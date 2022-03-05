Так вот оно какое-"хрючево"?! Пятачки свиные с хреном и желе

Наверняка слышали название "хрючево". А хотите посмотреть, как оно выглядит в реале, на фото?! Кстати поступило уже в продажу и стоит согласно представленного скрина с сайта курганского мясокомбината-286 р.
Два пятачка в банке. Залиты желе.
Н зельц с чесночком. Из отзыва на сайте:
Купил себе одну баночку, приятный цвет, хороший терпкий и слегка острый вкус, почти как те что бабушка варила в детстве, отличная закуска под хорошее вино или бренди, с водкой тоже хорошо пошли, пятачки очень нежные
То есть килограмм этих пятаков будет стоить приблизительно 750 рублей - в два раза дороже свежайшей свининки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Клятые москали...надругались над святым!
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