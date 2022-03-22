Омский хоккеист обменял свою клюшку на плюшевого тигрёнка

Омский школьник пришёл на игру "Авангарда" и даже не подозревал, что станет обладателем клюшки своего кумира. Парень развернул плакат, где написал "Клюшку на игрушку". Хоккеист Дамир Шарипзянов оказался не против и подарил школьнику клюшку, а в обмен получил плюшевого тигрёнка.