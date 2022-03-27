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Записки легата преторианцев!

Записки легата преторианцев! (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 08:15
Метки: Юмор   записки   легата   преторианцев!   
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С приличествующими римлянину чинностью и степенностью шествовал я намедни в сторону Большого рынка, проверить, как продаётся моя несравненная капуста. Как водится, размышлял при этом о древнем благочинии, прадедовском богопочитании и прочих неисчислимых добродетелях Народа Рима.

Источник:

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Метки: Юмор   записки   легата   преторианцев!   
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Corvus Corax Полчаса назад
"Битва Первобытных Стихий. Гектахойнтеры и циклопы против Кроноса и Гипериона!"

Гекатонхейры
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37k
jonnyD Полминуты назад
Ну-у , там есть перлы и лучше ...
https://vk.com/legatus_praetor
"Время воистину чудесных новостей.
Сначала, ученый раб поведал, что из Рима бежал непотопляемый Чубус, который много зла наделал римлянам в эпоху Алколигулы.
Потом Цезарь объявил об изменениях в торговле. Так же слышал от египетских торговцев финиками, что их Фараон поднял пошлину за проход через канал кораблей, которые везут земляную смолу и горючий эфир из аравийской пустыни.
Галдящая толпа лицедеев и престарелых гетер, бегут в Парфию, Иудею и Галлию.
Вот ведь трагикомедия достойная пера Вергилия.."
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Макар 13 минут назад
Ave, Caesar!
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