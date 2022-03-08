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Советская интеллигенция на снимках Майи Окушко

Советская интеллигенция на снимках Майи Окушко (14 фото)

Автор:
08 марта 2022 21:24
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
747
14
В подборке фотографии замечательного отечественного фотографа Майи Окушко, сделанные ей в 70-е годы. Это академики, актеры, художники и другие представители советской интеллигенции.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   

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