Oxxxymiron сбежал, но его налоговый ганстащит остался

Например, одним из «отпускников» стал 37-летний Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. То, что он оперативно встал на лыжи, неудивительно: рос и жил в Германии и Великобритании, но там, видать, его рэперские этюды никому нахер не вперлись, потому поехал за легкими деньгами в Россию. Получил гражданство, заработал славу, а потом язык его развязался окончательно.

Понеслись антироссийские высказывания, а чтобы поднять интерес к своей исполнительской бездарности, устраивал скандалы, достойные передач Малахова. В общем, где жрал, там и срал. Но душа поэта наконец-то не выдержала.

Интересный момент, который охарактеризует его как гражданина России и настоящего налогового гангста. В 2017 году Мирон стал ИП, но в это же время трудоустроился в букинг-агентство Booking Machine. Понятно, что налоги с зарплаты за него платило агентство, а его маленький бизнес пока валялся бесхозным. Однако в 2019 Федоров покинул компанию.

Остался ли он на обочине трудовой деятельности? Конечно нет! Концерты, мероприятия, гонорары не пропали из жизни музыканта, но никак не отсвечивались в его налоговой декларации. Только в 2021 году его ИП подало первые признаки жизни, но ненадолго, ибо свалил рифмоплет за бугор.

Получается, что наш Мирошка скрывал доходы. Либо два года занимался альтруизмом, что булщит. Так вот вопрос: а заслуживает ли он носить «крест» российского гражданства, или освободить его от этого бремени?