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Забавные объявления, фото и реклама

Забавные объявления, фото и реклама (10 фото)

Автор:
17 марта 2022 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   смешное   фото   
1415
10
Смешные объявления, реклама, фото, надписи на улицах городов и сел
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Источник:

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Метки: Юмор   картинки   смешное   фото   
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5  комментариев
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71k
7guest 2 часа назад
Очень много лет назад встречал "креативную" упаковку яиц с названием - "Дедушкины яйца".
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8k
Hunson Abadeer 9 минут назад
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6k
Diesel 13 минут назад
Почта России рулит!
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34k
Рекламщик 40 минут назад
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Лео

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