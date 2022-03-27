По счетчику

FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото) Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото) Станислав Лем: 5 интересных фактов о жизни знаменитого писателя Станислав Лем: 5 интересных фактов о жизни знаменитого писателя Лобстеры для бедняков, «Чупа-Чупс» от Дали и другие интересные факты Лобстеры для бедняков, «Чупа-Чупс» от Дали и другие интересные факты 17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами 17 гипнотизирующих фотографий, которые заставят пораскинуть мозгами Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Типичный пример женской логики Типичный пример женской логики 17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион 17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион "Грация кошки, ловкость картошки": эпичное падение с&nbsp;тарзанки "Грация кошки, ловкость картошки": эпичное падение с тарзанки Инженер-железнодорожник, яхтсмен, однолюб и примерный семьянин: Малоизвестные ипостасти Гарика Сукачева Инженер-железнодорожник, яхтсмен, однолюб и примерный семьянин:... Китайский язык для&nbsp;начинающих Китайский язык для начинающих Удивительные растения с необычными названиями Удивительные растения с необычными названиями 20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать 20 фото хвостатых хулиганов, которым наглости не занимать Как лучший танк в мире помог победить немцев Как лучший танк в мире помог победить немцев С добрым утром! С добрым утром! Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене Мужчине надоело слушать дрель соседа и он пробил ему дыру в стене Калейдоскоп позитива. Выпуск 100 !!! Калейдоскоп позитива. Выпуск 100 !!! Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с ними стало? Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта... Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера" Интересные факты о съемках фильма "Список Шиндлера"
По счетчику

По счетчику (25 фото)

Автор:
27 марта 2022 22:15
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
194
25
Первые в России автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907 в Москве и Гельсингфорсе, в 1908 в Архангельске, Казани, Одессе, Риге, Самаре и Туле, а затем и в других городах.
После революции такси в России почти исчезло, но в 1924 году Моссовет закупил 200 машин марки «Renault» и «Fiat». Затем появились «ГАЗы», «ЗИСы» и «Победы». Для водителей блестящее знание города и высокие навыки вождения были обязательными!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
994
Leonid Полчаса назад
Да уж, чтобы заказать такси мы это делали за 2 дня, обычно это происходило когда мы ехали на юг отдыхать всей семьёй. От м.Динамо до Курского вокзала выходило где-то 3,50, папа давал 5р.) а я как завороженный сидел и смотрел на счётчик, как будто мне платить) и да, я долгое время не понимал, почему на Волге написано Колга))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пошляк Стебаныч 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

784001



Другие посты автора
Популярное
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
1
40
Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
Обесцененные профессии: кто в СССР мог претендовать на достойную зарплату
0
33
Обесцененные профессии: кто в СССР мог претендовать на достойную зарплату
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
2
0

Популярные теги
#Юмор#история#Россия#картинки#животные#забавно#сарказм#Украина
#люди#фотографии#страна#СССР#позитив#комментарии#сатира#спецоперация Z
#фото#факты#интересно#подборка#прикол#Приколы#война

На что жалуетесь?

Вернуться