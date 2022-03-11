Колка дров

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Как можно колоть дрова.
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АНТИФИШКИ
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Метки: дрова колка колоть колоть дрова рубить дрова топор
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Но если нет здоровья, а есть внушительные объемы дров, то любая механизация колки только приветствуется.
мало не покажется