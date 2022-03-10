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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
Скандально известный папарацци Рон Галелла преследовал Марлона Брандо исключительно в футбольном шлеме после того, как тот однажды ударил фотографа кулаком, сломав ему челюсть и выбив пять зубов, 1973 год
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Мария Каллас и Мэрилин Монро в своём теперь уже культовом платье на гала-концерте в честь дня рождения Джона Кеннеди, 1962 год
Участники группы Daft Punk без шлемов во время вступления во французском ночном клубе L’An-Fer, 1996 год
Советская автомобильная реклама Реклама ЗАЗ 968АЕ «Запорожец», необычный семейный стильный по тем временам автомобиль.
Японский палубный бомбардировщик Накадзима B5N2 «Кейт». Снимок сделан 7-го декабря 1941-го года в 09:20 в период второй волны японского авианалета на Перл-Харбор.
Летающий автомобиль AVE Mizar, ставший причиной гибели своих создателей.
Генри Смолински хотел создать летающий автомобиль — и, в общем-то, создал его. Вместе с партнером Галом Блэйком он смастерил AVE Mizar, прикрепив к автомобилю Ford Pinto крылья от аэроплана Cessna Skymaster. Оба изобретателя погибли во время тестового полета из-за отвалившегося крыла в 1973 году.
В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Фотография Исаака Тункеля, Дмитрия Ухтомского. 1967 год
Ковёр–самолёт на Лубянке. Был установлен в 1957 году к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, а через год году на этом месте будет установлен памятник Дзержинскому. 1957 год
Гвардеец упал в обморок как раз в момент, когда королева Елизавета II проезжала на лошади во время парада в Лондоне. 1970 год
Часть рухнувшего скоростного шоссе Хансин после Великого хансинского землетрясения (или Землетрясение в Кобе), произошедшего 17 января 1995 года.
Историческое фото: Распыление слезоточивого газа над мировой манифестацией в период губернаторства Рональда Рейгана. Калифорния, 1969 год
Крыса Гектор – первый французский астронавт, 1961 год
За несколько часов до старта перегрызла пучок кабелей, по которым велась передача информации. После 8 минут полета животное успешно вернулось на Землю.
Мальчик с подушкой, привязанной сзади, чтобы смягчить падение на льду, катается на коньках, Нидерланды, 1933 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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