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Омский хоккеист обменял свою клюшку на плюшевого тигрёнка

Омский хоккеист обменял свою клюшку на плюшевого тигрёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 09:35
Сообщество : Спорт
Метки: видео   интересное   клюшка   подарок   поклонник   фанат   фото   хоккей   
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Хоккеист омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов подарил свою клюшку юному болельщику, который пришёл на матч. В ответ школьник подарил кумиру милого мягкого тигрёнка.

Омский школьник пришёл на игру "Авангарда" и даже не подозревал, что станет обладателем клюшки своего кумира. Парень развернул плакат, где написал "Клюшку на игрушку". Хоккеист Дамир Шарипзянов оказался не против и подарил школьнику клюшку, а в обмен получил плюшевого тигрёнка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересное   клюшка   подарок   поклонник   фанат   фото   хоккей   
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Змей Горыныч 58 минут назад
Позитив!
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WhiteRat

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