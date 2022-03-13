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50 лет назад

50 лет назад (55 фото)

Автор:
13 марта 2022 20:41
Метки: история   факты   фото   
577
55
Подборка фотографий сделанных в марте 1972 года.
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Метки: история   факты   фото   
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3  комментария
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311
downclown Полчаса назад
Спасибо! Понравилось, фото качественные.
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2k
Veprь Макар 56 минут назад
Спасибо – интересные фотографии (особенно с личными ассоциациями: мне было 15, Saalfeld, Rudolstadt, Weimar, закадычные друзья, клёш, восьмиклассница Таня, , rock-музыка и волосы до плеч!)…
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6k
au3 2 часа назад
"Март 1972 года. Северная Ирландия, Лондондерри. 18-летняя Алана Берк, одна из пострадавших во время беспорядков в минувшие выходные. Она получила травмы, когда ее прижал к стене броневик."

Какое счастливое лицо. Потому что это другое - тут понимать надо.
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