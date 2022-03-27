...– Спасайтесь, о любезный Гай! – отвлек меня от праведных мыслей истошный вопль. – Бегите! Рим пал! Передо мной стоял, тяжело дыша, знакомый торговец сладостями. Туника его была изорвана, взгляд безумный, руки дрожат, кровавая юшка из ноздрей. - Как – Рим пал? Куда – пал? Почему – пал? – вытаращился я. – Нашествие варваров? Парфянское войско у стен?! - Хуже, досточтимый легат! – взвыл торговец и припустил что есть ног вверх по улице, выкрикнув напоследок: - Гораздо хуже, чем стая диких мантикор и леопардов! Старухи! Старухи! Несть им числа и нет спасения! Помилуй нас Юпитер Максимус Сотер!.. Это бесконечный ужас и конец мира!! Над торговыми рядами поднимался столб черного дыма. Разбегались охваченные паникой хозяева лавок и мирные покупатели. Рыдали дети. Я на всякий случай забрался на ближайшую ростру – и безопаснее, и обзор получше. Еще два года назад, когда в Риме объявилось кровожадное чудовище Ковидла, выяснилось, что старухи способны грабить не хуже, чем банда самых отъявленных сицилийских пиратов. Тогда жертвой их нечестивого вожделения стали крупа гречихи и - я невероятно извиняюсь! - губки для протирания зада после дефекации. Кстати, ни единая философская школа так и не разъяснила эту загадочную тайну – почему именно губки?.. На сей раз моему взору предстала картина, по выражению одного иудейского пророка, апокалиптическая. Титаномахия. Битва Первобытных Стихий. Гектахойнтеры и циклопы против Кроноса и Гипериона! Необозримое войско старух, потрясая клюками, проводило молниеносную и тщательно разработанную спецоперацию по десахаризации Вечного Города. Перво-наперво старухи массированным налетом разгромили казённые склады с тростниковым сахаром, потом взяли в котлы и перемололи рынки, а затем маневренными штурмовыми группами начали зачищать лавки мелких торговцев. Перед беспощадными легионами Тьмы всё разбегалось, позади всё рыдало. Непокорные расстреливались в упор вставными челюстями, забивались насмерть скалками и чугунными сковородами. Спецназ в вязаных беретах, не встречая организованного сопротивления, почуял вкус невинной крови и ринулся к рядам, где торговали солью и мукой. Мешки тотчас грузились на спины рабов и их бесконечная вереница исчезала за горизонтом. «Рим надо спасать!» – решил я и набрав полную грудь воздуха проревел с ростр: - Внемлите же, о престарелые матроны! Обратитесь во слух и внемлите! Разворачивавшийся внизу чудовищный спектакль вселенских разрушений и гибели на мгновение замер. Ко мне обратились тысячи колючих свирепых глазок. Еще мгновение и старухи разорвут меня в лоскутки. - Цезарь Август провозгласил награду за голову вождя умбрийских варваров Зелибобикса! Пять! Мер! Сахара! - Каждой?.. – прошамкала беззубым ртом самая отвратная старуха, густо присыпанная мучной пылью. - Каждой! Звенящую тишину нарушил грохот рухнувших ворот провиантского склада городской когорты, приведенного старухами в вид абсолютно неописуемый. - Фланговый манёвр, - начали шептаться безжалостные сокрушительницы миров. – Манипулярное построение... Боевые слоны! Засадная фаланга! Надо использовать численное преимущество и занять позиции на высотах вокруг Куявиса! Опередить в развёртывании! - Диоклетианишна, да не пихайся ты своим костылём, дура старая!.. Тут я понял, что Зелибобиксу конец, а на дымящихся руинах Куявиса вскоре состоится разнузданная кулинарная оргия. Под вой одичалых псов.

2022-03-27T08:15:47+03:00