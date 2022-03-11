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Колка дров

Колка дров (1 видео)

Автор:
11 марта 2022 13:39
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дрова   колка   колоть   колоть дрова   рубить дрова   топор   
919
1

Как можно колоть дрова.

Авторский пост

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Метки: дрова   колка   колоть   колоть дрова   рубить дрова   топор   
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12  комментариев
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1k
Трям 5 часов назад
Хорошая штука! Отвеяаю!
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7k
Михаил 3 часа назад
Предпочитаю морозным днём с колунчиком, не спеша на свежем воздухе.
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8k
Hunson Abadeer 4 часа назад
опасно пипец
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9k
Клёст 4 часа назад
Можно много говорить, что приспособа травмоопасна, что такие хорошие дрова проще и быстрее топором наколоть.
Но если нет здоровья, а есть внушительные объемы дров, то любая механизация колки только приветствуется.
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68k
Viktor 5 часов назад
Оригинально, но хороший сучок, я думаю, сразу выведет агрегат из строя! Лично я себе приспособу по такому принципу сварганил - доволен как слон.

Оригинально, но хороший сучок, я думаю, сразу выведет агрегат из строя! Лично я себе приспособу по такому принципу сварганил - доволен как слон.Посмотреть
Оригинально, но хороший сучок, я думаю, сразу выведет агрегат из строя! Лично я себе приспособу по такому принципу сварганил - доволен как слон.
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39k
Сергей 5 часов назад
Такие коротышки,легко колются ручками, тем более не витые и без сучков.
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6k
Борис Карабанов 5 часов назад
Для бессучковых коротышей овчинка выделки не стОит. Ну, и травмоопасность, конечно, зашкаливает. Но, тем не менее...
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19k
СергейПименов 5 часов назад
Эффективно, но опасно
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