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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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у игровых блогеров часто слышал шутку когда в игре как то плохо нарисована мебель говорили "они что в икее мебель заказывали"
талпаепизм!