2.
1 марта 1972 года. Атлантический океан. К-19 возвращается на базу. 24 февраля 1972 года на лодке произошел пожар, в результате которого погибли 30 подводников.
4.
3 марта 1972 года запущен космический зонд НАСА «Пионер-10».
7.
4 марта 1972 года. Болельщики «Челси» едут на финал Кубка Футбольной лиги - матч между «Челси» и «Сток Сити». Победил «Сток Сити» 2:1.
8.
4 марта 1972 года. ЮАР. Гран-при Южной Африки. Питер Ревсон пришел третьим. На тестовых этапах Гран-при Южной Африки 1974 года Питер Ревсон разобьется насмерть.
9.
Март 1972 года. Северная Ирландия, Лондондерри. 18-летняя Алана Берк, одна из пострадавших во время беспорядков в минувшие выходные. Она получила травмы, когда ее прижал к стене броневик.
11.
7 марта 1972 года. Канада. Уходя от полиции, угонщик гнал эту машину со скоростью 100 миль в час. Его вынесло на встречку и он врезался в другой автомобиль, в котором было 6 человек. Погибли все.
12.
7 марта 1972 года. Канада. Этот дом в окрестностях Клэрмаунта построен 6 лет назад и скоро будет снесен из-за того, что неподалеку начнется строительство аэропорта. Фото Dick Loek.
13.
8 марта 1972 года. Великобритания, Портсмут. Поднимают затонувшее военное судно на воздушной подушке SR.N6 «Winchester».
15.
9 марта 1972 года. Москва. Косыгин встречает шейха Муджибура Рахмана, лидера нового государства - Народной Республики Бангладеш.
17.
Март 1972 года. США, Кентукки. Эвакуация жителей города Луисвилль после того, как баржа, перевозившая жидкий хлор на реке Огайо, сорвалась с буксира.
18.
10 марта 1972 года. Этот подросток потерял ноги в результате взрыва бомбы в пабе в Белфасте. Фото Alex Bowie.
24.
Март 1972 года. Американский музыкант Капитан Бифхарт (Captain Beefheart). Настоящее имя — Дон ван Влит.
28.
15 марта 1972 года. Английская актриса Петронелла Баркер у здания Королевского суда в Лондоне. Идет на слушания по своему делу о разводе с Энтони Хопкинсом.
30.
16 марта 1972 года. Бостон. Станция метро Government Center. В качестве подвижного состава на этой линии метро используются исторические поезда. О бампер такого отреставрированного поезда девушка разбивает бутылку шампанского. Фото Ed Farrand.
31.
16 марта 1972 года. Бостон. Станция метро Government Center. В качестве подвижного состава на этой линии метро используются исторические поезда. О бампер такого отреставрированного поезда девушка разбивает бутылку шампанского. Фото Ed Farrand.
34.
Март 1972 года. США, Мичиган. Полицейское управление Энн-Арбора представляет «Калькулятор содержания алкоголя в крови».
35.
Март 1972 года. Британский истребитель «Харриер» (Hawker Siddeley Harrier GR.1s) во время учений «Белая Сова» (Snowy Owl).
37.
19 марта 1972 года. Американская актриса Ракель Уэлч на съемках фильма «Синяя борода». Фото Harry Dempster.
40.
20 марта 1972 года. Десантник успокаивает девушку, пострадавшую от взрыва бомбы на Донегол-стрит, Белфаст.
42.
22 марта 1972 года. Английский актёр, комик и иллюзионист Томми Купер в баре театра New Theatre Oxford.
43.
21 марта 1972 года. Лондон. Актриса Джилл Мелфорд возле Королевского суда на Кэри-стрит. Она разводится со своим мужем актером Джоном Стэндингом.
44.
24 марта 1972 года. Канарские острова, Санта-Круз. Гарольд Александер и его сын Фрэнк обвиняются в убийстве жены Гарольда и двух его дочерей (соответственно матери Фрэнка и его сестер).
45.
Март 1972 года. Италия. Актриса Соня Петрова на съемках фильма «Профессор» режиссёра Валерио Дзурлини. Фото Jean-Pierre Bonnotte.
46.
25 марта 1972 года. Локхид L-100 «Геркулес» австралийских ВВС на авиабазе «Пирс», западная Австралия. Фото Geoff Goodall.
52.
29 марта 1972 года. Британская актриса и бывшая модель Мадлен Смит на съемках сериала «Доктор на свободе» (Doctor At Large).
Авторский пост
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Какое счастливое лицо. Потому что это другое - тут понимать надо.