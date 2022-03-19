Российские производители готовы занять нишу иностранных брендов

После объявления главой государства начала спецоперации на Украине большинство известных иностранных брендов приостановили работу на территории РФ. Россияне подверглись ажиотажу, который со временем стал стихать. Сейчас как никогда важно обратить внимание на российских производителей, которые позиционируют свои бренды как зарубежные.
К примеру, представители сети магазинов мужской одежды Kanzler, обувной компании Ralf Ringer рассказали о преимуществах ухода с российского рынка конкурентов. Это позволит увеличить число потенциальных клиентов и обратить внимание на качество и доступность отечественной продукции. Также нельзя забывать, что вся прибыль будет задерживаться в России, что только способствует развитию малого и среднего предпринимательства.
Часть брендов: Baon — российский бренд одежды со шведскими корнями, компания Finn Flare и другие видят преимущества, но и предупреждают о возможных трудностях. Предприниматели должны заинтересовать россиян и продолжать работу в штатном режиме.
В России очень много брендов, которые спокойно могут занять освободившуюся нишу, ведь по качеству они не чем не уступают конкурентам.
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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но проблема наших компаний как раз именно в "позиционировании своих брендов как зарубежные", можно выпускать наши одежду и обувь, не хуже, а даже лучше бусурманских,
не нужно заниматься шутовством делая кокошники,
хомячки, обожающие "бренды" и всякие дурацкие надписи на одежде, это далеко не вся Россия.
Достаточно делать просто качественные, хорошие вещи, их будут брать.
Относительно обуви, давно перешел на "наши", полное соответствие размерной сетке, приемлемое качество и разумная цена.
Осталось только осознать, что начинается Наша Эпоха, что Русским быть не стыдно, а почётно и всё встанет на свои места
я немного в теме мужской одежды,
по спортивно-туристической - Баск/Сивера умоют всех, по классике - отличие только в расцветках и тканях, к пошиву претензий нет.