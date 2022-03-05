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15 непредсказуемых девушек, чьей спонтанности можно позавидовать

15 непредсказуемых девушек, чьей спонтанности можно позавидовать (6 фото + 11 видео)

Автор:
05 марта 2022 19:38
Сообщество : Юмор
Метки: Стихийное   девушки   логика   непосредственность   оригинальность   спонтанность   
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У каждой девушки есть своя доля оригинальности, логики и непредсказуемости. Когда все эти 3 фактора объединяются, результат оказывается настолько неожиданным, что иногда напоминает стихийное бедствие. В этом посте вы увидите представителей прекрасной половины человечества, которые поражают своей непосредственностью.

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Метки: Стихийное   девушки   логика   непосредственность   оригинальность   спонтанность   

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Николай Романов 2 часа назад
пусть мне такая поймает букет.
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