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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 марта 2022 22:30
Метки: история   ретро   фото   
530
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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Bill 5 часов назад
"Эйфелева башня, на которую ушло 2 миллиона спичек. 1971 год" - у меня есть подозрение, что архитектор просчитался с высотой. И установить верхнюю часть в этом помещении не получится.
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