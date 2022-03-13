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Oxxxymiron сбежал, но его налоговый ганстащит остался

Oxxxymiron сбежал, но его налоговый ганстащит остался (1 фото)

Автор:
13 марта 2022 18:15
Метки: Россия   Украина   оксимирон   
564
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На звездном Олимпе России заметно поубавилось персонажей. Разбежались свободолюбивые и, как выяснилось внезапно, «миролюбивые» кто куда, и оттуда стыдливо вспоминают о своей родине. Ну а пока «перелетные птицы» свалили из России, у нас есть возможность детально рассмотреть их деятельность и понять, велика ли потеря.

Например, одним из «отпускников» стал 37-летний Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. То, что он оперативно встал на лыжи, неудивительно: рос и жил в Германии и Великобритании, но там, видать, его рэперские этюды никому нахер не вперлись, потому поехал за легкими деньгами в Россию. Получил гражданство, заработал славу, а потом язык его развязался окончательно.


Понеслись антироссийские высказывания, а чтобы поднять интерес к своей исполнительской бездарности, устраивал скандалы, достойные передач Малахова. В общем, где жрал, там и срал. Но душа поэта наконец-то не выдержала.


Интересный момент, который охарактеризует его как гражданина России и настоящего налогового гангста. В 2017 году Мирон стал ИП, но в это же время трудоустроился в букинг-агентство Booking Machine. Понятно, что налоги с зарплаты за него платило агентство, а его маленький бизнес пока валялся бесхозным. Однако в 2019 Федоров покинул компанию.


Остался ли он на обочине трудовой деятельности? Конечно нет! Концерты, мероприятия, гонорары не пропали из жизни музыканта, но никак не отсвечивались в его налоговой декларации. Только в 2021 году его ИП подало первые признаки жизни, но ненадолго, ибо свалил рифмоплет за бугор.


Получается, что наш Мирошка скрывал доходы. Либо два года занимался альтруизмом, что булщит. Так вот вопрос: а заслуживает ли он носить «крест» российского гражданства, или освободить его от этого бремени?

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Метки: Россия   Украина   оксимирон   
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14  комментариев
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22k
Matrosskin Час назад
Нет конечно, не освобождать. Проверить тщательно его финансовую деятельность и прижать хвост. А так как его "искусство" в йух никому не вперлось за пределами РФ, то рано или поздно из жадности он припрётся подзаработать. Вот тут и отправить к одной известной швее, чтоб опытом полезным поделилась.
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76
Антошка 12 минут назад
Я только его название слышал, а что оно исполняет, даже на просторах вселенского разума не пытался найти. Не услышал, значит говнище оно конченое.
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5k
Shtoppi 18 минут назад
Я о его существовании только из этого поста узнал. Так что можно просто расстрелять и тушку в топку.
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5k
Allmaster 41 минуту назад
Я за последние пару недель о куче "звезд" узнал, вот ей бо... мироны, харитоны и прочие закидоны в упор не знал.
Ну уехал там еще как то на слуху ургант, так если честно я телик практичесик не смотрю, и слабо понимаю что он там ведет и с чего он прям такой обсуждаемый.
Рубил бабло - кто то ведь за это башлял? Точно не я и мои близкие, тоже его не смотрят. Кто его смотрит, такие же языкочесы? Друг другу рейтинг поднимают?
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2k
lekha-fil 53 минуты назад
"детально рассмотреть их деятельность "... А их - это один Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron?
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Хто блет , а кто это или что это? наюх это ну короче вы всё поняли .
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4k
Mowgley Час назад
Зачем всё сбежавшее говно поименно сюда тащить? Чем меньше его в России, тем лучше.
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14k
Иван Фёдорович Час назад
Когда они выяснят что кроме как в России они никому не нужны и деньги начнут кончаться, то они все мигом вернуться, но вот стоит ли их потом поддерживать своим рублем?
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458
imho Час назад
Срочно на первую полосу. Фёдор Конюхов покинул Россию
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5k
Sabay Час назад
Как станет голодно, рванут обратно. "Где ж я харчеваться буду?" (с)
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Ольга Барская

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