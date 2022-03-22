Омский хоккеист обменял свою клюшку на плюшевого тигрёнка

95
1
1
Хоккеист омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов подарил свою клюшку юному болельщику, который пришёл на матч. В ответ школьник подарил кумиру милого мягкого тигрёнка.
Омский школьник пришёл на игру "Авангарда" и даже не подозревал, что станет обладателем клюшки своего кумира. Парень развернул плакат, где написал "Клюшку на игрушку". Хоккеист Дамир Шарипзянов оказался не против и подарил школьнику клюшку, а в обмен получил плюшевого тигрёнка.
Самый трогательный обмен
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лукашенко подарил клюшку маленькому болельщику, исполнив его мечту
- Мужики поймут: болельщик стал знаменит после селфи со своей девушкой
- Российский хоккеист на тренировке подарил клюшки своим маленьким поклонникам
- «Ловкость рук и никакого мошенничества»: Свечников снова забросил шайбу из-за ворот
- Овечкин снова отправил судью на больничную койку
13
Понравилось13
Новости партнёров