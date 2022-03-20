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Самые милые борцы с москитами и муравьями

Самые милые борцы с москитами и муравьями (8 фото)

Автор:
20 марта 2022 16:44
Сообщество : Животные
Метки: насекомые   пауки   пауки-скакунчики   природа   фото   
1237
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Эти очаровательные пушистики в отличие от обычных пауков не плетут паутин и умеют великолепно прыгать. Именно их феноменальная прыгучесть и легла в основу их названия – пауки-скакунчики.
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Источник:

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Метки: насекомые   пауки   пауки-скакунчики   природа   фото   
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2  комментария
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Антон 2 часа назад
Это единственный вид пауков, которых считают симпатичными даже арахнофобы.
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