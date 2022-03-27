По счетчику

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Первые в России автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907 в Москве и Гельсингфорсе, в 1908 в Архангельске, Казани, Одессе, Риге, Самаре и Туле, а затем и в других городах.
После революции такси в России почти исчезло, но в 1924 году Моссовет закупил 200 машин марки «Renault» и «Fiat». Затем появились «ГАЗы», «ЗИСы» и «Победы». Для водителей блестящее знание города и высокие навыки вождения были обязательными!
После революции такси в России почти исчезло, но в 1924 году Моссовет закупил 200 машин марки «Renault» и «Fiat». Затем появились «ГАЗы», «ЗИСы» и «Победы». Для водителей блестящее знание города и высокие навыки вождения были обязательными!
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3.
Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра. Москва. 1935–1937 годы. Автор: Аркадий Шайхет.
5.
Архив Александра Николаевича Одинокова
Московский вокзал. Ленинград. Апрель 1952 года. Неизвестный автор.
Московский вокзал. Ленинград. Апрель 1952 года. Неизвестный автор.
7.
Архив Александра Николаевича Одинокова
Исаакиевская площадь. Здание Исполкома городского Совета депутатов трудящихся. Ленинград. Июль 1964 года. Автор: Рафаил Мазелев.
Исаакиевская площадь. Здание Исполкома городского Совета депутатов трудящихся. Ленинград. Июль 1964 года. Автор: Рафаил Мазелев.
12.
Горьковский автомобильный завод. Сборка автомобилей ГАЗ-М-20 («Победа»). 1956-1965 годы. Автор: Аркадий Шайхет.
13.
Архив Валентина Хухлаева
Продавец воды. Из цикла «Вокруг Европы на теплоходе "Грузия"». Афины. 7 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев.
Продавец воды. Из цикла «Вокруг Европы на теплоходе "Грузия"». Афины. 7 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев.
15.
Кузнецкий Мост на пересечении с Неглинной из окна редакции «Советское фото». Москва. 1957 год. Автор: Анатолий Линдорф.
17.
Автомобили такси «Победа» на площади около автовокзала. Харьков. 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.
23.
Архив Владимира Александровича Карлова
Московские дома и улицы 80-х годов. Март – апрель 1985 года. Автор: Алексей Быстров.
Московские дома и улицы 80-х годов. Март – апрель 1985 года. Автор: Алексей Быстров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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