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Российские производители готовы занять нишу иностранных брендов

Российские производители готовы занять нишу иностранных брендов (1 фото)

Автор:
19 марта 2022 12:30
Сообщество : Жить в России
Метки: бренды   единая россия   одежда   
256
1

После объявления главой государства начала спецоперации на Украине большинство известных иностранных брендов приостановили работу на территории РФ. Россияне подверглись ажиотажу, который со временем стал стихать. Сейчас как никогда важно обратить внимание на российских производителей, которые позиционируют свои бренды как зарубежные.

К примеру, представители сети магазинов мужской одежды Kanzler, обувной компании Ralf Ringer рассказали о преимуществах ухода с российского рынка конкурентов. Это позволит увеличить число потенциальных клиентов и обратить внимание на качество и доступность отечественной продукции. Также нельзя забывать, что вся прибыль будет задерживаться в России, что только способствует развитию малого и среднего предпринимательства.

Часть брендов: Baon — российский бренд одежды со шведскими корнями, компания Finn Flare и другие видят преимущества, но и предупреждают о возможных трудностях. Предприниматели должны заинтересовать россиян и продолжать работу в штатном режиме.

В России очень много брендов, которые спокойно могут занять освободившуюся нишу, ведь по качеству они не чем не уступают конкурентам.

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Метки: бренды   единая россия   одежда   
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13  комментариев
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6k
Думай о хорошем! Час назад
это единственное что означает - что они поднимут цены, и нехило. так как конкурентов нет, а производственные мощности прежние
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71k
7guest 47 минут назад
Где-то читал, что "Ralf Ringer" - это российская марка. Врать не буду, информация могла быть фейковой.
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1k
Сергей Час назад
ФиннФлаер и Ральф, реально делают хорошие вещи,
но проблема наших компаний как раз именно в "позиционировании своих брендов как зарубежные", можно выпускать наши одежду и обувь, не хуже, а даже лучше бусурманских,
не нужно заниматься шутовством делая кокошники,
хомячки, обожающие "бренды" и всякие дурацкие надписи на одежде, это далеко не вся Россия.
Достаточно делать просто качественные, хорошие вещи, их будут брать.
Относительно обуви, давно перешел на "наши", полное соответствие размерной сетке, приемлемое качество и разумная цена.
Осталось только осознать, что начинается Наша Эпоха, что Русским быть не стыдно, а почётно и всё встанет на свои места
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734
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Интересно будет посмотреть
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