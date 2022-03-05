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Так вот оно какое-"хрючево"?! Пятачки свиные с хреном и желе

Так вот оно какое-"хрючево"?! Пятачки свиные с хреном и желе (7 фото)

Автор:
05 марта 2022 05:52
Метки: Пятачки свиные   с хреном и желе   хрючево   
525
7

Наверняка слышали название "хрючево". А хотите посмотреть, как оно выглядит в реале, на фото?! Кстати поступило уже в продажу и стоит согласно представленного скрина с сайта курганского мясокомбината-286 р.

Два пятачка в банке. Залиты желе.


Н зельц с чесночком. Из отзыва на сайте:

Купил себе одну баночку, приятный цвет, хороший терпкий и слегка острый вкус, почти как те что бабушка варила в детстве, отличная закуска под хорошее вино или бренди, с водкой тоже хорошо пошли, пятачки очень нежные

×
×

То есть килограмм этих пятаков будет стоить приблизительно 750 рублей - в два раза дороже свежайшей свининки.

Источник:

Метки: Пятачки свиные   с хреном и желе   хрючево   

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10  комментариев
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14k
Ser 3 часа назад
В свете сегодняшних событий на Украине...
Клятые москали...надругались над святым!
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10k
Джон Уик 6 минут назад
Нужно было бы их сделать более приятными на вид при открытии.
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9k
Андрей А Полчаса назад
Вангую, эти картинки мэмами станут
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2k
Павел Христенко 39 минут назад
В Китае в любом виде пятачки , уши, хвосты.
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520k
АРОН 2 часа назад
Как купить?
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299
WORLD АРОН 46 минут назад
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/pyatachki-svinye-kurganskiy-mk-s-chesnokom-i-zhele-338-g-100029548897/?admitad_uid=1533e85a1a1772ef3e0c25d5cdeb0373&utm_campaign=871849&utm_content=marketing&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&utm_term=971182https://sbermegamarket.ru/catalog/details/pyatachki-svinye-kurganskiy-mk-s-chesnokom-i-zhele-338-g-100029548897/?admitad_uid=1533e85a1a1772ef3e0c25d5cdeb0373&utm_campaign=871849&utm_content=marketing&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&utm_term=971182
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21k
Юрий 2 часа назад
"поступило уже в продажу" - они УЖЕ поступили в продажу несколько лет назад.

https://otzovik.com/review_9307947.htmlhttps://otzovik.com/review_9307947.html?
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9k
Владимир 2 часа назад
Стерилизованные, а консервант все равно запихнули.
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