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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 марта 2022 08:45
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
7049
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   

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33  комментария
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258
Copycat 7 часов назад
У меня почему то сложилось ощущение что "мебель из икеи" это одно время было как нарицательное понятие для странной неудобной и плохой мебели

у игровых блогеров часто слышал шутку когда в игре как то плохо нарисована мебель говорили "они что в икее мебель заказывали"
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Григорий Водениктов 24 минуты назад
последняя нифига не так, картоху надо на сале жарить!
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4k
Вениамин 2 часа назад
Комментарий к фото
Символично получилось. Приход Икеи в страну негласно считается признанием того, что уровень жизни в стране начал или скоро станет соответствовать европейскому уровню благополучия. Первый магазин Икеи в России открылся в марте 2000. Решение должны были принять минимум за 1.5-2 года до этого, поверили в российский рынок тогда, когда мы летели на дно. Для сравнения, на Украину Икея пришла только в 2021. Только через 22 года Путину наконец удалось убедить шведских оптимистов, что они ошибались прогнозируя будущее развитие России.
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5k
night_visitor 2 часа назад
Комментарий к фото
Обосралась Мария Лебедева. Почему не "критикиня"?
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12k
Типа граф 4 часа назад
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Да , помню на рукаве школьной формы такой значок .
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47
Александр Кузнецов 4 часа назад
Мне нужна футболка Old School !!!
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12k
Типа граф 4 часа назад
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Так обычно ярые нимфоманки пишут .
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12k
Типа граф 4 часа назад
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Мне кажется дороговато будет для пассажирского самолёта , да и топлива жрёт небусь как не в себя .
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31k
Мойша 5 часов назад
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Дачная мебель по бешеным ценам - и ветер в корму.
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8k
Hunson Abadeer 6 часов назад
Про последнюю - ну да ну да, картошка с салом лучше секса..
талпаепизм!
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5k
ПЕТР 6 часов назад
Я в юности, ради одного раза мог бы и неделю поголодать.
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43k
dima423 7 часов назад
Комментарий к фото
ну вообще то это не еда... а где основное блюдо?) (я про рюмку если че)
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43k
dima423 7 часов назад
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блин хочу такую))
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dima423 7 часов назад
Комментарий к фото
а чего в заголовке не "писателки"?)
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dima423 7 часов назад
Комментарий к фото
а тут то чего?)
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