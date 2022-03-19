Как долго можно хранить сахар и крупы

В тёплой квартире сахарный песок может прекрасно ханиться до 8 лет, тогда как в холоде продолжительность его жизни сокращается до 4 лет.

Рафинад ведёт себя примерно так же: 8 лет остаётся пригодным в относительном тепле и до 5 лет сохраняется в холоде.

При этом стоит помнить, что сахар очень привередлив к влажности и запахам. Так что не стоит его хранить в кладовках рядом с красками, лаками и другими "ароматными" запасами.

С упаковкой тоже не всё так просто.

Если предстоит хранить сахарный запас несколько лет, то учтите, что полиэтилен (пакетик) обладает неким специфическим запахом, который со временем может впитаться в кристаллы и испортить вкус. В идеале хранить сахар нужно в тканевых мешках и внимательно следить за тем, чтобы в помещении всегда было сухо. Рафинад же хранится в картонных коробках и также не любит влажности.