Как долго можно хранить сахар и крупы

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Сегодня мы поговорим о действительно важной теме, как правильно хранить дома крупы, сахар, макарошки и прочие медленно портящиеся продукты.
Запасы всегда греют душу, но порой из-за незнания основных правил хранения, можно легко лишиться своего НЗ. Так что проверьте, все ли вы делаете правильно.
Сахар
В тёплой квартире сахарный песок может прекрасно ханиться до 8 лет, тогда как в холоде продолжительность его жизни сокращается до 4 лет.
Рафинад ведёт себя примерно так же: 8 лет остаётся пригодным в относительном тепле и до 5 лет сохраняется в холоде.
При этом стоит помнить, что сахар очень привередлив к влажности и запахам. Так что не стоит его хранить в кладовках рядом с красками, лаками и другими "ароматными" запасами.
С упаковкой тоже не всё так просто.
Если предстоит хранить сахарный запас несколько лет, то учтите, что полиэтилен (пакетик) обладает неким специфическим запахом, который со временем может впитаться в кристаллы и испортить вкус. В идеале хранить сахар нужно в тканевых мешках и внимательно следить за тем, чтобы в помещении всегда было сухо. Рафинад же хранится в картонных коробках и также не любит влажности.
Рафинад ведёт себя примерно так же: 8 лет остаётся пригодным в относительном тепле и до 5 лет сохраняется в холоде.
При этом стоит помнить, что сахар очень привередлив к влажности и запахам. Так что не стоит его хранить в кладовках рядом с красками, лаками и другими "ароматными" запасами.
С упаковкой тоже не всё так просто.
Если предстоит хранить сахарный запас несколько лет, то учтите, что полиэтилен (пакетик) обладает неким специфическим запахом, который со временем может впитаться в кристаллы и испортить вкус. В идеале хранить сахар нужно в тканевых мешках и внимательно следить за тем, чтобы в помещении всегда было сухо. Рафинад же хранится в картонных коробках и также не любит влажности.
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Фасоль и горох
Бобовые - очень полезны для здоровья. Но стоит помнить, что эту культуру ( если она не законсервирована) очень любят жучки.
Фасоль может смело храниться до 5 лет. Цельный горох выдержит 24 месяца. Колотый горох - 19 месяцев. Бобы не больше года, но тут вопрос спорный. Некоторые ученые уверены, что бобы можно хранить годами, опять же соблюдая все правила.
В полиэтиленовых мешках держать их не рекомендуется, так они быстро портятся. Бобовые лучше всего себя сувствуют в холщовых мешочках. Их надо держать в темном, сухом, прохладном месте. Это может быть подвал, чулан или кладовка. Зерна в герметично закрытых банках можно хранить в кухонном шкафчике при комнатной температуре. Но нужно помнить, что они должны находиться подальше от источников тепла. Так же стоит переодически проверять свои запасы на наличие вредителей.
Фасоль может смело храниться до 5 лет. Цельный горох выдержит 24 месяца. Колотый горох - 19 месяцев. Бобы не больше года, но тут вопрос спорный. Некоторые ученые уверены, что бобы можно хранить годами, опять же соблюдая все правила.
В полиэтиленовых мешках держать их не рекомендуется, так они быстро портятся. Бобовые лучше всего себя сувствуют в холщовых мешочках. Их надо держать в темном, сухом, прохладном месте. Это может быть подвал, чулан или кладовка. Зерна в герметично закрытых банках можно хранить в кухонном шкафчике при комнатной температуре. Но нужно помнить, что они должны находиться подальше от источников тепла. Так же стоит переодически проверять свои запасы на наличие вредителей.
Крупы
У всех этих круп есть строго определённый срок годности и он сильно зависит от влажности в помещении.
Гречка хранится от 12 месяцев до 20.
Рис - 12-18 месяцев, при этом белый пропаренный рис может дотянуть гораздо дольше.
Пшено - всего 9 месяцев.
Манная крупа - 7-10 месяцев.
Перловая крупа – 18 месяцев.
Овсяные хлопья – 4 месяцев.
И не забывайте, что крупы быстрого приготовления в пакетах хранятся меньше — максимальный срок хранения может достигать 12 месяцев.
По ГОСТу место хранения для круп должно быть, сухим, тёмным и без резких перепадов температур. Не стоит хранить крупы в фабричных пакетах. Они редко бывают полностью герметичными. Если в них уже есть личинки пищевой моли, то скоро по квартире начнут летать противные бабочки, избавиться от которых достаточно сложно. Выбирайте только проверенных производителей.
Лучше всего хранить запасы в стеклянных и керамических ёмкостях и герметичными крышками. Для профилактики жучков и моли бросьте в банки сухую цедру апельсина или лимона. Сухой стручок жгучего перца тоже подойдёт.
Гречка хранится от 12 месяцев до 20.
Рис - 12-18 месяцев, при этом белый пропаренный рис может дотянуть гораздо дольше.
Пшено - всего 9 месяцев.
Манная крупа - 7-10 месяцев.
Перловая крупа – 18 месяцев.
Овсяные хлопья – 4 месяцев.
И не забывайте, что крупы быстрого приготовления в пакетах хранятся меньше — максимальный срок хранения может достигать 12 месяцев.
По ГОСТу место хранения для круп должно быть, сухим, тёмным и без резких перепадов температур. Не стоит хранить крупы в фабричных пакетах. Они редко бывают полностью герметичными. Если в них уже есть личинки пищевой моли, то скоро по квартире начнут летать противные бабочки, избавиться от которых достаточно сложно. Выбирайте только проверенных производителей.
Лучше всего хранить запасы в стеклянных и керамических ёмкостях и герметичными крышками. Для профилактики жучков и моли бросьте в банки сухую цедру апельсина или лимона. Сухой стручок жгучего перца тоже подойдёт.
Макароные изделия
Средний срок годности макарон, заявленный производителями, составляет 24-32 месяца. Если продукция соответствует заявленным характеристикам влажности, это вполне реальные сроки. А по ГОСТу макаронные изделия, если они содержат в составе яйцо, хранятся до года, без яйца и добавок — до двух лет.
Макароны также важно правильно хранить. Емкость, в которой находятся макароны, должна быть сухой и герметично закрытой, держать ее следует вдали от прямых солнечных лучшей и подальше от мест с резкими перепадами температуры.
Макароны также важно правильно хранить. Емкость, в которой находятся макароны, должна быть сухой и герметично закрытой, держать ее следует вдали от прямых солнечных лучшей и подальше от мест с резкими перепадами температуры.
Мука
При идеальных и благоприятных условиях срок хранения муки самого высшего сорта составляет 10 лет. Но, как правило, обычная мука имеет срок годности около 6 или 12 месяцев. Если вы хотите сохранить муку как можно дольше, то позаботьтесь о том, что бы помещение, где будут находится запасы всегда было чистым и сухим. Не должно быть различных посторонних запахов, иначе мука как и сахар может достаточно быстро впитать их в себя. Температура воздуха может быть и комнатная, главное чтобы не было резких ее перепадов, так как высока вероятность отпотевания и порчи муки. Оптимальным местом хранения муки является тёмное и прохладное место. Очень важно периодически проверять запах и вкус, а также при надобности подсушивать на листе бумаги. Если мука оказалась заражена какими-нибудь насекомыми, то необходимо пересыпать продукт в чистую тару, предварительно просеяв.
Ну а если вам интересно узнать о продуктах, которые можно хранить практически вечно, то милости просим сюда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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