автор: Александр Стешанов.

2. 0 Такси на площади Свердлова. Москва. 1935 год. Автор: Эммануил Евзерихин.

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3. 0 Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра. Москва. 1935–1937 годы. Автор: Аркадий Шайхет.

4. 0 «Победы» на конвейере Горьковского автозавода. 1947 год. Автор: Аркадий Шайхет.

5. 0 Архив Александра Николаевича Одинокова

Московский вокзал. Ленинград. Апрель 1952 года. Неизвестный автор.

6. 0 Проспект Маркса. 1960 год. Автор: Виктор Ахломов.

7. 0 Архив Александра Николаевича Одинокова

Исаакиевская площадь. Здание Исполкома городского Совета депутатов трудящихся. Ленинград. Июль 1964 года. Автор: Рафаил Мазелев.

8. 0 На стоянке детского такси «Карапуз». Архангельск. 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

9. 0 Архив Валерия Усманова

Сын родился. Москва. 1968 год. Автор: Валерий Усманов.

10. 0 Архив Валентина Хухлаева

Без названия. Москва. 1976 год. Автор: Валентин Хухлаев.

11. 0 Семейный архив Марии Косаревой

«Загорают с техникой». 1960-е. Автор: Борис Косарев.

12. 0 Горьковский автомобильный завод. Сборка автомобилей ГАЗ-М-20 («Победа»). 1956-1965 годы. Автор: Аркадий Шайхет.

13. 0 Архив Валентина Хухлаева

Продавец воды. Из цикла «Вокруг Европы на теплоходе "Грузия"». Афины. 7 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев.

14. 0 Кузнецкий Мост из окна редакции «Советское фото». Москва. 1957 год. Автор: Анатолий Линдорф.

15. 0 Кузнецкий Мост на пересечении с Неглинной из окна редакции «Советское фото». Москва. 1957 год. Автор: Анатолий Линдорф.

16. 0 Такси «Победа» у Казанского собора. Ленинград. 1958 год. Неизвестный автор.

17. 0 Автомобили такси «Победа» на площади около автовокзала. Харьков. 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

18. 0 Архив Валентина Хухлаева

Серпухов. 9 августа 1958 года. Автор: Валентин Хухлаев.

19. 0 Стоянка такси. Москва. 1960-е. Автор: Евгений Умнов.

20. 0 Площадь Восстания. На стоянке такси. Ленинград. 1965 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

21. 0 Архив Валентина Хухлаева

Зима в Москве. 31 января 1965 года. Автор: Валентин Хухлаев.

22. 0 Архив Валентина Хухлаева

Гостиница «Россия». Москва. 1976 год. Автор: Валентин Хухлаев.

23. 0 Архив Владимира Александровича Карлова

Московские дома и улицы 80-х годов. Март – апрель 1985 года. Автор: Алексей Быстров.

24. 0 Архив Александра Алексеевича Бобкина

Такси. Москва. 8 июля 1987 года. Автор: Александр Бобкин.