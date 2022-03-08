Советская интеллигенция на снимках Майи Окушко

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В подборке фотографии замечательного отечественного фотографа Майи Окушко, сделанные ей в 70-е годы. Это академики, актеры, художники и другие представители советской интеллигенции.
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Дикторы Центрального телевидения Светлана Моргунова и Анна Шатилова. Майя Окушко, 1970-е, 1970-е, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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