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Как долго можно хранить сахар и крупы

Как долго можно хранить сахар и крупы (6 фото)

Автор:
19 марта 2022 14:36
Сообщество : Еда
Метки: запасы   крупа   макароны   полезные советы   продукты питания   сахар   
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Сегодня мы поговорим о действительно важной теме, как правильно хранить дома крупы, сахар, макарошки и прочие медленно портящиеся продукты.
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Ну а если вам интересно узнать о продуктах, которые можно хранить практически вечно, то милости просим сюда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: запасы   крупа   макароны   полезные советы   продукты питания   сахар   
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2  комментария
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Андрей 54 минуты назад
Те, кто сейчас накупили сахара - скоро будут варить варенье из тех лимонов с имбирём, которые они же накупили в начале пандемии.
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32k
Михаил 4 минуты назад
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