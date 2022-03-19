Российские производители готовы занять нишу иностранных брендов

К примеру, представители сети магазинов мужской одежды Kanzler, обувной компании Ralf Ringer рассказали о преимуществах ухода с российского рынка конкурентов. Это позволит увеличить число потенциальных клиентов и обратить внимание на качество и доступность отечественной продукции. Также нельзя забывать, что вся прибыль будет задерживаться в России, что только способствует развитию малого и среднего предпринимательства.

Часть брендов: Baon — российский бренд одежды со шведскими корнями, компания Finn Flare и другие видят преимущества, но и предупреждают о возможных трудностях. Предприниматели должны заинтересовать россиян и продолжать работу в штатном режиме.

В России очень много брендов, которые спокойно могут занять освободившуюся нишу, ведь по качеству они не чем не уступают конкурентам.