Самые милые борцы с москитами и муравьями

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Эти очаровательные пушистики в отличие от обычных пауков не плетут паутин и умеют великолепно прыгать. Именно их феноменальная прыгучесть и легла в основу их названия – пауки-скакунчики.
Средой обитания этих глазастых паучков могут быть самые разнообразные места. Значительное количество видов встречается на территории тропических лесов.
Некоторые разновидности распространены в умеренной лесной зоне, полупустынях и на пустынных или горных территориях. В зависимости от среды обитания меняется и их окраска.
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Характерной особенностью этих паучков являются подвижные огромные глаза. В переднем ряду 4 глаза самые крупные, они позволяют пауку различать форму и его цвет.
Глаза второго ряда представлены парой очень маленьких глаз, а в третьем ряду располагаются два достаточно крупных глаза, которые находятся на углах границы головы с грудной частью. Благодаря им скакунчик может видеть практически всё, что происходит в радиусе 360 о.
Эти милахи способны прыгать на расстояние в 80 раз превышающее длину его собственного тела. Это позволяет им не плести паутину и днями выжидать зазевавшихся мух, а по-настоящему охотиться на насекомых.
Они любят лакомиться муравьями и москитами, особенно малярийными. Благодаря острому обонянию, пауки легко определяют местоположение такого насекомого. Время нападения на жертву, как правило, не превышает сотую долю секунды.
Скакунчики так же селятся возле муравейников, где небольшой колонией, укрывшись под травой, подкарауливают своих жертв. При этом скакунчики научились ловко пародировать муравьёв и наивные насекомые порой принимают этих охотников за своих.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: насекомые пауки пауки-скакунчики природа фото
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