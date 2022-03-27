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С приличествующими римлянину чинностью и степенностью шествовал я намедни в сторону Большого рынка, проверить, как продаётся моя несравненная капуста. Как водится, размышлял при этом о древнем благочинии, прадедовском богопочитании и прочих неисчислимых добродетелях Народа Рима.
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...– Спасайтесь, о любезный Гай! – отвлек меня от праведных мыслей истошный вопль. – Бегите! Рим пал!
Передо мной стоял, тяжело дыша, знакомый торговец сладостями. Туника его была изорвана, взгляд безумный, руки дрожат, кровавая юшка из ноздрей.
- Как – Рим пал? Куда – пал? Почему – пал? – вытаращился я. – Нашествие варваров? Парфянское войско у стен?!
- Хуже, досточтимый легат! – взвыл торговец и припустил что есть ног вверх по улице, выкрикнув напоследок: - Гораздо хуже, чем стая диких мантикор и леопардов! Старухи! Старухи! Несть им числа и нет спасения! Помилуй нас Юпитер Максимус Сотер!.. Это бесконечный ужас и конец мира!!
Над торговыми рядами поднимался столб черного дыма. Разбегались охваченные паникой хозяева лавок и мирные покупатели. Рыдали дети. Я на всякий случай забрался на ближайшую ростру – и безопаснее, и обзор получше.
Еще два года назад, когда в Риме объявилось кровожадное чудовище Ковидла, выяснилось, что старухи способны грабить не хуже, чем банда самых отъявленных сицилийских пиратов. Тогда жертвой их нечестивого вожделения стали крупа гречихи и - я невероятно извиняюсь! - губки для протирания зада после дефекации. Кстати, ни единая философская школа так и не разъяснила эту загадочную тайну – почему именно губки?..
На сей раз моему взору предстала картина, по выражению одного иудейского пророка, апокалиптическая. Титаномахия. Битва Первобытных Стихий. Гектахойнтеры и циклопы против Кроноса и Гипериона!
Необозримое войско старух, потрясая клюками, проводило молниеносную и тщательно разработанную спецоперацию по десахаризации Вечного Города. Перво-наперво старухи массированным налетом разгромили казённые склады с тростниковым сахаром, потом взяли в котлы и перемололи рынки, а затем маневренными штурмовыми группами начали зачищать лавки мелких торговцев. Перед беспощадными легионами Тьмы всё разбегалось, позади всё рыдало. Непокорные расстреливались в упор вставными челюстями, забивались насмерть скалками и чугунными сковородами.
Спецназ в вязаных беретах, не встречая организованного сопротивления, почуял вкус невинной крови и ринулся к рядам, где торговали солью и мукой. Мешки тотчас грузились на спины рабов и их бесконечная вереница исчезала за горизонтом.
«Рим надо спасать!» – решил я и набрав полную грудь воздуха проревел с ростр:
- Внемлите же, о престарелые матроны! Обратитесь во слух и внемлите!
Разворачивавшийся внизу чудовищный спектакль вселенских разрушений и гибели на мгновение замер. Ко мне обратились тысячи колючих свирепых глазок. Еще мгновение и старухи разорвут меня в лоскутки.
- Цезарь Август провозгласил награду за голову вождя умбрийских варваров Зелибобикса! Пять! Мер! Сахара!
- Каждой?.. – прошамкала беззубым ртом самая отвратная старуха, густо присыпанная мучной пылью.
- Каждой!
Звенящую тишину нарушил грохот рухнувших ворот провиантского склада городской когорты, приведенного старухами в вид абсолютно неописуемый.
- Фланговый манёвр, - начали шептаться безжалостные сокрушительницы миров. – Манипулярное построение... Боевые слоны! Засадная фаланга! Надо использовать численное преимущество и занять позиции на высотах вокруг Куявиса! Опередить в развёртывании!
- Диоклетианишна, да не пихайся ты своим костылём, дура старая!..
Тут я понял, что Зелибобиксу конец, а на дымящихся руинах Куявиса вскоре состоится разнузданная кулинарная оргия. Под вой одичалых псов.
Передо мной стоял, тяжело дыша, знакомый торговец сладостями. Туника его была изорвана, взгляд безумный, руки дрожат, кровавая юшка из ноздрей.
- Как – Рим пал? Куда – пал? Почему – пал? – вытаращился я. – Нашествие варваров? Парфянское войско у стен?!
- Хуже, досточтимый легат! – взвыл торговец и припустил что есть ног вверх по улице, выкрикнув напоследок: - Гораздо хуже, чем стая диких мантикор и леопардов! Старухи! Старухи! Несть им числа и нет спасения! Помилуй нас Юпитер Максимус Сотер!.. Это бесконечный ужас и конец мира!!
Над торговыми рядами поднимался столб черного дыма. Разбегались охваченные паникой хозяева лавок и мирные покупатели. Рыдали дети. Я на всякий случай забрался на ближайшую ростру – и безопаснее, и обзор получше.
Еще два года назад, когда в Риме объявилось кровожадное чудовище Ковидла, выяснилось, что старухи способны грабить не хуже, чем банда самых отъявленных сицилийских пиратов. Тогда жертвой их нечестивого вожделения стали крупа гречихи и - я невероятно извиняюсь! - губки для протирания зада после дефекации. Кстати, ни единая философская школа так и не разъяснила эту загадочную тайну – почему именно губки?..
На сей раз моему взору предстала картина, по выражению одного иудейского пророка, апокалиптическая. Титаномахия. Битва Первобытных Стихий. Гектахойнтеры и циклопы против Кроноса и Гипериона!
Необозримое войско старух, потрясая клюками, проводило молниеносную и тщательно разработанную спецоперацию по десахаризации Вечного Города. Перво-наперво старухи массированным налетом разгромили казённые склады с тростниковым сахаром, потом взяли в котлы и перемололи рынки, а затем маневренными штурмовыми группами начали зачищать лавки мелких торговцев. Перед беспощадными легионами Тьмы всё разбегалось, позади всё рыдало. Непокорные расстреливались в упор вставными челюстями, забивались насмерть скалками и чугунными сковородами.
Спецназ в вязаных беретах, не встречая организованного сопротивления, почуял вкус невинной крови и ринулся к рядам, где торговали солью и мукой. Мешки тотчас грузились на спины рабов и их бесконечная вереница исчезала за горизонтом.
«Рим надо спасать!» – решил я и набрав полную грудь воздуха проревел с ростр:
- Внемлите же, о престарелые матроны! Обратитесь во слух и внемлите!
Разворачивавшийся внизу чудовищный спектакль вселенских разрушений и гибели на мгновение замер. Ко мне обратились тысячи колючих свирепых глазок. Еще мгновение и старухи разорвут меня в лоскутки.
- Цезарь Август провозгласил награду за голову вождя умбрийских варваров Зелибобикса! Пять! Мер! Сахара!
- Каждой?.. – прошамкала беззубым ртом самая отвратная старуха, густо присыпанная мучной пылью.
- Каждой!
Звенящую тишину нарушил грохот рухнувших ворот провиантского склада городской когорты, приведенного старухами в вид абсолютно неописуемый.
- Фланговый манёвр, - начали шептаться безжалостные сокрушительницы миров. – Манипулярное построение... Боевые слоны! Засадная фаланга! Надо использовать численное преимущество и занять позиции на высотах вокруг Куявиса! Опередить в развёртывании!
- Диоклетианишна, да не пихайся ты своим костылём, дура старая!..
Тут я понял, что Зелибобиксу конец, а на дымящихся руинах Куявиса вскоре состоится разнузданная кулинарная оргия. Под вой одичалых псов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор записки легата преторианцев!
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Гекатонхейры
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"Время воистину чудесных новостей.
Сначала, ученый раб поведал, что из Рима бежал непотопляемый Чубус, который много зла наделал римлянам в эпоху Алколигулы.
Потом Цезарь объявил об изменениях в торговле. Так же слышал от египетских торговцев финиками, что их Фараон поднял пошлину за проход через канал кораблей, которые везут земляную смолу и горючий эфир из аравийской пустыни.
Галдящая толпа лицедеев и престарелых гетер, бегут в Парфию, Иудею и Галлию.
Вот ведь трагикомедия достойная пера Вергилия.."